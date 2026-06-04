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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियातेलंगाना को बड़ी सौगात, मोदी सरकार ने हजारों करोड़ के हाईवे विस्तार योजना को दी मंज़ूरी

तेलंगाना को बड़ी सौगात, मोदी सरकार ने हजारों करोड़ के हाईवे विस्तार योजना को दी मंज़ूरी

केंद्रीय कैबिनेट ने तेलंगाना के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हजारों करोड़ की हाईवे विकास परियोजनाओं को मंज़ूरी दी है. बेहतर हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर से किसानों के लिए बाजार तक पहुंच आसान होने की उम्मीद है.

By : मोहसिन अली | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 04 Jun 2026 02:19 PM (IST)
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तेलंगाना को इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में केंद्र सरकार ने बड़ी सौगात दी है. केंद्रीय कैबिनेट ने 7,597 करोड़ की हाईवे विकास परियोजनाओं को मंज़ूरी दे दी है. इन परियोजनाओं में NH-63 और NH-563 के मुख्य हिस्सों को शामिल किया गया है. इनमें अरमूर, जगतियाल और मंचरियाल को जोड़ने वाले महत्वपूर्ण सड़क गलियारे और वारंगल क्षेत्र में सड़कों को चौड़ा करने का काम शामिल है. 

उम्मीद है कि इस मंज़ूरी से उत्तरी तेलंगाना में सड़क संपर्क मज़बूत होगा, माल ढुलाई में सुधार होगा और यात्रियों व व्यवसायों के लिए यात्रा का समय कम हो जाएगा. इस परियोजना का मकसद कई ऐसे हाईवे हिस्सों को जिन पर बहुत ज़्यादा आवाजाही होती है, चार-लेन वाले गलियारों में बदलना है, ताकि बढ़ते ट्रैफिक की मांग को पूरा किया जा सके. ये रास्ते कृषि, औद्योगिक और वाणिज्यिक केंद्रों के बीच महत्वपूर्ण कड़ियों का काम करते हैं, जिससे ये सामान और लोगों की आवाजाही के लिए बेहद ज़रूरी हो जाते हैं. 

ट्रैफिक जाम से मिलेगी निजात
अधिकारियों का मानना है कि इन सुधारों से ट्रैफिक जाम कम होगा और उन सड़कों पर सुरक्षा बढ़ेगी, जिन पर पिछले कुछ सालों में वाहनों की आवाजाही लगातार बढ़ी है. अरमूर-जगतियाल-मंचरियाल गलियारे को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यह कई ऐसे ज़िलों को जोड़ता है जो तेलंगाना की कृषि, खनन और औद्योगिक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं. 

बेहतर हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर से किसानों के लिए बाज़ार तक पहुंच आसान होने, औद्योगिक लॉजिस्टिक्स को समर्थन मिलने और उन क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है जो कुशल परिवहन नेटवर्क पर निर्भर हैं. मंज़ूर किए गए पैकेज का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा वारंगल क्षेत्र में हाईवे को चौड़ा करने का काम है. 

आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा 
वारंगल तेलंगाना के प्रमुख शैक्षिक, वाणिज्यिक और सांस्कृतिक केंद्रों में से एक है. बेहतर कनेक्टिविटी से ज़िला मुख्यालयों और आस-पास के कस्बों के बीच यात्रा आसान होने की उम्मीद है और साथ ही पूरे क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा. इंफ्रास्ट्रक्चर विशेषज्ञों का कहना है कि राष्ट्रीय हाईवे के विस्तार से अक्सर परिवहन के अलावा भी कई फायदे होते हैं. बेहतर सड़कों से ज़रूरी सामान की आवाजाही तेज़ हो सकती है, लॉजिस्टिक्स की लागत कम हो सकती है, व्यावसायिक अवसर बढ़ सकते हैं, और ग्रामीण समुदायों के लिए कनेक्टिविटी बेहतर हो सकती है. 

यह मंज़ूरी ऐसे समय में आई है जब तेलंगाना में तेज़ी से शहरीकरण हो रहा है और बेहतर परिवहन इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग लगातार बढ़ रही है. कई राष्ट्रीय हाईवे पर ट्रैफिक बढ़ने के साथ ही आर्थिक विकास को बनाए रखने के लिए सड़कों की क्षमता बढ़ाना एक मुख्य ज़रूरत बन गई है.

एक बार पूरा हो जाने पर, इन नई मंज़ूर हाईवे परियोजनाओं से तेलंगाना के बड़े हिस्सों में कनेक्टिविटी में ज़बरदस्त बदलाव आने की उम्मीद है. ये परियोजनाएं तेज़, सुरक्षित और अधिक कुशल परिवहन संपर्क प्रदान करेंगी और साथ ही दक्षिणी भारत में एक महत्वपूर्ण लॉजिस्टिक्स और आर्थिक केंद्र के रूप में राज्य की स्थिति को और मज़बूत करेंगी.

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Published at : 04 Jun 2026 02:19 PM (IST)
Tags :
Infrastructure TELANGANA MODI GOVT
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