5 लाख की रिश्वतखोरी के आरोप में कर्नाटक KAPL के MD गिरफ्तार, छापेमारी में नकदी और सोना बरामद

CBI ने कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (KAPL) के एमडी अनुराग दनायक को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है. CBI ने 15 जुलाई को नोएडा में जाल बिछाकर उन्हें 5 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया. CBI के मुताबिक.आरोपी एमडी ने भोपाल की एक दवा सप्लाई करने वाली फर्म से करीब 15 लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी.ये फर्म KAPL की ऑथराइज्ड सर्विस एजेंट है और मध्य प्रदेश के सरकारी संस्थानों को दवाइयों की सप्लाई करती है.

CBI के मुताबिक ये रिश्वत फर्म का सर्विस एजेंट एग्रीमेंट मंजूर करने, लंबित नवीनीकरण कराने और कुछ नए सरकारी संस्थानों का काम देने के बदले मांगी गई थी. इसके अलावा मौजूदा साल में दवाइयों की बिक्री पर मिलने वाले कमीशन में भी हिस्सा मांगा गया था. CBI ने शिकायत मिलने के बाद जाल बिछाया और नोएडा में आरोपी को 5 लाख रुपये की पहली किस्त लेते हुए गिरफ्तार कर लिया.

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CBI ने बेंगलुरु, नोएडा समेत कई जगह मारे छापे

गिरफ्तारी के बाद CBI ने बेंगलुरु, नोएडा और जबलपुर स्थित आरोपी के घर और कार्यालय में छापेमारी की. इस दौरान करीब 75 लाख रुपये नकद, लगभग 4 लाख रुपये की विदेशी करेंसी, करीब 697 ग्राम सोने के आभूषण और सिक्के, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 86 लाख रुपये है, बरामद किए गए. इसके अलावा आरोपी के एक फ्लैट से जुड़े संपत्ति के दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं. CBI का कहना है कि मामले की जांच अभी जारी है और ये पता लगाया जा रहा है कि रिश्वतखोरी और अवैध संपत्ति से जुड़े इस मामले में कोई अन्य व्यक्ति भी शामिल है या नहीं है. बता दें कि CBI ऐसे गंभीर मामलों की जांच बहुत बारिकी से करती है.

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