केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पंजाब दौरे पर पहुंचे हैं. 20 दिन में उनका यह दूसरा दौरा है. अमृतसर के श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से वे हेलीकॉप्टर से सीधा गुरदासपुर पहुंचे हैं. जहां उन्होंने नशाखोरी से पीड़ित परिवार से मुलाकात की है.

कारों के काफिले के साथ सबसे पहले वह विक्रमजीत के घर पहुंचे. इनका कत्ल 15 अक्टूबर को किया गया था. उन्होंने नशा बेचने वालों के खिलाफ विरोध किया था, जिसके बाद उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई.

इसके बाद वह संगरूर गांव के तूर वंजारा पहुंचे. जहां उन्होंने गुलजार सिंह के परिवार से मुलाकात की. गुलजार सिंह ने जहर खाकर सुसाइड किया था. उन्होंने वित्तमंत्री हरपाल चीमा की सभा में नशे पर सवाल किया था. इसके बाद उन्हें कथित तौर पर परेशान किया गया, जिसके चलते उन्होंने जानलेवा कदम उठाया और उनकी मौत हो गई.

#WATCH | Gurdaspur, Punjab: Union Home Minister Amit Shah visits the residence of Vikramjit Singh, who was killed allegedly after he raised his voice against the drug trade. https://t.co/u1J8S3hX1R — ANI (@ANI) October 20, 2026

अमित शाह ने 10 से 12 मिनट तक गुलजार सिंह के परिवार से मुलाकात की. गुलजार के बेटे ने कहा है कि मेरे पिताजी के जो कातिल है, उन्हें सजा दिलाने की मांग की है. उन्होंने भरोसा दिलाया है कि जो भी दोषी हैं, उन्हें सजा दिलाई जाएगी. पांच लोगों को अरेस्ट किया गया है, लेकिन जो मुख्य दोषी हैं, हरपाल, उनका नाम एफआईआर पर नहीं है. साथ ही उनके बेटे ने इस पूरे घटनाक्रम की सीबीआई जांच की मांग की है.

पीड़ित परिवार से मिलकर दुख साझा किया

मुलाकात के बाद बीजेपी के प्रदेश के नेता अश्वनी कुमार शर्मा ने बताया कि गृहमंत्री ने पीड़ित परिवार के साथ मिलकर दुख साझा किया. शाह ने परिवार को स्पष्ट आश्वासन दिया है कि केंद्र सरकार और मोदी सरकार इस कठिन समय में उनके साथ पूरी मजबूती से खड़ी है.

#WATCH | Sangrur, Punjab: Union Home Minister Amit Shah visits the residence of Gulzar Singh, who died by suicide on September 8, 2026. https://t.co/SzqiVvnr6O — ANI (@ANI) October 20, 2026

उन्होंने कहा है कि गृहमंत्री ने पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है. इसके अलावा परिवार को साफ कह दिया गया है कि उनकी सुरक्षा और भविष्य की भलाई का पूरा ध्यान रखा जाएगा. दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे.

शाह के दौरे से पंजाब में हलचल

इधर शाह के दौरे के साथ ही प्रदेश में हलचल भी देखने को मिली. मुख्यमंत्री भगवंत मान ने परविंदर झोट की हत्या की जांच सीबीआई को देने की बात कही है. साथ ही कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने अमित शाह से साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई को लेकर सवाल पूछा है. अमित शाह के मानसा दौरे को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट ने 20 अक्टूबर 2026 को, शहर को रेड जोन घोषित कर ड्रोन उडा़ने पर बैन लगा दिया है.