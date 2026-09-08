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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियावंदे मातरम् विवाद: पूरे गीत पर वेणुगोपाल को ऐतराज, बोले - 'हम चाहते हैं...'

वंदे मातरम् विवाद: पूरे गीत पर वेणुगोपाल को ऐतराज, बोले - 'हम चाहते हैं...'

कांग्रेस से लोकसभा सांसद केसी वेणुगोपाल ने केंद्र से अपील करते हुए, देश के स्वतंत्रता सेनानियों के फैसले का सम्मान करने की अपील की है. उनका बयान केंद्र सरकार के वंदे मातरम् से जुड़े कानून पर आया है.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 08 Sep 2026 11:04 PM (IST)
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वंदे मातरम् को लेकर बनाए गए कानून और उसमें जोड़ी गई पंक्तियों को लेकर कांग्रेस के सीनियर नेता और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने रिएक्शन दिया है. कांग्रेस से लोकसभा सांसद ने कहा है कि वंदे मातरम का पूरा संस्करण अनेकतावादी सोच के साथ मेल नहीं खाता है. 

उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, 'वंदे मातरम् का पूरा संस्करण उस मिली जुली और अनेकतावादी सोच के साथ मेल नहीं खाता है. इसकी कल्पना हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने भारत के लिए की थी और जिसे उन्होंने संवारा था.' 

हमारे लिए गांधी-नेहरू के फैसले अहम: वेणुगोपाल

कांग्रेस सांसद ने आगे कहा, 'हमारे लिए महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद, आचार्य नरेंद्र देव, मौलाना आजाद, सरोजिनी नायडू और जे.बी. कृपलानी की सोच और फैसले सबसे अहम हैं और इस सोच को बनाने में गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की सलाह की भी बड़ी भूमिका थी.'

उन्होंने कहा, 'हम सम्मान और विनम्रता के साथ अपने सहयोगियों से चाहेंगे कि वे हमारे आजादी के दीवानों की समझ और फैसले का सम्मान करें. हम चाहेंगे कि वे हमारे साथ मिलकर इस खूबसूरत और ऐतिहासिक गीत का वही संस्करण गाएं जिसे उन नेताओं ने अपनाया था. उस संस्करण को सोच-समझकर चुना गया था ताकि इस गीत को सांप्रदायिक रंग न दिया जा सके, यह खतरा आज भी उतना ही असली है जितना उस समय था.'

केस वेणुगोपाल ने कहा, 'उस संस्करण को अपनाकर ही हम अपने गणतंत्र की धर्मनिरपेक्ष और सबको साथ लेकर चलने वाली पहचान को बनाए रख सकते हैं.'

क्या है वंदे मातरम् पर विवाद? 

राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् को राष्ट्रीय सम्मान का विषय बताते हुए, केंद्र सरकार ने इस रचना के 150 साल पूरे होने पर केंद्र सरकार ने आधिकारिक कार्यक्रमों से जुड़े छह अंतरे गाने और इसके सम्मान के लिए दिशा निर्देश और दंडात्मक प्रावधानों से जुड़े कदम उठाए हैं. 

इस पर कांग्रेस कार्य समिति ने साल 1937 के अपने ऐतिहासिक प्रस्ताव पर कायम रहते हुए पार्टी कार्यक्रमों में केवल दो अंतरे गाने का फैसला किया है. इसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस के इस कदम को देश की विरासत का अपमान और तुष्टीकरण की राजनीति करार दिया है. वहीं, बीजेपी ने इसे अनावश्यक राजनीतिक विवाद खड़े करने का आरोप लगाया है. 

About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
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Published at : 08 Sep 2026 11:04 PM (IST)
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