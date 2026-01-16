हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बीएमसी चुनाव परिणाम 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियामहाराष्ट्र निकाय चुनावों में बीजेपी का दबदबा! प्रधानमंत्री मोदी का आया पहला रिएक्शन, जानें जीत पर क्या कहा

महाराष्ट्र निकाय चुनावों में बीजेपी का दबदबा! प्रधानमंत्री मोदी का आया पहला रिएक्शन, जानें जीत पर क्या कहा

BMC Election 2026: बीएमसी सहित 29 नगर महापालिका के चुनाव में बीजेपी-शिवसेना (शिंदे) गठबंधन ने विपक्ष का सफाया कर दिया. पीए मोदी ने कहा कि एनडीए के जनहित के एजेंडे को जनता ने समर्थन दिया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 16 Jan 2026 07:39 PM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र में बीएमसी सहित 29 नगर महापालिका के चुनाव में बीजेपी गठबंधन के बहुमत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए के कार्यकर्ताओं को बधाई दी. पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, 'मुझे उन सभी एनडीए कार्यकर्ताओं पर गर्व है जिन्होंने महाराष्ट्र में जनता के बीच अथक परिश्रम किया. उन्होंने हमारे गठबंधन के शानदार कामों के बारे में जनता को बताया. साथ ही आने वाले समय के लिए हमारी योजनाओं के बारे में बताया और विपक्ष के झूठ का प्रभावी ढंग से खंडन किया. मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं.'

जनता को पसंद आया हमारा काम: पीएम मोदी

पीएम मोदी ने कहा, 'धन्यवाद महाराष्ट्र. राज्य की ऊर्जावान जनता ने एनडीए के सुशासन के एजेंडे को आशीर्वाद दिया है. अलग-अलग नगर निगम चुनावों के परिणाम दर्शाते हैं कि महाराष्ट्र की जनता के साथ एनडीए का संबंध और भी गहरा हुआ है. विकास को लेकर हमारा कार्य-प्रणाली और दृष्टिकोण जनता को पसंद आया है. महाराष्ट्र भर की जनता के प्रति मेरी कृतज्ञता. यह वोट विकास को गति देने और राज्य की गौरवशाली संस्कृति का जश्न मनाने का प्रतीक है.'

बीजेपी-शिवसेना गठबंधन का दबदबा

बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के चुनावों में बीजेपी-शिवसेना गठबंधन का दबदबा देखने को मिला है. नतीजों में महायुति गठबंधन ने बड़ी बढ़त हासिल की. हालांकि, इन चुनावों में 'ठाकरे ब्रदर्स' (उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे) को बड़ा झटका लगा है. शिवसेना-यूबीटी और मनसे गठबंधन अधिकतर सीटों पर पिछड़ गया. मुंबई और ठाणे समेत महाराष्ट्र की 29 नगर निगमों के लिए 15 जनवरी को मतदान हुए.  शुक्रवार को नतीजों के आने की शुरुआत हुई और साफ हो गया कि मुंबई का 'किंग' बीजेपी-शिवसेना है.

नहीं चला ठाकरे ब्रदर्स का जादू

सभी की निगाहें बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के चुनाव नतीजों पर रहीं. रुझानों से स्पष्ट है कि बीजेपी पारंपरिक गढ़ों में भी गहरी पैठ बना रही है. बीजेपी-शिवसेना के मजबूत बढ़त बनाने के साथ महायुति गठबंधन से मेयर बनने की संभावनाएं भी बढ़ गई हैं. चुनावों में 'ठाकरे ब्रदर्स' को 'मराठी मानुष' के एकजुट होने की उम्मीद थी. गठबंधन को शहर पर अपनी दशकों पुरानी पकड़ बनाए रखने में कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा. कड़े मुकाबले में शिवसेना (यूबीटी) ने कुछ सीटों पर जीत हासिल की, जिसमें वार्ड 208 शामिल है.

Published at : 16 Jan 2026 07:06 PM (IST)
Tags :
PM Modi MUMBAI Breaking News Abp News BMC Election 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
भाजपा ने अब तक किसे-किसे बनाया अध्यक्ष, नितिन नबीन को क्यों सौंपी बड़ी जिम्मेदारी, जानें सब कुछ
भाजपा ने अब तक किसे-किसे बनाया अध्यक्ष, नितिन नबीन को क्यों सौंपी बड़ी जिम्मेदारी, जानें सब कुछ
क्रिकेट
चिन्नास्वामी स्टेडियम में AI तय करेगा फैंस की सुरक्षा, सारा खर्चा उठाने को तैयार RCB
चिन्नास्वामी स्टेडियम में AI तय करेगा फैंस की सुरक्षा, सारा खर्चा उठाने को तैयार RCB
मनोरंजन
सिद्धार्थ मल्होत्रा के बर्थडे सेलिब्रेशन में कियारा ने गाया गाना, बेटी सरायाह के फेवरेट हैं पापा
सिद्धार्थ मल्होत्रा के बर्थडे सेलिब्रेशन में कियारा ने गाया गाना, बेटी सरायाह के फेवरेट हैं पापा
इंडिया
BJP का कब चुना जाएगा अध्यक्ष? सामने आई तारीख, नोटिफिकेशन जारी
BJP का कब चुना जाएगा अध्यक्ष? सामने आई तारीख, नोटिफिकेशन जारी
Advertisement

