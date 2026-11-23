भारत के प्रमुख रक्षा, अर्धसैनिक बलों और रक्षा-नागरिक (डिफेंस-सिविलियन) अधिकारियों के खिलाफ टार्गेटेड साइबर जासूसी की खबर सामने आई है. इसकी जानकारी सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों से मिली है. इस जासूसी में पाकिस्तान से जुड़े कुछ लोगों का नाम सामने आया है, जिन्होंने भारत के प्रमुख रक्षा अधिकारियों से जुड़े 50 से अधिक व्हाट्सऐप ग्रुपों में सेंध लगाई थी.

एजेंसियों ने इन अधिकारियों के इस्तेमाल किए जाने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का व्यापक ऑडिट करने और उन्हें सुरक्षित (साफ) करने का निर्देश दिया है. उन्होंने बताया कि एक सामान्य एडवाइजरी जारी कर सभी बलों और रक्षा-नागरिक संगठनों से अपने प्लेटफॉर्म को सुरक्षित करने को कहा गया है. साथ ही यह निर्देश दिया गया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई भी आधिकारिक या गोपनीय जानकारी और डेटा साझा न किया जाए.

गृहमंत्रालय के कड़े निर्देश

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, केंद्रीय गृह मंत्रालय की नोडल साइबर सुरक्षा एजेंसी 'नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट' (NCTU), जो 'इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर' (आई4सी) का हिस्सा है, ने सरकारी अधिकारियों को सलाह दी है कि वे कंप्यूटर और लैपटॉप पर व्हाट्सऐप वेब में लॉग-इन न रहें. उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसे सेशन का गलत इस्तेमाल करके कोई व्यक्ति आपके अकाउंट पर कब्जा कर सकता है और धोखाधड़ी या 'फिशिंग' जैसी घटनाओं को अंजाम दे सकता है.

50 से अधिक निजी व्हाट्सएप ग्रुपों में घुसपैठ

अधिकारियों के अनुसार, सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों ने पाया कि पाकिस्तान स्थित कुछ खुफिया ऑपरेटिव्स (PIOs) ने रक्षा, अर्धसैनिक बलों (केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल) और रक्षा-नागरिक अधिकारियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले लगभग 50 से अधिक निजी व्हाट्सएप ग्रुपों में घुसपैठ की थी. अधिकारियों ने बताया कि इस खतरे को इन कर्मियों के खिलाफ एक लक्षित साइबर जासूसी अभियान के रूप में देखा जा रहा है, जो संवेदनशील सुरक्षा कार्यों में लगे हुए हैं.

भारतीय मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके की घुसपैठ

इन पाकिस्तानी ऑपरेटिव्स ने किसी फर्जी या हैक किए गए भारतीय मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके इन ग्रुपों में प्रवेश किया था. उन्होंने बताया कि ये नंबर इन ग्रुपों में 'साइलेंट मेंबर' (बिना कुछ बोले जुड़े रहने वाले सदस्य) के तौर पर मौजूद थे, जो वहां होने वाली बातचीत और साझा किए जा रहे दस्तावेजों पर नजर रख रहे थे. वे एनएसजी, सीआरपीएफ, कमांडो और यहां तक ​​कि डीआरडीओ से जुड़े ग्रुपों की चैट पर नजर रख रहे थे और किसी को भनक तक नहीं लगी.

'व्हाट्सऐप वेब' का करें सुरक्षित इस्तेमाल

साइबर सुरक्षा से जुड़े मौजूदा दिशा-निर्देशों को फिर से दोहराया गया है और इस घटना के मद्देनजर निर्देश दिया गया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई भी आधिकारिक या गोपनीय जानकारी और डेटा साझा न किया जाए. अधिकारियों ने बताया कि हाल ही में, एजेंसियों ने एक पाकिस्तानी ऑपरेटिव का पता लगाया, जो रक्षा-नागरिक अधिकारियों के एक व्हाट्सएप ग्रुप में 'सोनिया' नाम की DRDO वैज्ञानिक बनकर शामिल हो गया था. आशंका है कि इस दौरान पैसे के बदले कुछ संवेदनशील जानकारी साझा की गई थी.

गृह मंत्रालय ने भी अधिकारियों को सलाह दी है कि जब जरूरत न हो, तो 'व्हाट्सऐप वेब' सेशन को सक्रिय न छोड़ें, खासकर ऑफिस या साझा कंप्यूटरों पर.मंत्रालय ने कुछ अन्य सुझाव भी दिए हैं, जैसे कि अनजान या सार्वजनिक कंप्यूटरों का इस्तेमाल न करना. इसमें कहा गया है, साइबर कैफे, पब्लिक कियोस्क, होटल के बिजनेस सेंटर, किसी और से उधार लिए गए कंप्यूटर या अन्य अविश्वसनीय सिस्टम से 'व्हाट्सऐप वेब' में लॉग-इन न करें.आई4सी ने सरकारी अधिकारियों से सतर्क रहने और अकाउंट में होने वाली किसी भी असामान्य गतिविधि पर नजर रखने को कहा है.