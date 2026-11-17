समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आजम खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट से मिली राहत को बरकरार रखा है और उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका खारिज कर दी है. इसके साथ ही कोर्ट ने आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान को भी राहत देते हुए उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगा दी है.

इस मामले में रामपुर की निचली अदालत ने आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को दोषी ठहराते हुए सात-सात साल की सजा सुनाई थी. आरोप था कि अब्दुल्ला आजम के दो अलग-अलग जन्म प्रमाण पत्र बनवाए गए थे. एक प्रमाण पत्र में उनका जन्म रामपुर और दूसरे में लखनऊ में होना बताया गया था. आरोपों के मुताबिक, इन दस्तावेजों का इस्तेमाल चुनावी लाभ लेने के लिए किया गया था.

हाईकोर्ट ने 2024 में सजा पर लगाई थी रोक

मई 2024 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान की दोषसिद्धि और सजा पर रोक लगा दी थी. हालांकि, हाईकोर्ट ने उनकी पत्नी और बेटे को दोषसिद्धि पर रोक लगाने से राहत देने से इनकार कर दिया था. यूपी सरकार ने आजम खान को मिली राहत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जबकि तंजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था.

मामले पर अंतिम फैसला होना अभी बाकी

ध्यान रहे कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला इन अपीलों तक सीमित है. फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले से जुड़ी मुख्य अपील याचिकाएं अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट में लंबित हैं. यानी मामले पर अंतिम फैसला होना अभी बाकी है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से यूपी सरकार को झटका जरूर लगा है.

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