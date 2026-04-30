Live: कोलकाता में हाईवोल्टेज ड्रामा, स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर TMC का धरना, थोड़ी देर में EC की PC

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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाKolkata TMC Protest Live Updates: कोलकाता में हाईवोल्टेज ड्रामा, स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर TMC का धरना, थोड़ी देर में EC की प्रेस कॉन्फ्रेंस

Kolkata TMC Protest Live Updates: कोलकाता में हाईवोल्टेज ड्रामा, स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर TMC का धरना, थोड़ी देर में EC की प्रेस कॉन्फ्रेंस

Kolkata TMC Protest Live Updates: टीएमसी नेता कोलकाता में EVM स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर धरने पर बैठ गए और ईवीएम मशीनों के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाया.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 30 Apr 2026 10:20 PM (IST)

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Kolkata TMC protest live updates EVM Strong room Mamata Banerjee Kolkata TMC Protest Live Updates: कोलकाता में हाईवोल्टेज ड्रामा, स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर TMC का धरना, थोड़ी देर में EC की प्रेस कॉन्फ्रेंस
TMC ने बैलेट बॉक्स खोलने का लगाया आरोप
Source : ANI

Background

पश्चिम बंगाल में वोटों की गिनती पहले कोलकाता में ईवीएम की सुरक्षा को लेकर सियासी संग्राम छिड़ गया है. ईवीएम स्ट्रांगरूम के बाहर बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता एक-दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं. टीएमसी नेता कोलकाता में EVM स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर धरने पर बैठ गए और ईवीएम मशीनों के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाया. दरअसल, टीएमसी की तरफ से बीजेपी के बैलेट बॉक्स खोलने का आरोप लगाया गया था. 

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा तृणमूल कांग्रेस के नेताओं, कार्यकर्ताओं और मतदान एजेंट से ईवीएम स्ट्रांगरूम की चौबीसों घंटे निगरानी की अपील किये जाने के बाद पार्टी उम्मीदवार कुणाल घोष और शशि पांजा ने बृहस्पतिवार को खुदीराम अनुशीलन केंद्र में अनियमित गतिविधियों का आरोप लगाते हुए वहां धरना दिया.  यह प्रदर्शन पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के एक दिन बाद हुआ. मतदान के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) खुदीराम अनुशीलन केंद्र में रखी गई है. तृणमूल सूत्रों ने बताया कि ममता भी स्थिति का जायजा लेने के लिए रवाना हो गई हैं.

तृणमूल नेताओं ने प्रक्रियागत खामियों का आरोप लगाते हुए दावा किया कि स्ट्रांगरूम के बाहर तैनात पार्टी कार्यकर्ताओं को दोपहर में वहां से चले जाने के लिए कहा गया और बाद में उन्हें यह जानकारी मिली कि स्ट्रांगरूम शाम चार बजे फिर से खोला जाएगा. घोष ने कहा, “पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक अपराह्न 3:30 बजे तक स्ट्रांगरूम के बाहर मौजूद थे. अचानक एक ईमेल आया, जिसमें बताया गया कि स्ट्रांगरूम शाम चार बजे फिर से खोला जाएगा. हमने अपने कार्यकर्ताओं से संपर्क किया और उन्होंने कहा कि वे जा चुके हैं. इसके बाद हम तुरंत वहां पहुंचे. अब हमें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है. भाजपा कार्यकर्ताओं को बुलाया जा रहा है.” बेलेघाटा से तृणमूल उम्मीदवार घोष ने प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए दावा किया कि लाइव स्ट्रीमिंग में स्ट्रांगरूम के अंदर की गतिविधियां दिखाई दे रही थीं.  

उन्होंने कहा, “मतपत्र अंदर ले जाए जा रहे हैं. फिर भी मुख्य निर्वाचन अधिकारी कह रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा है. अगर डाक मतपत्रों की गिनती हो रही है, तो वे आए कहां से? अगर ईमेल भेजा गया था, तो हमें सूचित क्यों नहीं किया गया?” श्यामपुकुर से पार्टी प्रत्याशी पंजा ने भी प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा, “स्ट्रांगरूम बेहद संवेदनशील है. अगर इसे खोला जाता है, तो सभी राजनीतिक दलों को सूचित किया जाना चाहिए. किसी को सूचित क्यों नहीं किया गया?” इससे पहले दिन में एक वीडियो संदेश में ममता ने पार्टी नेताओं, उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं से मतगणना के दौरान अत्यधिक सतर्क रहने और स्ट्रांगरूम की गतिविधियों पर करीबी नजर रखने का आग्रह किया था.

22:20 PM (IST)  •  30 Apr 2026

Kolkata TMC Protest Live Updates: आज जो हुआ वो चुनाव आयोग की गलती, बोले टीएमसी नेता कुणाल घोष

धरना खत्म करने के बाद, TMC नेता कुणाल घोष ने कहा कि आज जो हुआ वह EC की गलती है. यह तय हुआ था कि आज के बाद कोई भी स्ट्रॉन्ग रूम की सील नहीं तोड़ेगा और बिना आधिकारिक सूचना के अंदर नहीं जाएगा. यह पहला फैसला था. आज जो हुआ वह गलत था. वहां और CCTV कैमरों की जरूरत है, वे मान गए हैं. यह स्क्रीन पर दिखना चाहिए. हमने उन्हें अपने ऑब्जर्वेशन के बारे में बता दिया है. धरना खत्म कर दिया गया है. हमारी टीम निगरानी करेगी.

22:16 PM (IST)  •  30 Apr 2026

Kolkata TMC Protest Live Updates: बीजेपी और टीएमसी नेताओं के बीच झड़प, मतपेटियां खोलने का आरोप

नेताजी इंडोर स्टेडियम के बाहर स्थित स्ट्रॉन्ग रूम के सामने कथित तौर पर BJP और TMC नेताओं के बीच झड़प हो गई. TMC ने आरोप लगाया है कि BJP और भारतीय चुनाव आयोग के अधिकारी संबंधित राजनीतिक दलों के अधिकृत प्रतिनिधियों की मौजूदगी के बिना ही मतपेटियां खोलने की कोशिश कर रहे थे.

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