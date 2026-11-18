केंद्रीय कानून मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में 130 साल पुराने 1894 के ब्रिटिशकालीन दो जेल कानूनों को पूरी तरह से खत्म कर दिया है. साथ ही, इसके स्थान पर एक नया नियामक ढांचा लागू किया है. इस नए नियामक ढांचे के तहत जेलों के लिए तकनीक आधारित प्रशासन और सुरक्षा के कड़े इंतजामों का प्रावधान किया गया है.

केंद्रीय मंत्रालय की ओर से मंगलवार (17 नवंबर, 2026) को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कारागार और सुधार सेवा विनियमन, 2026 (Prisons and Correctional Services Regulation, 2026) को अधिसूचित किया है. संविधान के अनुच्छेद 240 के तहत लाए गए इस कानून ने कैदियों के सुधार और पुनर्वास पर जोर दिया गया है.

किन दो ब्रिटिशकालीन जेल कानूनों को किया गया रद्द

केंद्र सरकार की तरफ से नए जेल कानून के लागू किए जाने के बाद दो ब्रिटिशकालीन जेल कानून कारागार अधिनियम, 1894, कैदी अधिनियम 1900 और कैदी स्थानांतरण अधिनियम, 1950 को रद्द कर दिया गया है. 130 साल पुराने जेल कानून का रद्द होना काला पानी की ऐतिहासिक धरती पर जेल व्यवस्था में बड़ा बदलाव है.

वहीं, नए जेल नियम के मुताबिक, अब अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के जेल को 6 कैटेगरी में बांटा गया है, जिसमें जिला जेल, उप-जेल, खुली जेल, उच्च सुरक्षा वाली जेल, महिला जेल और किशोर अपराधियों के लिए विशेष संस्थान शामिल हैं.

नए जेल कानून के तहत किन चीजों की होगी व्यवस्था

नए कानून के तहत जेल में बायोमेट्रिक पहचान, सीसीटीवी निगरानी, मोबाइल जैमर के साथ कई अन्य चीजों के इस्तेमाल को अनिवार्य कर दिया गया है. साथ ही, हर जेल में एक मेडिकल ऑफिसर का होना भी अनिवार्य बनाया गया है. इसके अलावा, खुली जेल के साथ जेल के भीतर कौशल प्रशिक्षण, आधुनिक तकनीक और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था होगी.

वहीं, महिला और ट्रांसजेंडर कैदियों के लिए विशेष प्रावधान होंगे. उन्हें अलग-अलग रखने की व्यवस्था होगी. बंदी मां अपने छह साल के बच्चे को साथ रख सकेगी. जबकि दिव्यांग कैदियों को भी जरूरी सुविधाएं मिलेंगी. जातिगत भेदभाव पर रोक लगेगी और विचाराधीन कैदियों की समीक्षा के लिए समितियां बनेंगी.

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