हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाJaypee ग्रुप मामले में ED की बड़ी कार्रवाई, 100 करोड़ रुपये की संपत्तियां अटैच

Jaypee ग्रुप मामले में ED की बड़ी कार्रवाई, 100 करोड़ रुपये की संपत्तियां अटैच

जांच एजेंसी ने बताया कि ये मामला Jaypee विशटाउन और Jaypee ग्रीन्स परियोजनाओं के हजारों फ्लैट खरीदारों की शिकायतों से जुड़ा है.

By : मनोज वर्मा | Updated at : 09 Jun 2026 07:49 PM (IST)
Preferred Sources

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने Jaypee ग्रुप से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 100 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियां अस्थायी रूप से अटैच की है. यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत की गई है.

ED के मुताबिक दिल्ली जोनल ऑफिस ने JC World Hospitality Pvt Ltd की करीब 40 करोड़ रुपये और Investors Clinic Infratech Pvt Ltd की करीब 60 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों को अटैच किया है. ये कार्रवाई जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (JAL), Jaypee इंफ्राटेक लिमिटेड (JIL) और उनसे जुड़ी कंपनियों के खिलाफ चल रही जांच का हिस्सा है.

जांच एजेंसी ने बताया कि ये मामला Jaypee विशटाउन और Jaypee ग्रीन्स परियोजनाओं के हजारों फ्लैट खरीदारों की शिकायतों से जुड़ा है. इन शिकायतों के आधार पर दिल्ली और उत्तर प्रदेश पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने कई एफआईआर दर्ज की थी. आरोप है कि कंपनी और उसके प्रमोटरों ने घर खरीदारों से लिए गए पैसे का इस्तेमाल परियोजनाओं के निर्माण के बजाय अन्य उद्देश्यों के लिए किया, जिससे हजारों खरीदारों को नुकसान हुआ और कई परियोजनाएं अधूरी रह गई.

ED की जांच में सामने आया कि JAL और JIL ने घर खरीदारों से लगभग 32,825 करोड़ रुपये जुटाए थे. ये आंकड़ा नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) में स्वीकार किए गए दावों पर आधारित है. जांच एजेंसी का दावा है कि इस राशि का बड़ा हिस्सा निर्माण कार्यों पर खर्च करने के बजाय दूसरी कंपनियों में भेज दिया गया. इनमें JC World Hospitality Pvt Ltd भी शामिल है. वही अपराध से अर्जित पैसे से जुड़ी जमीन Investors Clinic Infratech Pvt Ltd में रखे जाने के भी सबूत मिले है.

ED के मुताबिक, जांच के दौरान ये भी पाया गया कि Jaypee इंफ्राटेक और जयप्रकाश एसोसिएट्स के प्रबंध निदेशक मनोज गौर ने कथित रूप से पैसों के डायवर्जन और उससे जुड़े लेन-देन की योजना बनाने और उसे अंजाम देने में अहम भूमिका निभाई.

इसी आधार पर ED ने उन्हें 13 नवंबर 2025 को PMLA की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया था, फिलहाल वो न्यायिक हिरासत में है. इससे पहले ED ने 7 जनवरी 2026 को भी इस मामले में लगभग 400 करोड़ रुपये की संपत्तियां अटैच की थी. इसके अगले दिन 8 जनवरी 2026 को एजेंसी ने विशेष PMLA अदालत में चार्जशीट दाखिल करते हुए मनोज गौर को आरोपी बनाया था. ED का कहना है कि मामले की जांच अभी जारी है और धन के कथित दुरुपयोग तथा उससे जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी पड़ताल की जा रही है.

यह भी पढ़ें : 'मुश्किल हालात में हम आपके साथ', 24 घंटे में दूसरी बार सोनिया गांधी से ममता बनर्जी की अहम मुलाकात, जानें क्या हुई बात

