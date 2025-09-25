बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वोट चोरी के आरोपों को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा है. हाल ही में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि लोकतंत्र बचाना उनका काम नहीं है क्योंकि वह विपक्ष के नेता हैं और उनका काम सिर्फ सवाल उठाना है. बीजेपी सांसद जेपी नड्डा ने उनके बयान को गैर जिम्मेदाराना और बचकाना बताया.

मुझसे ट्यूशन लें राहुल गांधी: जेपी नड्डा का तंज

एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में जेपी नड्डा ने कहा, "इतनी बड़ी कांग्रेस का, इतना बड़ा विपक्ष का नेता लोकतंत्र में अपनी जिम्मेदारी को समझ नहीं पा रहा है. मैं तो कहूंगा कि वे (राहुल गांधी) मुझसे ट्यूशन ले लें. हम तो सारे विपक्ष वालों को ट्यूशन देना चाहते हैं. विपक्ष समाज में तभी कुछ काम कर सकता है जब वह अपनी क्रेडिबिलिटी बनाए."

क्या बिहार में एसआईआर मुद्दा है? इस सवाल के जवाब में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, "आप बिहार में सर्वे करा लीजिए. एसआईआर कितना इंपैक्ट कर रहा है. राहुल गांधी ने तीन स्टेटमेंट अलग-अलग आंकड़े दिए हैं. उनका ऑफिस कोई रिसर्च भी नहीं करता है. ताकि वे बता पाएं कि कौन से आंकड़े सही हैं और कौन से गलत."

'जनता का आशीर्वाद नहीं मिलता तो बकते गाली'

उन्होंने कहा, "एसआईआर कोई पहली बार नहीं हो रहा है. 1953 में हुआ था इसके बाद 1960, 1970, 1980 के दशक में हुआ. अंतिम बार 2003 में हुआ. ये वो लोग हैं जिनको इलेक्शन लड़ने नहीं आता, जिनको इलेक्शन जीतने के लिए आशीर्वाद जनता का नहीं मिलता और ये फिर इलेक्शन कमीशन को गाली देते हैं. इलेक्ट्रोल सिस्टम को गाली बकते हैं."

बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, "बिहार में एक मंच से पीएम मोदी की मां के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करने को लेकर जेपी नड्डा ने विपक्ष पर निशाना साधा. उन्होंने कहा, पीएम मोदी की मां अब इस दुनिया में नहीं हैं. उन्हें इस तरीके की गाली देना यह अति निंदनीय है और इसकी जितनी निंदा की जाए वह कम है."

विपक्ष से कुछ आशा करना बेकार: जेपी नड्डा

उन्होंने कहा, "ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि आज विपक्ष का स्तर इतना गिर गया है कि उनसे कुछ आशा करना भी बेकार है. उन्होंने सारी सीमाएं लांग दी. इस पर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव ने कुछ नहीं बोला. बिहार की जनता बहुत संस्कारी है. एक तरीके से कहा जाए तो वो लोकतंत्र की जननी हैं. यहां के लोग इस तरह की भाषा को कभी बर्दाश्त नहीं करते हैं. बिहार की जनता विपक्ष को कभी माफ नहीं करेगी."