महाराष्ट्र में बीएमसी सहित 29 नगर महापालिका के चुनाव में बीजेपी गठबंधन के बहुमत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए के कार्यकर्ताओं को बधाई दी. पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, 'मुझे उन सभी एनडीए कार्यकर्ताओं पर गर्व है जिन्होंने महाराष्ट्र में जनता के बीच अथक परिश्रम किया. उन्होंने हमारे गठबंधन के शानदार कामों के बारे में जनता को बताया. साथ ही आने वाले समय के लिए हमारी योजनाओं के बारे में बताया और विपक्ष के झूठ का प्रभावी ढंग से खंडन किया. मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं.'

जनता को पसंद आया हमारा काम: पीएम मोदी

पीएम मोदी ने कहा, 'धन्यवाद महाराष्ट्र. राज्य की ऊर्जावान जनता ने एनडीए के सुशासन के एजेंडे को आशीर्वाद दिया है. अलग-अलग नगर निगम चुनावों के परिणाम दर्शाते हैं कि महाराष्ट्र की जनता के साथ एनडीए का संबंध और भी गहरा हुआ है. विकास को लेकर हमारा कार्य-प्रणाली और दृष्टिकोण जनता को पसंद आया है. महाराष्ट्र भर की जनता के प्रति मेरी कृतज्ञता. यह वोट विकास को गति देने और राज्य की गौरवशाली संस्कृति का जश्न मनाने का प्रतीक है.'

बीजेपी-शिवसेना गठबंधन का दबदबा

बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के चुनावों में बीजेपी-शिवसेना गठबंधन का दबदबा देखने को मिला है. नतीजों में महायुति गठबंधन ने बड़ी बढ़त हासिल की. हालांकि, इन चुनावों में 'ठाकरे ब्रदर्स' (उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे) को बड़ा झटका लगा है. शिवसेना-यूबीटी और मनसे गठबंधन अधिकतर सीटों पर पिछड़ गया. मुंबई और ठाणे समेत महाराष्ट्र की 29 नगर निगमों के लिए 15 जनवरी को मतदान हुए. शुक्रवार को नतीजों के आने की शुरुआत हुई और साफ हो गया कि मुंबई का 'किंग' बीजेपी-शिवसेना है.

नहीं चला ठाकरे ब्रदर्स का जादू

सभी की निगाहें बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के चुनाव नतीजों पर रहीं. रुझानों से स्पष्ट है कि बीजेपी पारंपरिक गढ़ों में भी गहरी पैठ बना रही है. बीजेपी-शिवसेना के मजबूत बढ़त बनाने के साथ महायुति गठबंधन से मेयर बनने की संभावनाएं भी बढ़ गई हैं. चुनावों में 'ठाकरे ब्रदर्स' को 'मराठी मानुष' के एकजुट होने की उम्मीद थी. गठबंधन को शहर पर अपनी दशकों पुरानी पकड़ बनाए रखने में कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा. कड़े मुकाबले में शिवसेना (यूबीटी) ने कुछ सीटों पर जीत हासिल की, जिसमें वार्ड 208 शामिल है.