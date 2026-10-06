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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियानंदीग्राम में वोटिंग का पहला आंकड़ा, कई जगहों पर धांधली के आरोप

नंदीग्राम में वोटिंग का पहला आंकड़ा, कई जगहों पर धांधली के आरोप

Written By : जीवन प्रकाश |  Updated at : 06 Oct 2026 12:11 PM (IST)
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पश्चिम बंगाल की दो हाई प्रोफाइल सीटों नंदीग्राम और रेजीनगर में विधानसभा उप-चुनाव के लिए वोटिंग जारी है. नंदीग्राम में सुबह 9 बजे तक 20.89 फीसदी वोटिंग हुई है. वहीं रेजीनगर में 18.05 फीसदी वोटिंग हुई. 

नंदीग्राम सीट मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का गढ़ है. वहीं रेजीनगर में हुमांयु कबीर का दबदबा रहा है.

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About the author जीवन प्रकाश

जीवन प्रकाश एबीपी लाइव में बतौर इनपुट लीड काम कर रहे हैं. वो करीब 8 सालों से एबीपी में कार्यरत है. ब्रेकिंग न्यूज के साथ चुनाव और राजनीतिक मुद्दों पर खास ध्यान रखते हैं. पत्रकारिता जगत में करीब 10 सालों का अनुभव है. माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय (MCU) से मास कम्युनिकेशन में 2015 में मास्टर की डिग्री ली. पत्रकारिता में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते प्रभाव को समझने की कोशिश कर रहे हैं. फैक्ट चेक और सोशल मीडिया को लेकर कई वर्कशॉप किए हैं. संपर्क के लिए मेल आईडी- jeevanp@abpnetwork.com.
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Published at : 06 Oct 2026 12:11 PM (IST)
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