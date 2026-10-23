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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'मेरी नीतियों के केंद्र में युवा', चिन्मय मिशन के कार्यक्रम में बोले PM मोदी

'मेरी नीतियों के केंद्र में युवा', चिन्मय मिशन के कार्यक्रम में बोले PM मोदी

पीएम मोदी ने कहा कि सशक्त भारत निर्माण के लिए युवाओं की भागीदारी अहम है. उन्होंने कहा कि मेरी नीतियों के केंद्र में युवा है.

Written By : रत्नाकर पाण्डेय |  Updated at : 23 Oct 2026 12:12 PM (IST)
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में चिन्मय अमृत महोत्सव वैश्विक सम्मेलन का उद्घाटन किया. उन्होंने इस मौके पर कहा कि सभी के सौजन्य से आज मुझे चिन्मय मिशन के अमृत महोत्सव में शामिल होने का अवसर मिला है. ये एक अलग ही आध्यात्मिक अनुभव है.

पीएम मोदी ने कहा कि ये हमारे संतों का मेरे प्रति विशेष स्नेह और आशीर्वाद है. उन्होंने इस दौरान युवाओं का भी जिक्र किया. प्रधानमंत्री ने कहा कि सशक्त भारत निर्माण के लिए युवाओं की भागीदारी अहम है.

पीएम मोदी ने कहा, 'चिन्मय मिशन केवल एक संस्था नहीं है, ये चिन्मय विचार है. जिसकी स्थापना एक चिन्मय ऋषि ने की थी. इतने दशकों की इसकी यात्रा भी चिन्मय संकल्पों से भरी रही है और जो चिन्मय है, वो स्वाभाविक ही अमर है, अमृतमय है. इसलिए आज भारत मंडपम में चिन्मय अमृत महोत्सव आयोजन का ये नाम भी उतना ही सार्थक है.'

युवाओं को लेकर क्या बोले प्रधानमंत्री मोदी

उन्होंने युवाओं का जिक्र करते हुए कहा, 'मैं दुनिया भर में चिन्मय मिशन से जुड़े संतों और आचार्यों को, लाखों साधकों और अनुयायियों को चिन्मय अमृत महोत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूं. चिन्मय मिशन के प्रयासों से आज लाखों युवा ऐसे हैं, जो भारत के सांस्कृतिक ब्रांड एम्बेसडर का काम कर रहे हैं. ये युवा भारतीय मूल्यों को नई पीढ़ी तक पहुंचा रहे हैं.' प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि सशक्त भारत निर्माण के लिए युवाओं की भूमिका अहम है.

राष्ट्र ही हमारे अस्तित्व का आधार - पीएम

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 'राष्ट्र का हित चाहने वाले हम लोग राष्ट्र को जाग्रत और उन्नत बनाएंगे. स्वामी चिन्मयानन्द जी ने अपना पूरा जीवन इसी मंत्र को लेकर जीया. वो जितनी श्रद्धा से आध्यात्मिक विषयों पर बोलते थे, उतनी ही तत्परता से वो राष्ट्र के विषयों पर भी मुखर होकर व्याख्यान देते थे, क्योंकि हमारा राष्ट्र ही हमारी संस्कृति की जन्मभूमि है. ये राष्ट्र ही हमारे अस्तित्व का आधार है.'

यह भी पढ़ें : 'चीन से टकराव', ITBP डीजी का बयान सुन कांग्रेस आगबबूला, 'किस तरह का राष्ट्रवाद? जवाब दीजिए'

About the author रत्नाकर पाण्डेय

रत्नाकर पाण्डेय एक डायनामिक मीडिया प्रोफेशनल हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है. वे खबरों को साफ, सटीक और असरदार तरीके से पेश करने में माहिर हैं. नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों के साथ-साथ उन्हें स्पोर्ट्स की गहरी समझ है. वे खेल से जुड़ी खबरें और एनालिसिस को आसान और दिलचस्प भाषा में लिखते हैं, जिससे पाठक सीधे जुड़ाव महसूस करते हैं.

मीडिया के अलावा रत्नाकर पाण्डेय एक सिंगर और म्यूजिक कंपोज़र भी हैं. शब्दों और संगीत दोनों पर उनकी अच्छी पकड़ है, जो उनकी सोच और क्रिएटिविटी को अलग पहचान देती है. यही वजह है कि उनकी लेखनी में जानकारी के साथ-साथ एक खास फ्लो और फील भी नजर आता है.
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Published at : 23 Oct 2026 11:51 AM (IST)
Tags :
PM Modi Breaking News Abp News INDIA DELHI
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