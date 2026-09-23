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कर्नाटक में कांग्रेस विधायक ने दिया इस्तीफा, क्यों लिया बड़ा फैसला?
कांग्रेस विधायक यशवंतरायगौडा पाटिल ने विधायक पद से इस्तीफ़ा दे दिया है. बताया जा रहा है कि उन्होंने 'इंडी तालुक' को सूखाग्रस्त घोषित न किए जाने के विरोध में यह कदम उठाया है. पाटिल ने अपना इस्तीफ़ा मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और विधानसभा अध्यक्ष के कार्यालय को सौंप दिया है.(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)
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