तमिलनाडु सरकार ने 24 नवंबर को मनाए जाने वाले 'कार्तिगई दीपम' त्योहार को लेकर तगड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं. यह सुरक्षा इंतजाम सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद किए गए हैं, जिसमें कोर्ट ने मदुरै की तिरुप्परनकुंद्रम पहाड़ी पर सिकंदर बादशाह दरगाह के पास 'दीपाथून' (पत्थर के खंभे) पर, केवल एक अधिकृत टीम द्वारा 'कार्तिगई दीपम' का दीपक जलाने की अनुमति दी है. साथ ही, कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आम जनता को वहां जाने, जुलूस निकालने या भीड़ इकट्ठा करने से रोक दिया गया है.

तिरुप्परनकुंद्रम पहाड़ी और उसके आसपास के इलाके अस्थायी 'रेड जोन'

'कार्तिगई दीपम' त्योहार के मद्देनजर, मदुरै सिटी पुलिस ने जिले में तिरुप्परनकुंद्रम पहाड़ी और उसके आसपास के इलाकों को अस्थायी 'रेड जोन' घोषित कर दिया है. इसके तहत 23 और 24 नवंबर को ड्रोन और मानवरहित हवाई वाहनों (UAVs) के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है. सिटी पुलिस कमिश्नर राजेंद्रन ने 'ड्रोन नियम, 2016' के नियम 24 के तहत यह आदेश जारी किया है.

इस आदेश के अनुसार, तिरुप्परनकुंद्रम पहाड़ी (इसकी चोटी सहित), गिरिवलम (परिक्रमा) मार्ग, तिरुप्परनकुंद्रम प्रवेश द्वार से 16-स्तंभ वाले मंडपम तक के हिस्से, और गिरिवलम मार्ग तथा पहाड़ी की तलहटी के बीच के इलाकों में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी रहेगी. पुलिस ने चेतावनी दी है कि संबंधित अधिकारियों की पूर्व अनुमति के बिना ड्रोन उड़ाना पूरी तरह प्रतिबंधित है और ऐसा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

70 से अधिक नए CCTV और फेशियल-रिकग्निशन

यह पाबंदी सार्वजनिक सुरक्षा के लिए लगाई गई है, क्योंकि इस वार्षिक त्योहार के दौरान मंदिर और गिरिवलम मार्ग पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के जुटने की उम्मीद है. यह सुरक्षा इंतजामों का एक हिस्सा है, जिसमें सशस्त्र पुलिस की तैनाती के साथ-साथ 70 से अधिक नए CCTV और फेशियल-रिकग्निशन (चेहरा पहचानने वाले) कैमरे लगाना शामिल है. ये कदम सुप्रीम कोर्ट के 20 नवंबर के अंतरिम आदेश के बाद उठाए गए हैं.