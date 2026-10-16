Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाहिरासत में अभिजीत दीपके-नेहा बोरा, बीजेपी ने 'रिजीम चेंज' को बनाया मुद्दा, बड़ी बातें

हिरासत में अभिजीत दीपके-नेहा बोरा, बीजेपी ने 'रिजीम चेंज' को बनाया मुद्दा, बड़ी बातें

सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके दिल्ली में अपने मेजबान NCP-SCP नेता के घर से निकले तो दिल्ली पुलिस ने उन्हें ऐहतियातन हिरासत में ले लिया. रिजीम चेंज के मुद्दे पर सरकार ने विपक्ष को घेरा है.

Written By : विक्रम कुमार |  Updated at : 16 Oct 2026 11:43 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली के कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में 'लहरा दो तिरंगा' रैली और सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके को हिरासत में लिए जाने की वजह से दिनभर सियासी सरगर्मी चरम पर थी. अभिजीत दीपके और AISA की अध्यक्ष नेहा बोरा को दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को प्रदर्शन में भाग लेने जाते समय एहतियातन हिरासत में ले लिया.  दीपके को झंडेवालान से तो वहीं नेहा बोरा को मंडी हाउस से हिरासत में लिया गया. इन हिरासतों के दौरान भीड़, कैमरा कर्मियों और सुरक्षाकर्मियों के बीच धक्का-मुक्की के दृश्य देखने को मिले.

न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक  हिरासत में लेने के बाद दीपके को जाफरपुर कलां थाने ले जाया गया. पुलिस ने कनॉट प्लेस पहुंचे प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेना भी शुरू कर दिया. एक पुलिस अधिकारी ने बताया, 'जो लोग कानून-व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है.' उन्होंने कहा कि अब तक लगभग 150 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है. इससे पहले दिन में, दिल्ली पुलिस के 20 से अधिक पुलिसकर्मी झंडेवालान स्थित दीपके के आवास पर पहुंचे और उन्हें एक नोटिस थमाया, जिसमें उनसे ऐसा कोई भी कदम उठाने से बचने का निर्देश दिया गया था.

दीपके को ऐहतियातन हिरासत में लिया गया

सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आंदोलन की वजह से दिल्ली के आम लोगों का जीना मुहाल हो रहा है. फिलहाल ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है. चुनाव आयोग से लेकर सरकार तक सबसे जवाब तलब किया गया है फिर भी सड़क पर हंगामा हो रहा है. CJP ने आज दिल्ली में कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में 'लहरा दो तिरंगा' विरोध प्रदर्शन की अपील की थी. ये जानते हुए कि इस इलाके में धारा 163 लागू है. 5 या इससे ज्यादा लोगों के जमा होने पर पाबंदी है. ये भी जानते हुए कि सेंट्रल पार्क को दो दिन के लिए बंद कर दिया गया है. फिर भी CJP के फाउंडर अभिजीत दीपके दिल्ली में अपने मेजबान NCP-SCP नेता के घर से निकले तो दिल्ली पुलिस ने उन्हें ऐहतियातन हिरासत में ले लिया..

इससे पहले आज दिल्ली पुलिस की टीम ने दो बार उस घर में दस्तक की जहां दीपके ठहरे हुए थे. उन्हें बाकायदा दो नोटिस दिए गए. उन्हें धारा 163 से लेकर उस बेल बॉन्ड की शर्तें याद दिलाई गईं, जिस पर खुद दीपके और उनके दोस्तों ने साइन किए थे. अभिजीत दीपके को पहले नोटिस में सेंट्रल पार्क नहीं जाने की ताकीद की गई क्योंकि वहां धारा 163 लागू है. दूसरा नोटिस उस बॉन्ड से जुड़ा था, जिस पर अभिजीत दीपके, आशुतोष रांका और सौरभ दास ने दस्तख्त कर एक साल तक दिल्ली में शांति भंग नहीं करने का वादा किया था.

कनॉट प्लेस के कारोबारी पूछ रहे हैं कि तिरंगा यात्रा से भला किस हिंदुस्तानी को परहेज होगा? अभी किस बात की तिरंगा यात्रा? इन लोगों को  CJP और विपक्षी पार्टियों के SIR-CEC विरोध-प्रदर्शनों से अच्छा-खासा नुकसान हो रहा है..एक अनुमान के मुताबिक त्योहारी सीजन में विरोध-पर्दर्शनों की वजह से रोजाना दो सौ से ढाई सौ करोड़ रुपये का कारोबार प्रभावित हो रहा है..ऐसे में ये मामला आज हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों अदालतों में पहुंचा. हालांकि, दिल्ली हाईकोर्ट ने CJP के लहरा दो तिरंगा मार्च के खिलाफ दाखिल याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया. वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी CJP के मार्च के खिलाफ दायर याचिका पर तत्काल आदेश पारित करने से मना कर दिया.

