PM मोदी ने दिवाली की दीं शुभकामनाएं, शेयर किया वीडियो मैसेज, कहा- 'रोशनी से जगमगा रहा देश'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो संदेश में देश को लोगों को दिपावली की शुभकामनाएं दी. उन्होंने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी वह देश के जवानों के साथ दिवाली मनाएंगे. पीएम मोदी ने कहा, 'नमस्ते. दिपावली का पावन पर्व, पूरा देश रोशनी से जगमगा रहा है. प्रकाश का ये पर्व अंधकार के खिलाफ हमारे संकल्प का परिचय है. आप सबको दिपावली की दिपावली की बहुत-बहुत शुभकामनाएं.'

देश के लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, 'आपकी तरह मैं भी उत्साह से दिवाली मनाता हूं. आप जानते हैं देश के वीर जवानों के बीच जाना मेरा नित्य कर्म है, इस बार भी जारी रहेगा. आप सभी को दिपावली की बहुत-बहुत शुभकामनाएं.'

Have a great Diwali! https://t.co/YbFVq7tHmx — Narendra Modi (@narendramodi) November 7, 2026

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