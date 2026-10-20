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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'RSS संविधान के खिलाफ', राहुल गांधी बोले- उनके खिलाफ लड़ने में मिलती है खुशी

'RSS संविधान के खिलाफ', राहुल गांधी बोले- उनके खिलाफ लड़ने में मिलती है खुशी

राहुल गांधी ने आरएसएस को लेकर बड़ा हमला बोला है. उन्होंने कहा है कि यह पुरुषों का ऐसा ग्रुप है, जो भारत के संविधान को नहीं मानता है. साथ ही कहा है कि यह महिलाओं को संपत्ति बताता है.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 20 Oct 2026 05:22 PM (IST)
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राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिया है, इससे सियासी भूचाल के आसार हैं. उन्होंने कहा है कि आरएसएस पुरुषों का एक ऐसा ग्रुप है, जो संविधान के खिलाफ है और मानता है कि औरतें पुरुषों की प्रॉपर्टी है. 

इसके आगे राहुल ने कहा कि मैं शिव-शक्ति में विश्वास रखता हूं. इसलिए उनसे लड़कर मुझे बहुत खुशी मिलती है. सबसे अच्छी बात यहा है कि उनकी अपनी ही कई महिलाएं मेरे साथ हैं. 

विजय दशमी पर आए राहुल के बयान के मायने? 

राहुल गांधी का आरएसएस पर दिया ये बयान ऐसे वक्त आया है, जब संघ प्रमुख मोहन भागवत ने वार्षिक विजयादशमी उत्सव को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में आगाह किया कि सत्ता परिवर्तन के आंदोलन मूलभूत समस्याओं का समाधान नहीं करते. ये राजनीतिक स्वार्थों का औजार बनकर समाज में विभाजन को बढ़ा सकते हैं. 

राहुल गांधी का यह बयान ऐसे वक्त आया है, जब वह सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी कर रहे हैं. वोट चोरी से लेकर ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं. उन्होंने इस संबंध में राष्ट्रपति से भी मुलाकात की थी. साथ ही सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका लगाई है. फिलहाल मामला कोर्ट में चल रहा है. राहुल गांधी को फिलहाल इंडिया गठबंधन का नेता यानी फेस माना जाता है.

(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)

About the author कार्तिक सागर समाधिया

कार्तिक सागर समाधिया, ABP न्यूज में बतौर कंसल्टेंट सेवाएं दे रहे हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर लगातार नजर रखते हैं. कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के अलावा साल 2019 में हुए लोक चुनावों से जुड़ी खबरों को कवर किया. एबीपी न्यूज से पहले दैनिक भास्कर, एशियानेट न्यूज, ईटीवी भारत, इंडिया टुडे से जुड़े रहे हैं. इस दौरान एडिटोरियल, टीवी-डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े कार्य किए. इंडिया टुडे के यूट्यूब, सोशल मीडिया पर कैप्सूल और लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाने से जुड़ा अनुभव शामिल है. मीडिया का करीबन साढ़े 8 साल का अनुभव है. कोरोना और एमपी चुनाव के समय ग्राउंड से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स की हैं. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. मध्यप्रदेश के सीहोर शहर से ताल्लुक रखते हैं. कार्यक्षेत्र भोपाल, दिल्ली और हैदराबाद रहा है.

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Published at : 20 Oct 2026 05:10 PM (IST)
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