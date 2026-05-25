महाराष्ट्र में ED का बड़ा एक्शन, महिलाओं को ब्लैकमेल करने वाला बाबा अशोक खरात अरेस्ट

ED के मुंबई आंचलिक कार्यालय ने मनी लॉन्ड्रिंग और कथित जबरन वसूली मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए स्वयंभू धर्मगुरु अशोक कुमार एकनाथ खरात उर्फ कैप्टन को गिरफ्तार किया है. ED ने आरोपी को 19 मई 2026 को धन शोधन निवारण अधिनियम यानी PMLA, 2002 के तहत गिरफ्तार किया. इसके बाद मुंबई की विशेष पीएमएलए अदालत ने आरोपी को 26 मई 2026 तक 7 दिनों की ED हिरासत में भेज दिया.

जांच एजेंसी के अनुसार, आरोपी धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों की आड़ में एक संगठित जबरन वसूली रैकेट चला रहा था. मामले की जांच के दौरान ईडी ने 13 और 14 अप्रैल, 17 अप्रैल, 23 अप्रैल, 5 मई और 18 मई 2026 को आरोपी और उसके सहयोगियों से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी की.

ईडी, मुंबई आंचलिक कार्यालय ने धार्मिक और आध्यात्मिक प्रथाओं की आड़ में संगठित जबरन वसूली रैकेट चलाने से संबंधित मामले में स्वघोषित धर्मगुरु अशोककुमार एकनाथ खरात उर्फ ​​"कैप्टन" को 19.05.2026 को पीएमएलए, 2002 के तहत गिरफ्तार किया है। माननीय पीएमएलए न्यायालय, मुंबई ने आरोपी को 7… pic.twitter.com/Y4U1DsJ78j — ED (@dir_ed) May 25, 2026

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ईडी को कई अहम दस्तावेज मिले

इन तलाशी अभियानों के दौरान ईडी को कई अहम दस्तावेज, डिजिटल उपकरण और संपत्ति से जुड़े रिकॉर्ड मिले. एजेंसी ने करीब 13.92 करोड़ रुपये नकद, 5,500 अमेरिकी डॉलर की विदेशी मुद्रा और लगभग 1.12 करोड़ रुपये के सोने-चांदी के आभूषण जब्त किए. इसके अलावा 2.25 करोड़ रुपये की बैंक राशि को फ्रीज किया गया है और एक महंगी मर्सिडीज बेंज कार भी जब्त की गई है. ED अब इस पूरे नेटवर्क के वित्तीय लेन-देन, संपत्तियों और कथित अवैध वसूली से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की जांच कर रही है. एजेंसी यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी ने धार्मिक गतिविधियों के नाम पर कितनी संपत्ति और धन इकट्ठा किया.

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