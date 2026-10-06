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नंदीग्राम में वोटिंग का पहला आंकड़ा, कई जगहों पर धांधली के आरोप
पश्चिम बंगाल की दो हाई प्रोफाइल सीटों नंदीग्राम और रेजीनगर में विधानसभा उप-चुनाव के लिए वोटिंग जारी है. नंदीग्राम में सुबह 9 बजे तक 20.89 फीसदी वोटिंग हुई है. वहीं रेजीनगर में 18.05 फीसदी वोटिंग हुई.
नंदीग्राम सीट मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का गढ़ है. वहीं रेजीनगर में हुमांयु कबीर का दबदबा रहा है.(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)
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