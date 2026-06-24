कोलकाता के तारातला में गोदाम की शेड गिरी, 50-60 लोग अंदर दबे, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

पश्चिम कोलकाता के तारातला इलाके में बुधवार (24 जून 2026) दोपहर एक निर्माणाधीन गोदाम की अचानक ढह गई,जिसमें 50-60 लोग दब. रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है. अभ तक 9 घायलों को SSKM हॉस्पीटल ले जाया गया है, जिनमें से 5 की हालत गंभीर है. कोलकाता पुलिस ने कहा, ‘तारातला इलाके में ब्रेस पुल के निकट ट्रांसपोर्ट डिपो रोड पर इस गोदाम की छत गिर गई. हमारे अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं. इस घटना के समय कुछ लोग वहां काम कर रहे थे.'

अधिकारियों ने बताया कि कोलकाता पुलिस, डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रुप, नागरिक सुरक्षा और फायर एंड इमरजेंसी की टीम घटनास्थल पर बचाव कार्य में जुटी हुई है. उन्होंने कहा कि सेना के अधिकारी भी बचाव कार्य में मदद करते दिखे, जबकि गिर चुके लोहे के बीम को हटाने के लिए क्रेन और मशीनों को लगाया गया है. बुधवार दोपहर मजदूर रोजाना की तरह निर्माण कार्य में जुटे हुए थे. इसी दौरान गोदाम की छत का एक बड़ा हिस्सा अचानक भरभराकर गिर पड़ा. भारी मलबा गिरते ही मौके पर चीख-पुकार मच गई और कई लोग उसके नीचे दब गए.

5 लोगों की मौत- BJP नेता का दावा

न्यूज एजेंसी आईएएनएस की रिपोर्ट के मुताबिक, हादसे को लेकर बीजेपी नेता राकेश सिंह ने कहा कि इस दुर्घटना में पांच लोगों की मौत हो चुकी है. उन्होंने कहा, 'पांच लोगों की जान चली गई है. कुछ घायलों को अस्पताल भेजा गया है.' हालांकि, प्रशासन की ओर से मृतकों की संख्या को लेकर आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है.'

इस बीच पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री इंद्रनील खान ने घटनास्थल का दौरा किया और बचाव कार्यों की समीक्षा की. उन्होंने कहा, 'हमारी प्राथमिकता अंदर फंसे लोगों को बचाना है. सभी बचाव दल मौके पर मौजूद हैं. यह सब गैर-कानूनी है जो TMC के सत्ता में रहने के दौरान बनाया गया था.'

स्थानीय लोगों के मुताबिक, छत गिरने की आवाज काफी दूर तक सुनाई दी थी. कुछ ही मिनटों में आसपास के लोग घटनास्थल पर पहुंच गए और शुरुआती राहत कार्य में मदद करने लगे. प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि हादसा इतना अचानक हुआ कि मजदूरों को संभलने का मौका तक नहीं मिला.

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