बोइंग के 787 ड्रीमलाइनर के फ्यूल स्विच पर सवाल ! भारत खुद करेगा अमेरिका में निगरानी

बोइंग के 787 ड्रीमलाइनर के फ्यूल स्विच पर उठ रहे सवाल को लेकर अब भारत खुद अमेरिका में निगरानी करेगा. एयर इंडिया बोइंग 787 के फ्यूल कंट्रोल स्विच में खराबी को लेकर डीजीसीए ने जांच के आदेश पर ओईएम सुविधा दी है. बोइंग 787-8 विमान के बाएं ईंधन नियंत्रण स्विच में समस्या पाई गई थी. इस स्विच का प्रभाव रन से कटऑफ स्थिति पर पुश करने पर खिसक गया था. अपनी जगह पर ठीक से लॉक नहीं हो रहा था. मामला 2 फरवरी 2026 का है जब फ्लाइट AIC-132 लंदन हीथ्रो से गैलरी थी. पहुंच के बाद विमान VT-ANX को ग्राउंड कर दिया गया.

पायलट ने फ्लाइट के बाद डिफेक्ट रिपोर्ट में क्या लिखा?

पायलट ने फ्लाइट के बाद डिफेक्ट रिपोर्ट में लिखा कि लेफ्ट फ्यूल कंट्रोल स्विच यानि एफसीएस शॉक पुश देने पर रन से कटऑफ पर स्लिप हो जाता है और सही तरीके से लॉक नहीं होता है. इसी एंट्री के आधार पर विमान को ग्राउंड किया गया. ईंधन नियंत्रण स्विच वो स्विच है जो इंजन को ईंधन की आपूर्ति नियंत्रित करता है. RUN स्थिति में इंजन को ईंधन मिलता रहता है और CUTOFF स्थिति में ईंधन की आपूर्ति बंद हो जाती है. यानी ये स्विच सीधे इंजन के चलने या बंद होने से बंद हो जाता है.

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एयर इंडिया ने मूल उपकरण निर्माता यानी बोइंग की सलाह पर डीजीसीए अधिकारियों की निगरानी में ईंधन नियंत्रण स्विच का निरीक्षण और कार्यात्मक परीक्षण किया. ओईएम ने समीक्षा के बाद कहा कि स्विच यांत्रिक रूप से डिजाइन के अनुसार काम कर रहा है, इकाई सेवा योग्य है, एवं उपयोग के लिए उपलब्ध है.

अब ओईएम सुविधा पर होगी जांच

ओईएम की मंजूरी के बावजूद डीजीसीए ने अब इसी फ्यूल कंट्रोल स्विच की जांच के लिए ओईएम की सुविधा की जांच अपने अधिकारियों से की है. डीजीसीए ने इसे विमानों की निरंतर उड़ान योग्यता का हिस्सा बताया है यानी नियामक चाहता है कि स्विच की एक और इलेक्ट्रॉनिक जांच OEM अपने केंद्र पर हो लेकिन इस बार उसके अपने अधिकारी भी मौजूद रहें.

बोइंग 787 और ईंधन नियंत्रण स्विच पर पहले भी चर्चा

बोइंग 787 के फ्यूल कंट्रोल स्विच को लेकर पिछले कुछ महीनों में काफी बातें सामने आई हैं. एयर इंडिया की अहमदाबाद वाली AI-171 दुर्घटना की AAIB प्रारंभिक रिपोर्ट में भी फ्यूल कंट्रोल स्विच का जिक्र आया था.

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