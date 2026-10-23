'मेरी नीतियों के केंद्र में युवा', चिन्मय मिशन के कार्यक्रम में बोले PM मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में चिन्मय अमृत महोत्सव वैश्विक सम्मेलन का उद्घाटन किया. उन्होंने इस मौके पर कहा कि सभी के सौजन्य से आज मुझे चिन्मय मिशन के अमृत महोत्सव में शामिल होने का अवसर मिला है. ये एक अलग ही आध्यात्मिक अनुभव है.

पीएम मोदी ने कहा कि ये हमारे संतों का मेरे प्रति विशेष स्नेह और आशीर्वाद है. उन्होंने इस दौरान युवाओं का भी जिक्र किया. प्रधानमंत्री ने कहा कि सशक्त भारत निर्माण के लिए युवाओं की भागीदारी अहम है.

पीएम मोदी ने कहा, 'चिन्मय मिशन केवल एक संस्था नहीं है, ये चिन्मय विचार है. जिसकी स्थापना एक चिन्मय ऋषि ने की थी. इतने दशकों की इसकी यात्रा भी चिन्मय संकल्पों से भरी रही है और जो चिन्मय है, वो स्वाभाविक ही अमर है, अमृतमय है. इसलिए आज भारत मंडपम में चिन्मय अमृत महोत्सव आयोजन का ये नाम भी उतना ही सार्थक है.'

युवाओं को लेकर क्या बोले प्रधानमंत्री मोदी

उन्होंने युवाओं का जिक्र करते हुए कहा, 'मैं दुनिया भर में चिन्मय मिशन से जुड़े संतों और आचार्यों को, लाखों साधकों और अनुयायियों को चिन्मय अमृत महोत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूं. चिन्मय मिशन के प्रयासों से आज लाखों युवा ऐसे हैं, जो भारत के सांस्कृतिक ब्रांड एम्बेसडर का काम कर रहे हैं. ये युवा भारतीय मूल्यों को नई पीढ़ी तक पहुंचा रहे हैं.' प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि सशक्त भारत निर्माण के लिए युवाओं की भूमिका अहम है.

राष्ट्र ही हमारे अस्तित्व का आधार - पीएम

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 'राष्ट्र का हित चाहने वाले हम लोग राष्ट्र को जाग्रत और उन्नत बनाएंगे. स्वामी चिन्मयानन्द जी ने अपना पूरा जीवन इसी मंत्र को लेकर जीया. वो जितनी श्रद्धा से आध्यात्मिक विषयों पर बोलते थे, उतनी ही तत्परता से वो राष्ट्र के विषयों पर भी मुखर होकर व्याख्यान देते थे, क्योंकि हमारा राष्ट्र ही हमारी संस्कृति की जन्मभूमि है. ये राष्ट्र ही हमारे अस्तित्व का आधार है.'

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