व्यापारियों की सरकार से मांगें

बीते कुछ दिनों से कनॉट प्लेस बिजनेस हब के बजाय विरोध का अड्डा बनता दिख रहा है, जिसके खिलाफ यहां के कारोबारियों ने भी अब लड़ाई छेड़ दी है. व्यापारियों का कहना है कि अक्टूबर से दिसंबर तक का समय पूरे साल के व्यापार का मुख्य आधार होता है और अगर लगातार सड़कें बंद रहीं और बैरिकेडिंग होती रही तो अर्थव्यवस्था और दुकानदारों की आजीविका पूरी तरह चरमरा जाएगी. ऐसे में कारोबारी संगठनों ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को चिट्ठी लिख कर कुछ खास मांगें की हैं.

- कारोबारी संगठनों ने दिवाली तक दिल्ली के प्रमुख बाजारों में किसी भी विरोध-प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी जाए.

- व्यापारियों का कहना है कि पिछले प्रदर्शन के कारण दिल्ली के बाजारों में तालाबंदी जैसी स्थिति बन गई थी, जिससे कारोबारियों को लगभग 2,000 करोड़ रुपये का भारी नुकसान उठाना पड़ा..प्रदर्शनों की घोषणा से ही ग्राहकों और बाहरी राज्यों से आने वाले थोक खरीदारों में पैनिक फैल जाता है और वे बाजारों से दूर रहते हैं.

- कारोबारी संगठनों ने प्रधानमंत्री से अपील की है कि प्रदर्शनों से होने वाले आर्थिक नुकसान का आकलन किया जाए और इसकी पूरी भरपाई कारोबारियों पर बोझ डालने के बजाय प्रदर्शन के मुख्य आयोजकों और प्रदर्शनकारियों से की जाए.

- कारोबारियों का सुझाव है कि कनॉट प्लेस, लाजपत नगर, चांदनी चौक और सदर बाजार जैसे व्यस्त व्यापारिक केंद्रों के बजाय इन राजनीतिक प्रदर्शनों को दिल्ली के बाहर किसी स्थायी प्रदर्शन क्षेत्र या अन्य निर्धारित स्थलों पर शिफ्ट किया जाए.

रिजीम चेंज वाले बयान पर देश में राजनीति गरमाई

वहीं प्रशांत भूषण के रिजीम चेंज वाले बयान पर भी खूब राजनीति हो रही है. सीईसी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर सड़क पर उतरी कांग्रेस अब रिजीम चेंज वाले मुद्दे पर घिरती नजर आ रही है. लोकतंत्र में सरकार बदलने की सबसे बड़ी और पवित्र जगह वोटिंग बूथ होता है. सरकार बदलने का सबसे बड़ा अधिकार देश की जनता के पास होता है, लेकिन अब कांग्रेस और विपक्ष साफ-साफ कह रहा है कि हां हम रिजीम चेंज चाहते हैं और रिजीम चेंज करने के लिए कुछ भी करेंगे.

राहुल गांधी की राइट हैंड बनी AISA अध्यक्ष नेहा बोरा कह रही हैं कि रिजीम चेंज के लिए उन्हें बांग्लादेश ने रास्ता दिखाया. कांग्रेस के प्रदर्शनों में शरीक होने वाले प्रशांत भूषण कह रहे हैं कि हम सब रिजीम चेंज चाहते हैं, इसमें गलत क्या है ? और अब ओवरसीज कांग्रेस के प्रेसिडेंट सैम पित्रोदा ने कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट की तुलना अरब क्रांति से करके रिजीम चेंज की ख्वाहिश जता दी है. जिसके बाद अब कांग्रेस नेताओं की जुबान पर ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की डिमांड कम और रिजीम चेंज की हसरत ज्यादा चढ़ी हुई है. जबकि लोकतंत्र में चुनाव नतीजों के आधार पर सत्ता एक दल या गठबंधन के हाथ से दूसरे दल या गठबंधन को ट्रांसफर होती है. यही कारण है कि विपक्ष के बांग्लादेश और अरब स्प्रिंग वाले रिजीम चेंज वाले बयानों पर सवाल उठ रहे हैं.