वीडियोज

ShahRukh Khan, Akshay Kumar से लेकर Kartik Aaryan तक: बॉलीवुड के वो Outsiders जो बने सुपरस्टार
UPI पर संकट? Free Payments का सच | Budget 2026 से पहले बड़ा सवाल | Paisa Live
Foreign Investors को राहत | SEBI का नया Proposal बदल देगा Stock Market Game | Paisa Live
Tariff Pressure के बीच India-US Trade Talks Active, Deal कभी भी Final | Paisa Live
India के Passport की ताकत में जबरदस्त उछाल | Henley Passport Index 2026 में बड़ी छलांग | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भाजपा ने अब तक किसे-किसे बनाया अध्यक्ष, नितिन नबीन को क्यों सौंपी बड़ी जिम्मेदारी, जानें सब कुछ
भाजपा ने अब तक किसे-किसे बनाया अध्यक्ष, नितिन नबीन को क्यों सौंपी बड़ी जिम्मेदारी, जानें सब कुछ
क्रिकेट
चिन्नास्वामी स्टेडियम में AI तय करेगा फैंस की सुरक्षा, सारा खर्चा उठाने को तैयार RCB
चिन्नास्वामी स्टेडियम में AI तय करेगा फैंस की सुरक्षा, सारा खर्चा उठाने को तैयार RCB
मनोरंजन
सिद्धार्थ मल्होत्रा के बर्थडे सेलिब्रेशन में कियारा ने गाया गाना, बेटी सरायाह के फेवरेट हैं पापा
सिद्धार्थ मल्होत्रा के बर्थडे सेलिब्रेशन में कियारा ने गाया गाना, बेटी सरायाह के फेवरेट हैं पापा
इंडिया
BJP का कब चुना जाएगा अध्यक्ष? सामने आई तारीख, नोटिफिकेशन जारी
BJP का कब चुना जाएगा अध्यक्ष? सामने आई तारीख, नोटिफिकेशन जारी
जनरल नॉलेज
BJP National President Election: क्या आम आदमी भी लड़ सकता है BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव, जानें कौन-कौन सी शर्तें करनी होती हैं पूरी?
क्या आम आदमी भी लड़ सकता है BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव, जानें कौन-कौन सी शर्तें करनी होती हैं पूरी?
जनरल नॉलेज
दो साल में 9.68 लाख सड़क हादसों के साथ टॉप पर भारत, चीन-अमेरिका भी पीछे छूटे
दो साल में 9.68 लाख सड़क हादसों के साथ टॉप पर भारत, चीन-अमेरिका भी पीछे छूटे
जनरल नॉलेज
Iran US Tension: ईरान के आसपास कितने देशों में मौजूद हैं अमेरिकी एयरबेस, क्या यहां से हमला करने से पहले ट्रंप को लेनी होगी परमीशन?
ईरान के आसपास कितने देशों में मौजूद हैं अमेरिकी एयरबेस, क्या यहां से हमला करने से पहले ट्रंप को लेनी होगी परमीशन?
शिक्षा
दिल्ली के सरकारी स्कूलों में परीक्षा का बिगुल, 10 फरवरी से शुरू होंगी वार्षिक परीक्षाएं
दिल्ली के सरकारी स्कूलों में परीक्षा का बिगुल, 10 फरवरी से शुरू होंगी वार्षिक परीक्षाएं
ENT LIVE
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
ENT LIVE
बिंदिया के बाहुबली सीजन 2 का ट्रेलर आउट, दवन परिवार में सत्ता की लड़ाई से बढ़ा बवाल
बिंदिया के बाहुबली सीजन 2 का ट्रेलर आउट, दवन परिवार में सत्ता की लड़ाई से बढ़ा बवाल
ENT LIVE
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
ENT LIVE
Rahu Ketu Review: Pulkit Samrat और Varun Sharma छा गए | Shalini Pandey
Rahu Ketu Review: Pulkit Samrat और Varun Sharma छा गए | Shalini Pandey
ENT LIVE
Border 2 Trailer Review: बॉर्डर 2' का देशभक्ति से भरा Trailer, Sunny Deol का धमाकेदार जोश
Border 2 Trailer Review: बॉर्डर 2' का देशभक्ति से भरा Trailer, Sunny Deol का धमाकेदार जोश
Embed widget