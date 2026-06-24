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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाPM मोदी का 4 जुलाई को पिंक सिटी का दौरा, रिफाइनरी से लेकर मेट्रो तक की मिलेगी सौगात

PM मोदी का 4 जुलाई को पिंक सिटी का दौरा, रिफाइनरी से लेकर मेट्रो तक की मिलेगी सौगात

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जुलाई को जयपुर शहर को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं जिसके तहत शहर की परिवहन व्यवस्था मजबूत होगी.

Written By : मुबारिक खान |  Edited By: कार्तिक सागर |  Updated at : 24 Jun 2026 10:55 PM (IST)
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जयपुर नगर निगम की ओर से पट्टा वितरण और लोकार्पण समारोह का आयोजन किया गया. इस दौरान कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी रही. मुख्यमंत्री ने 631 करोड़ रुपये की लागत से 1538 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया. उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि विकास के इन कार्यों से प्रदेश की आधारभूत ज़रूरतें पूरी होंगी और विकास को नई गति मिल सकेगी.

4 जुलाई को बड़ी सौगात देने जा रहे पीएम मोदी

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जुलाई को जयपुर शहर को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं जिसके तहत शहर की परिवहन व्यवस्था मजबूत होगी. जयपुर मेट्रो फेज-2 परियोजना 13 हजार करोड़ रुपया की लागत से विकसित की जाएगी. इस परियोजना का शिलान्यास खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जुलाई को करेंगे.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि जयपुर मेट्रो फेज-2 राजधानी में यातायात को अधिक सुगम बनाने, यात्रा समय कम करने और शहरी विकास को नई गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगीं. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में ऐसी कई योजनाएं शुरू हुई हैं, जिन्होंने शहरों को विकास का इंजन बनाया हैं.

प्रधानमंत्री 4 जुलाई को राजस्थान दौरे पर रहेंगें

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान की बाड़मेर में पचपदरा रिफाइनरी का उद्घाटन 4 जुलाई को करेंगें. पचपदरा रिफाइनरी का पहले 21 अप्रैल को उद्घाटन होना थां. इससे एक दिन पहले 20 अप्रैल को रिफाइनरी में आग लग गई थीं. इसके बाद पीएम मोदी का दौरा स्थगित करना पड़ा था. अब रिफाइनरी के साथ प्रधानमंत्री जयपुर मेट्रो फेस-2 का शिलान्यास भी करेंगें.

प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नें अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक ली. बैठक में मुख्यमंत्री ने रिफ़ाइनरी और मेट्रो सहित विभिन्न लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम को लेकर निर्देश दिए. साथ ही उन्होंने विभिन्न सरकारी नौकरियों में चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरण समारोह से जुड़ी तैयारियों को लेकर अधिकारियों को निर्देश दीं.

About the author मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
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Published at : 24 Jun 2026 10:55 PM (IST)
Tags :
NEWS Bhajan Lal Sharma NARENDRA MODI JAIPUR
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