'RSS संविधान के खिलाफ', राहुल गांधी बोले- उनके खिलाफ लड़ने में मिलती है खुशी

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिया है, इससे सियासी भूचाल के आसार हैं. उन्होंने कहा है कि आरएसएस पुरुषों का एक ऐसा ग्रुप है, जो संविधान के खिलाफ है और मानता है कि औरतें पुरुषों की प्रॉपर्टी है.

इसके आगे राहुल ने कहा कि मैं शिव-शक्ति में विश्वास रखता हूं. इसलिए उनसे लड़कर मुझे बहुत खुशी मिलती है. सबसे अच्छी बात यहा है कि उनकी अपनी ही कई महिलाएं मेरे साथ हैं.

The RSS is an al male anti-constitutional cult that believes women are the property of men. I believe in Shiva-Shakti. That's why it gives me such joy to fight them. What's beautiful is that many of their “own” women are on my side. — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 20, 2026

विजय दशमी पर आए राहुल के बयान के मायने?

राहुल गांधी का आरएसएस पर दिया ये बयान ऐसे वक्त आया है, जब संघ प्रमुख मोहन भागवत ने वार्षिक विजयादशमी उत्सव को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में आगाह किया कि सत्ता परिवर्तन के आंदोलन मूलभूत समस्याओं का समाधान नहीं करते. ये राजनीतिक स्वार्थों का औजार बनकर समाज में विभाजन को बढ़ा सकते हैं.

राहुल गांधी का यह बयान ऐसे वक्त आया है, जब वह सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी कर रहे हैं. वोट चोरी से लेकर ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं. उन्होंने इस संबंध में राष्ट्रपति से भी मुलाकात की थी. साथ ही सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका लगाई है. फिलहाल मामला कोर्ट में चल रहा है. राहुल गांधी को फिलहाल इंडिया गठबंधन का नेता यानी फेस माना जाता है.

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