Published at : 09 Jun 2026 07:49 PM (IST)
Tags :
ED INDIA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Jaypee ग्रुप मामले में ED की बड़ी कार्रवाई, 100 करोड़ रुपये की संपत्तियां अटैच
Jaypee ग्रुप मामले में ED की बड़ी कार्रवाई, 100 करोड़ रुपये की संपत्तियां अटैच
इंडिया
जमीन से आसमान तक अभेद सुरक्षा, 12 परमाणु हथियार पहली बार तैनात, क्या बदल गई भारत की नीति?
जमीन से आसमान तक अभेद सुरक्षा, 12 परमाणु हथियार पहली बार तैनात, क्या बदल गई भारत की नीति?
इंडिया
'LPG सिलेंडर का दाम 89 रुपये बढ़ा दिया गया', उज्ज्वला योजना के बदले नियम से मोदी सरकार पर भड़के राहुल गांधी
'LPG सिलेंडर का दाम 89 रुपये बढ़ा दिया गया', उज्ज्वला योजना के बदले नियम पर भड़के राहुल गांधी
इंडिया
बॉर्डर के पास पेड़ों पर CCTV... 142 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट! ED ने म्यांमार-भारत ड्रग्स सिंडिकेट को किया ध्वस्त
बॉर्डर के पास पेड़ों पर CCTV... 142 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट! ED ने म्यांमार-भारत ड्रग्स सिंडिकेट को किया ध्वस्त
Advertisement

वीडियोज

NEET पर सबसे बड़ा अपडेट! होने वाली है हाई-लेवल मीटिंग
NEET Paper Leak: NEET पर सबसे बड़ा अपडेट! होने वाली है हाई-लेवल मीटिंग
NEET Paper Leak: NEET पर सबसे बड़ा अपडेट! होने वाली है हाई-लेवल मीटिंग | ABPLIVE
Tum Dena Sath Mera: Lalit के डर से फंसी Aprajita, हादसे के बीच Rakshit ने थामा हाथ!
बॉलीवुड न्यूज़: 'ऊंचा लंबा कद फॉरएवर' के बाद छिड़ी नई जंग, सोशल मीडिया पर कैटरीना कैफ की PR टीम पर उठे सवाल! (09-06-26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारत को अब नहीं होर्मुज की जरूरत? गुजरात से ओमान तक बिछेगी पाइप लाइन, भारत का तैयार मेगा प्लान
भारत को अब नहीं होर्मुज की जरूरत? गुजरात से ओमान तक बिछेगी पाइप लाइन, भारत का तैयार मेगा प्लान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी चुनाव से पहले एक्शन मोड में CM योगी, लव जिहाद और लैंड जिहाद को लेकर दी सख्त चेतावनी
यूपी चुनाव से पहले एक्शन मोड में CM योगी, लव जिहाद और लैंड जिहाद को लेकर दी सख्त चेतावनी
फ़ुटबॉल
क्रिकेट वर्ल्ड कप या फीफा वर्ल्ड कप, किस टूर्नामेंट की प्राइज मनी ज्यादा बड़ी? जानें दोनों में कितना अंतर
क्रिकेट वर्ल्ड कप या फीफा वर्ल्ड कप, किस टूर्नामेंट की प्राइज मनी ज्यादा बड़ी? जानें दोनों में कितना अंतर
टेलीविजन
'टी-शर्ट में घूमोगी तो तलाक हो जाएगा', दो बीवियों वाले अरमान मलिक के बयान पर यूजर्स का फूटा गुस्सा
'टी-शर्ट में घूमोगी तो तलाक हो जाएगा', अरमान मलिक के बयान पर यूजर्स का फूटा गुस्सा
इंडिया
बॉर्डर के पास पेड़ों पर CCTV... 142 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट! ED ने म्यांमार-भारत ड्रग्स सिंडिकेट को किया ध्वस्त
बॉर्डर के पास पेड़ों पर CCTV... 142 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट! ED ने म्यांमार-भारत ड्रग्स सिंडिकेट को किया ध्वस्त
इंडिया
ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भारत ने पाक के परमाणु ठिकानों पर किया था हमला, SIPRI की रिपोर्ट से खुलासा
ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भारत ने पाक के परमाणु ठिकानों पर किया था हमला, SIPRI की रिपोर्ट से खुलासा
शिक्षा
इस सरकारी यूनिवर्सिटी में बिना एग्जाम दिए मिलेगा एडमिशन, जान लें क्या है पूरी प्रक्रिया
इस सरकारी यूनिवर्सिटी में बिना एग्जाम दिए मिलेगा एडमिशन, जान लें क्या है पूरी प्रक्रिया
टेक्नोलॉजी
चुपके से क्या देख रहे हैं बच्चे? Apple का नया अपडेट देगा Parents को पूरी जानकारी
चुपके से क्या देख रहे हैं बच्चे? Apple का नया अपडेट देगा Parents को पूरी जानकारी
ENT LIVE
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Embed widget