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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच', जयराम रमेश ने गंभीर आरोप लगाए

'सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच', जयराम रमेश ने गंभीर आरोप लगाए

राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने केंद्र और यूपी सरकार को घेरा. उन्होंने कहा कि चोर चोरी करते रहे और आरएसएस-भाजपा से जुड़े लोग मैं भी चौकीदार कहकर लगातार सोते रहे.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 27 Oct 2026 10:43 AM (IST)
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अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने केंद्र सरकार और यूपी सरकार को घेरा है. उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर जमकर निशाना साधा. एक ऑडिट फर्म का हवाला देते हुए उन्होंने कई गंभीर सवाल उठाए हैं. जयराम रमेश ने लिखा, "चंदा चोरी, आस्था धोखा."

उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अजय सिंह बिष्ट चुप्पी तोड़िए. देश जानना चाहता है कि चंदा चोर कौन हैं? भागीदार कौन-कौन हैं? सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में निष्पक्ष जांच क्यों नहीं?" उन्होंने आगे कहा कि जब चेतावनियां आती रहीं तो चोरियां कैसे चलती रहीं? जिम्मेदार कौन है? बड़े चोरों को आज भी क्यों बचाया जा रहा है?

ऑडिट फर्म ने क्या-क्या सवाल उठाए
जयराम रमेश ने सवाल उठाते हुए कहा कि ऑडिट फर्म की सलाह रद्दी की टोकरी में क्यों? ट्रस्ट बनने (5 फ़रवरी 2020) के कुछ महीनों बाद नवंबर 2020 में एक प्राइवेट ऑडिट फर्म ने ट्रस्ट को इंटरनल ऑडिट और रिस्क मैनेजमेंट पर सलाह दी थी. फर्म ने साफ लिखा, "मैनेजमेंट बहुत ही अनप्रोफ़ेशनल है. किसकी क्या ज़िम्मेदारी है, यह तय नहीं. दान का कोई सिस्टमैटिक रिकॉर्ड नहीं. लेन-देन और डेटा एंट्री की कोई दूसरी या तीसरी जांच नहीं. हज़ारों कर्मचारी, पर कोई HR डिपार्टमेंट नहीं. बैंक रिकंसिलिएशन और अकाउंटिंग के लिए क्वालिफ़ाइड स्टाफ़ नहीं.  IT कंपनी के डेटा की सिक्योरिटी और वेरिफिकेशन का कोई इंतजाम नहीं."

6 साल बाद भी SOP लागू नहीं हुई- जयराम
जयराम रमेश ने कहा कि चेतावनी दी गई कि अनप्रोफशनल स्टाफ और खराब डेटा मैनेजमेंट से गलत जानकारी और गुमराह करने वाली रिपोर्टिंग होगी. सलाह दी गई कि हर लेन-देन, डेटा और स्टाफ के लिए SOP बने और गहनों जैसे दान के लिए सही स्टॉक रजिस्टर रखा जाए, लेकिन 6 साल बाद भी SOP लागू नहीं हुई. नतीजा यह हुआ कि 2026 में सरकार द्वारा लीपापोती के लिए बनाई गई SIT ने भी माना कि गिनती वाले कमरे से 105 बार नकदी निकाली गई, जबकि कर्मचारी कैमरों के सामने खड़े होकर उन्हें ढक देते थे.

इंजीनियर दीनानाथ वर्मा के आरोप
उन्होंने आगे कहा कि मंदिर निर्माण से जुड़े इंजीनियर दीनानाथ वर्मा ने आरोप लगाया था कि उन्होंने चंपत राय को बताया कि ठेकों में 40 फीसदी कमीशन लिया जा रहा है. घोस्ट वर्कर तक दिखाए जा रहे हैं और सामान बढ़ा-चढ़ाकर बिलों में चढ़ाया जा रहा है. वर्मा का कहना है कि कार्रवाई करने के बजाय उन्हें ही हटा दिया गया. उन्होंने आगे कहा कि जांच में दर्जनों ऐसी बेशकीमती चीजें मिलीं, जिनके लिए दान देने वालों को रसीद तक जारी नहीं की गई थी.

कांग्रेस नेता ने सवाल उठाते हुए कहा कि जब खतरा 2020 में ही लिखकर बता दिया गया था तो उस पर काम क्यों नहीं हुआ? शिकायत करने वाले को ही क्यों हटाया गया? श्रद्धालुओं के कीमती दान की रसीद तक क्यों नहीं काटी गई? उन्होंने आगे कहा कि चोर चोरी करते रहे और आरएसएस-भाजपा से जुड़े लोग मैं भी चौकीदार कहकर लगातार सोते रहे. यह कोई संयोग नहीं हो सकता.

सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में जांच की मांग 
उन्होंने सवाल उठाया कि क्या यह सिर्फ लापरवाही थी या चोरों को संरक्षण दिया जा रहा था? किसे संरक्षण दिया गया और किन-किन बड़े लोगों की मिलीभगत या भागीदारी थी, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. उन्होंने आगे कहा कि देश की जनता को आपकी सरकारी SIT की जांच पर भरोसा नहीं है. जब चेतावनियों, शिकायतों और CCTV में सामने आई 105 घटनाओं के बावजूद बड़े जिम्मेदार लोगों की भूमिका पर सवाल कायम हैं, तो केवल कुछ कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई से पूरा मामला कैसे समाप्त हो सकता है?

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About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह पिछले एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय है. एबीपी न्यूज में नेशनल और इंटरनेशनल खबरें लिखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ पर फोकस रहता है. एबीपी न्यूज से पहले इनशॉर्ट्स में बतौर 5 साल सब एडिटर सेवाएं दे चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. साल 2015 में जागरण कॉलेज ऑफ मास कम्युनिकेशन से पीजी डिप्लोमा इन टीवी जर्नलिज्म किया है. संपर्क करें- santosh.jimmc@gmail.com, एक्स हैंडल- https://x.com/SantuPal000
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Published at : 27 Oct 2026 10:43 AM (IST)
Tags :
Jairam Ramesh CONGRESS Ram Mandir Donation Case
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