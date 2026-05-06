काल के पास 8 घंटे, पत्थर में फंसा सिर और साथ बैठा सांप, ओडिशा में ऐसे बची मासूम की जान
Odisha Rescue Operation: ओडिशा के नयागढ़ जिले में शहद निकालने गए एक नाबालिग का सिर पत्थर की दरार में फंस गया, जबकि पास ही एक जहरीला सांप भी मौजूद था.
Odisha Rescue Operation: ओडिशा के नयागढ़ जिले में एक नाबालिग लड़के के साथ हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. लड़के का सिर एक पत्थर की दरार में फंस गया, वहीं पास में एक जहरीला सांप भी मौजूद था. बुधवार को दमकल कर्मियों और स्थानीय पुलिस ने करीब 8 घंटे लंबे रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद उसे सुरक्षित बाहर निकाला.
मामा के साथ गया था शहद लेने
लड़के की पहचान शिबा प्रधान के रूप में हुई है. वह अपने मामा के साथ कानिपाड़ा जंगल में शहद इकट्ठा करने गया था. शहद निकालते समय दोनों को एक बड़े पत्थर की दरार के अंदर मधुमक्खियों का छत्ता दिखाई दिया, जिसके बाद शिबा उसे निकालने के लिए आगे बढ़ा. जब शिबा छत्ते के अंदर गहराई में पहुंचने की कोशिश कर रहा था, तभी उसका सिर पत्थर की दरार में फंस गया. काफी कोशिश के बावजूद वह खुद को बाहर नहीं निकाल सका.
परिवार और ग्रामीणों ने मांगी मदद
मौके पर मौजूद मामा ने पहले खुद उसे निकालने की कोशिश की, लेकिन असफल रहने पर गांव वालों और परिवार के अन्य लोगों को बुलाया. इसके बाद दमकल विभाग को सूचना दी गई. ओडागांव और नयागढ़ से दमकल कर्मियों की दो टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं. स्थानीय पुलिस भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल हुई.
जहरीले सांप की मौजूदगी से बढ़ी चुनौती
रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक बड़ी मुश्किल सामने आई, जब शिबा के पास ही एक जहरीला सांप देखा गया. इससे बचाव कार्य में दिक्कतें आईं, लेकिन टीम ने हिम्मत नहीं हारी. दमकल कर्मियों ने पहले लड़के का हौसला बढ़ाया और फिर विशेष उपकरणों की मदद से उसे बाहर निकालने का प्रयास शुरू किया. करीब 8 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद शिबा को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया.
स्वास्थ्य जांच के बाद परिवार को सौंपा गया
रेस्क्यू के बाद शिबा का प्राथमिक स्वास्थ्य परीक्षण किया गया. हालत ठीक पाए जाने पर उसे उसके परिवार को सौंप दिया गया.
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Source: IOCL