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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'दोषियों के खिलाफ..', पंजाब में शाह ने की विक्रमजीत-गुलजार सिंह के परिवार से मुलाकात

'दोषियों के खिलाफ..', पंजाब में शाह ने की विक्रमजीत-गुलजार सिंह के परिवार से मुलाकात

पंंजाब दौरे पर पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह ने विक्रमजीत और गुलजार सिंह के परिवार से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने परिवार को सुरक्षा और सख्त कार्रवाई की आश्वासन दिया. 20 दिन में शाह का दूसरा दौरा है.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 20 Oct 2026 03:42 PM (IST)
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केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पंजाब दौरे पर पहुंचे हैं. 20 दिन में उनका यह दूसरा दौरा है. अमृतसर के श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से वे हेलीकॉप्टर से सीधा गुरदासपुर पहुंचे हैं. जहां उन्होंने नशाखोरी से पीड़ित परिवार से मुलाकात की है. 

कारों के काफिले के साथ सबसे पहले वह विक्रमजीत के घर पहुंचे. इनका कत्ल 15 अक्टूबर को किया गया था. उन्होंने नशा बेचने वालों के खिलाफ विरोध किया था, जिसके बाद उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई. 

इसके बाद वह संगरूर गांव के तूर वंजारा पहुंचे. जहां उन्होंने गुलजार सिंह के परिवार से मुलाकात की. गुलजार सिंह ने जहर खाकर सुसाइड किया था. उन्होंने वित्तमंत्री हरपाल चीमा की सभा में नशे पर सवाल किया था. इसके बाद उन्हें कथित तौर पर परेशान किया गया, जिसके चलते उन्होंने जानलेवा कदम उठाया और उनकी मौत हो गई. 

अमित शाह ने 10 से 12 मिनट तक गुलजार सिंह के परिवार से मुलाकात की. गुलजार के बेटे ने कहा है कि मेरे पिताजी के जो कातिल है, उन्हें सजा दिलाने की मांग की है. उन्होंने भरोसा दिलाया है कि जो भी दोषी हैं, उन्हें सजा दिलाई जाएगी. पांच लोगों को अरेस्ट किया गया है, लेकिन जो मुख्य दोषी हैं, हरपाल, उनका नाम एफआईआर पर नहीं है. साथ ही उनके बेटे ने इस पूरे घटनाक्रम की सीबीआई जांच की मांग की है. 

पीड़ित परिवार से मिलकर दुख साझा किया
मुलाकात के बाद बीजेपी के प्रदेश के नेता अश्वनी कुमार शर्मा ने बताया कि गृहमंत्री ने पीड़ित परिवार के साथ मिलकर दुख साझा किया. शाह ने परिवार को स्पष्ट आश्वासन दिया है कि केंद्र सरकार और मोदी सरकार इस कठिन समय में उनके साथ पूरी मजबूती से खड़ी है. 

उन्होंने कहा है कि गृहमंत्री ने पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है. इसके अलावा परिवार को साफ कह दिया गया है कि उनकी सुरक्षा और भविष्य की भलाई का पूरा ध्यान रखा जाएगा. दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे. 

शाह के दौरे से पंजाब में हलचल
इधर शाह के दौरे के साथ ही प्रदेश में हलचल भी देखने को मिली. मुख्यमंत्री भगवंत मान ने परविंदर झोट की हत्या की जांच सीबीआई को देने की बात कही है. साथ ही कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने अमित शाह से साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई को लेकर सवाल पूछा है. अमित शाह के मानसा दौरे को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट ने 20 अक्टूबर 2026 को, शहर को रेड जोन घोषित कर ड्रोन उडा़ने पर बैन लगा दिया है. 

About the author कार्तिक सागर समाधिया

कार्तिक सागर समाधिया, ABP न्यूज में बतौर कंसल्टेंट सेवाएं दे रहे हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर लगातार नजर रखते हैं. कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के अलावा साल 2019 में हुए लोक चुनावों से जुड़ी खबरों को कवर किया. एबीपी न्यूज से पहले दैनिक भास्कर, एशियानेट न्यूज, ईटीवी भारत, इंडिया टुडे से जुड़े रहे हैं. इस दौरान एडिटोरियल, टीवी-डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े कार्य किए. इंडिया टुडे के यूट्यूब, सोशल मीडिया पर कैप्सूल और लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाने से जुड़ा अनुभव शामिल है. मीडिया का करीबन साढ़े 8 साल का अनुभव है. कोरोना और एमपी चुनाव के समय ग्राउंड से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स की हैं. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. मध्यप्रदेश के सीहोर शहर से ताल्लुक रखते हैं. कार्यक्षेत्र भोपाल, दिल्ली और हैदराबाद रहा है.

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Published at : 20 Oct 2026 03:42 PM (IST)
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PUNJAB AMIT SHAH
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