अरब स्प्रिंग में रिजीम चेंज का मतलब

अरब स्प्रिंग में रिजीम चेंज का मतलब तानाशाह को हटाना था, लेकिन भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया से ही सत्ता हस्तांतरण हो सकता है. रिजीम चेंज..भीड़तंत्र से होती है, लेकिन सत्ता हस्तांतरण लोकतांत्रिक तरीके से होता है, रिजीम चेंज का रास्ता अराजकता से होकर निकलता है, लेकिन लोकतंत्र में सत्ता हस्तांतरण चुनाव प्रक्रिया से होकर गुजरता है. रिजीम चेंज में विदेशी ताकतों की भूमिका होती है, लेकिन लोकतंत्र में सत्ता हस्तांतरण, मतदाता तय करते हैं, लेकिन SIR विरोध के नाम पर इस वक्त विपक्ष ने जिस तरह बांग्लादेश स्टाइल वाला भीड़तंत्र मॉडल अपनाया हुआ है, उसको टारगेट करके बीजेपी विपक्ष की मंशा पर सवाल उठा रही है.

बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने आरोप लगाया है, रिजीम चेंज जैसे शब्दों के इस्तेमाल से विपक्ष का असली एजेंडा उजागर हो गया है. विदेशी ताकतों के साथ मिलकर भारत को अस्थिर करने का ये प्रयास अर्बन नक्सल के एजेंडे का हिस्सा है. विपक्ष की लड़ाई चुनाव सुधार, SIR या देश के युवाओं के भविष्य के लिए नहीं है, बल्कि देश में अराजकता फैलाकर किसी भी कीमत पर सत्ता हासिल करने के लिए है.

रिजीम चेंज वाले विपक्ष के बयान पर भड़के राजनाथ

विपक्ष पर यही आरोप आज रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने भी लगाए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष और कुछ आंदोलनकारी देश में बांग्लादेश की तर्ज पर रिजीम चेंज और अराजकता फैलाना चाहते हैं. उन्होंने कहा,  राजनाथ सिंह ने कहा कि कुछ लोग डंके की चोट पर सरकार को गिराने और सत्ता हासिल करने की बात कर रहे हैं. इसके लिए खुले तौर पर बांग्लादेश की घटनाओं से प्रेरणा लेने की बात कही जा रही है. इनका एकमात्र एजेंडा लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करना और देश में अव्यवस्था फैलाना है.' रक्षा मंत्री ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और विपक्ष को सलाह दी कि वे 'पॉलिटिक्स ऑफ डिसरप्शन' छोड़कर जनमत का सम्मान करें और अपनी भूमिका पर आत्ममंथन करें.

रिजीम चेंज वाले देश का पतन

बांग्लादेश जैसी अराजकता को फॉलो करना या SIR के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की तुलना अरब स्प्रिंग से कर देना ये सुनकर कांग्रेस और विपक्ष को एक्साइटमेंट तो फील हो सकती है, लेकिन ये लोकतंत्र की निशानी नहीं है. ये समझने के लिए आपको अरब स्प्रिंग के बारे में जानना होगा. अरब स्प्रिंग 2010-2011 के दौरान मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका में शुरू हुआ जन आंदोलन था. इसकी शुरुआत ट्यूनीशिया से हुई थी, जहां तानाशाही शासन से त्रस्त लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन शुरू किया. देखते ही देखते ये आंदोलन मिस्र, लीबिया, सीरिया, यमन, बहरीन और अन्य देशों तक फैल गया. इन आंदोलनों का मकसद लोकतांत्रिक सुधार, अभिव्यक्ति की आजादी, सामाजिक न्याय और तानाशाही शासन का अंत था.

यानी अरब स्प्रिंग उन देशों में हुआ जहां सालों-साल एक ही तानाशाह या परिवार राज कर रहा था. वहां असली चुनाव नहीं होते थे. जनता के पास सत्ता बदलने का कोई कानूनी रास्ता नहीं था इसलिए सड़क पर उतरना ही एकमात्र विकल्प बन गया और अरब देशों में जनता ने रिजीम चेंज कर दी. लेकिन इसका नतीजा ये हुआ कि कई देशों में तानाशाह तो हटे, लेकिन स्थाई लोकतंत्र कभी नहीं आया, बल्कि अराजकता फैल गई.

 2011..लीबिया के तानाशाह मुअम्मर गद्दाफी की रिजीम चेंज हुई. उसके बाद देश दो-तीन हिस्सों में बंट गया. यमन में तानाशाह अली अब्दुल्लाह सालेह की रिजीम चेंज हुई, लेकिन आज भी गृहयुद्ध जारी है. मिस्र में होस्नी मुबारक रिजीम का पतन हुआ, लेकिन लोकतंत्र आजतक भी नहीं आया. अरब स्प्रिंग के बाद ज्यादातर देशों में तानाशाह हटे तो सही, लेकिन अराजकता, गृहयुद्ध, आतंकवाद और विदेशी हस्तक्षेप बढ़ गया.

