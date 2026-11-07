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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाPM मोदी ने दिवाली की दीं शुभकामनाएं, शेयर किया वीडियो मैसेज, कहा- 'रोशनी से जगमगा रहा देश'

PM मोदी ने दिवाली की दीं शुभकामनाएं, शेयर किया वीडियो मैसेज, कहा- 'रोशनी से जगमगा रहा देश'

PM मोदी ने दिवाली की दीं शुभकामनाएं, शेयर किया वीडियो मैसेज, कहा- 'रोशनी से जगमगा रहा देश'

Written By : विक्रम कुमार |  Updated at : 07 Nov 2026 05:25 PM (IST)
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो संदेश में देश को लोगों को दिपावली की शुभकामनाएं दी. उन्होंने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी वह देश के जवानों के साथ दिवाली मनाएंगे. पीएम मोदी ने कहा, 'नमस्ते. दिपावली का पावन पर्व, पूरा देश रोशनी से जगमगा रहा है. प्रकाश का ये पर्व अंधकार के खिलाफ हमारे संकल्प का परिचय है. आप सबको दिपावली की दिपावली की बहुत-बहुत शुभकामनाएं.'

देश के लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, 'आपकी तरह मैं भी उत्साह से दिवाली मनाता हूं. आप जानते हैं देश के वीर जवानों के बीच जाना मेरा नित्य कर्म है, इस बार भी जारी रहेगा. आप सभी को दिपावली की बहुत-बहुत शुभकामनाएं.'

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About the author विक्रम कुमार

विक्रम कुमार एबीपी न्यूज़ में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं और डिजिटल टीम का हिस्सा हैं. एबीपी लाइव के नेशनल डेस्क पर विक्रम देश और विदेश की राजनीति से जुड़ी खबरों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ पर इनका विशेष फोकस रहता है. देश-विदेश के बड़े राजनीतिक घटनाक्रम पर लिखते रहते हैं. यूएस-ईरान युद्ध के दौरान इन्होंने कई इन-डेप्थ खबरें की हैं जिन पर कई मिलियन व्यूज आए. साल 2023 में प्रतिष्ठित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से मास मीडिया हिंदी में मास्टर डिग्री हासिल करने के बाद एबीपी लाइव के साथ करियर की शुरुआत की. Email: vikramk@abpnetwork.com
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Published at : 07 Nov 2026 05:21 PM (IST)
Tags :
PM Modi Breaking News Abp News Diwali 2026
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