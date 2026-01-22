जनगणना 2027 की जारी हुई अधिसूचना, पहले चरण में मकानों की होगी गिनती, जानें पूरी डीटेल

केंद्र सरकार ने जनगणना 2027 का नोटिफिकेशन जारी किया है. गुरुवार को जारी किए गए इस नोटिफिकेशन में 33 सावलों की लिस्ट है. इसमें मकान, परिवार, वाहन से जुड़े सवाल हैं. जनगणना के दौरान परिवार के सबसे वरिष्ठ सदस्य को इसकी जानकारी देनी होंगी. जनगणना दो चरण में पूरी की जाएगी. इसमें पहला फेज अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच शुरू होगाा. दूसरा फेज फरवरी 2027 में शुरू होगा. पहले फेज में घरों की सूची और उससे जुड़ा डेटा जुड़ाया जाएगा. दूसरे फेज में जनसंख्या की गिनती की जाएगी.