About the author विक्रम कुमार

विक्रम कुमार एबीपी न्यूज़ में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं और डिजिटल टीम का हिस्सा हैं. एबीपी लाइव के नेशनल डेस्क पर विक्रम देश और विदेश की राजनीति से जुड़ी खबरों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ पर इनका विशेष फोकस रहता है. देश-विदेश के बड़े राजनीतिक घटनाक्रम पर लिखते रहते हैं. यूएस-ईरान युद्ध के दौरान इन्होंने कई इन-डेप्थ खबरें की हैं जिन पर कई मिलियन व्यूज आए. साल 2023 में प्रतिष्ठित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से मास मीडिया हिंदी में मास्टर डिग्री हासिल करने के बाद एबीपी लाइव के साथ करियर की शुरुआत की. Email: vikramk@abpnetwork.com
Read More
Published at : 16 Oct 2026 11:32 PM (IST)
Tags :
DELHI POLICE Abhijeet Dipke CJP Protest
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
लाल कृष्ण आडवाणी अस्पताल में भर्ती, सीने में इंफेक्शन की शिकायत
लाल कृष्ण आडवाणी अस्पताल में भर्ती, सीने में इंफेक्शन की शिकायत
इंडिया
अभिजीत दीपके की हिरासत पर शशि थरूर का रिएक्शन, 'दिल्ली पुलिस आपको...'
अभिजीत दीपके को हिरासत में लेने पर शशि थरूर का रिएक्शन, 'दिल्ली पुलिस आपको...'
इंडिया
सोनम वांगचुक का चीन पर बड़ा बयान, 'हमें तो अपनों ने लूटा...'
सोनम वांगचुक का चीन पर बड़ा बयान, 'हमें तो अपनों ने लूटा...'
इंडिया
'UPA सरकार ने BJP को प्रदर्शन के लिए जंतर मंतर दिया था, अब...', अधीर रंजन चौधरी का चौंकाने वाला बयान
'UPA सरकार ने BJP को प्रदर्शन के लिए जंतर मंतर दिया था, अब...', अधीर रंजन चौधरी का चौंकाने वाला बयान
Advertisement

वीडियोज

'इच्छाधारी बीवी' को सजा-ए-मौत!
विदेश से 'मंतर' अराजक 'जंतर'
संविधान नहीं..सड़कतंत्र पर भरोसा ?
CEC पर दिल्ली में NON-STOP बवाल...तख्तापलट का ट्रेलर?
Bollywood News: 'रामायण' का हॉलीवुड में डंका, 3 घंटे 15 मिनट की होगी महागाथा! (16.10.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अभिजीत दीपके की हिरासत पर शशि थरूर का रिएक्शन, 'दिल्ली पुलिस आपको...'
अभिजीत दीपके को हिरासत में लेने पर शशि थरूर का रिएक्शन, 'दिल्ली पुलिस आपको...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CBI अधिकारियों से मिले अंकिता भंडारी के माता-पिता, निष्पक्ष जांच का मिला भरोसा
CBI अधिकारियों से मिले अंकिता भंडारी के माता-पिता, निष्पक्ष जांच का मिला भरोसा
इंडिया
प्रशांत भूषण के रिजीम चेंज वाले बयान पर बोले योगेंद्र यादव बोले- 'ये भारत का...'
प्रशांत भूषण के रिजीम चेंज वाले बयान पर बोले योगेंद्र यादव बोले- 'ये भारत का...'
ओटीटी
सस्पेंस से लेकर ड्रामा तक, 2026 की 12 शानदार वेब सीरीज, OTT पर देखना ना भूलें
सस्पेंस से लेकर ड्रामा तक, 2026 की 12 शानदार वेब सीरीज, ओटीटी पर देखना ना भूलें
क्रिकेट
शमी-भुवी फिर नजरअंदाज, हार्दिक गायब; NZ दौर के लिए टीम इंडिया के चयन पर सवाल
शमी-भुवी फिर नजरअंदाज, हार्दिक गायब; NZ दौर के लिए टीम इंडिया के चयन पर सवाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'सपा जॉइन कई लेहला का...', सच होगा रवि किशन का तंज? अखिलेश से मिले BJP पार्षद
'सपा जॉइन कई लेहला का...', सच होगा रवि किशन का तंज? अखिलेश से मिले BJP पार्षद
शिक्षा
JEE Mains के लिए कब से शुरू हो रहे रजिस्ट्रेशन? ये डॉक्यूमेंट्स रखें तैयार
JEE Mains के लिए कब से शुरू हो रहे रजिस्ट्रेशन? ये डॉक्यूमेंट्स रखें तैयार
ब्यूटी
मेकअप टिप्स; इंडियन स्किन टोन के लिए ऐसे चुनें सही फाउंडेशन और ब्लश
मेकअप टिप्स; इंडियन स्किन टोन के लिए ऐसे चुनें सही फाउंडेशन और ब्लश
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget