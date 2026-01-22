एक्सप्लोरर
जनगणना 2027 की जारी हुई अधिसूचना, पहले चरण में मकानों की होगी गिनती, जानें पूरी डीटेल
यह जनगणना दो फेज में की जाएगी. इसमें पहला फेज अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच चलेगा, वहीं दूसरा फेज फरवरी 2027 में होगा.
केंद्र सरकार ने जनगणना 2027 का नोटिफिकेशन जारी किया है. गुरुवार को जारी किए गए इस नोटिफिकेशन में 33 सावलों की लिस्ट है. इसमें मकान, परिवार, वाहन से जुड़े सवाल हैं. जनगणना के दौरान परिवार के सबसे वरिष्ठ सदस्य को इसकी जानकारी देनी होंगी. जनगणना दो चरण में पूरी की जाएगी. इसमें पहला फेज अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच शुरू होगाा. दूसरा फेज फरवरी 2027 में शुरू होगा. पहले फेज में घरों की सूची और उससे जुड़ा डेटा जुड़ाया जाएगा. दूसरे फेज में जनसंख्या की गिनती की जाएगी.
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, न्यूज़ और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
बैंकॉक से दिल्ली आ रही एयर इंडिया फ्लाइट में बवाल, केबिन क्रू ने की यात्रियों से बदसलूकी, जानें क्या है पूरा विवाद
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राहुल के दादा फिरोज गांधी के 88 साल पुराने ड्राइविंग लाइसेंस की होगी जांच! जानें- क्यों शुरू हुई ये चर्चा?
क्रिकेट
2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए दक्षिण अफ्रीका ने बदली अपनी टीम, अब ये 2 खूंखार बल्लेबाज मचाएंगे तबाही
बॉलीवुड
'विक्की कौशल का धुरंधर 2 से कोई लेना-देना नहीं', आदित्य धर की फिल्म का हिस्सा नहीं होंगे उरी एक्टर
Advertisement
इंडिया
6 Photos
PHOTOS: पीएम मोदी ने पकड़ी चरखी, ढील देने लगे जर्मन चांसलर, दोस्त जैसे दोनों ने उड़ाई हनुमान जी वाली पतंग
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.72 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.62 / litre
New Delhi
Source: IOCL