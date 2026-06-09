नई दिल्ली में मंगलवार (9 जून 2026) शाम तृणमूल कांग्रेस (TMC) प्रमुख और पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी से उनके 10 जनपथ स्थित आवास पर मुलाकात की. सूत्रों के अनुसार, इस बैठक में ममता बनर्जी ने सोनिया गांधी को पश्चिम बंगाल के मौजूदा राजनीतिक हालात की जानकारी दी. सूत्रों का यह भी कहना है कि सोनिया गांधी ने ममता बनर्जी से कहा कि मुश्किल परिस्थितियों में कांग्रेस उनके साथ खड़ी है. यह मुलाकात INDIA गठबंधन की एक महत्वपूर्ण बैठक के एक दिन बाद हुई. इस बैठक में देश के कई राजनीतिक और राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की गई थी. इसमें 25 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे. उस बैठक में सोनिया गांधी और ममता बनर्जी दोनों मौजूद थीं और अन्य विपक्षी नेताओं के साथ मंच साझा करती नजर आई थीं.

इस मुलाकात के बाद तृणमूल कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट भी साझा किया. पोस्ट में लिखा गया, मुस्कान ने वो कह दिया जो शब्द नहीं कह सके. देश के लिए दशकों की समर्पित सेवा से मजबूत हुआ रिश्ता. हमारी माननीय चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी के साथ, आज दिल्ली में इस बीच INDIA गठबंधन की बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई. इनमें NEET और CBSE परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियां, वोटर लिस्ट में बदलाव, बेरोजगारी और महंगाई जैसे विषय शामिल रहे. बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने की. उन्होंने कहा कि गठबंधन ने एकमत से फैसला किया है कि NEET और CBSE परीक्षाओं से जुड़े कथित मामलों को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जाएगी.

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SIR और कथित चुनावी गड़बड़ियों से जुड़ी बात

बैठक में यह भी तय किया गया कि वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और कथित चुनावी गड़बड़ियों से जुड़ी चिंताओं को लेकर भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा जाएगा. इस बैठक में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती सहित कई बड़े विपक्षी नेता शामिल हुए. INDIA गठबंधन ने यह भी घोषणा की कि अब हर दो महीने में नियमित बैठक आयोजित की जाएगी. गठबंधन की अगली बैठक 8 अगस्त को होगी.

संविधान क्लब ऑफ इंडिया में हुई थी बैठक

यह बैठक संविधान क्लब ऑफ इंडिया में आयोजित की गई थी, जहां सभी दलों के नेताओं ने देश के मौजूदा राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर साझा रणनीति बनाने पर चर्चा की. इसके अलावा, विपक्षी गठबंधन आगामी संसद के मानसून सत्र की तैयारी भी कर रहा है. इसके लिए संसद के भीतर नेता प्रतिपक्ष (LoP) के कार्यालय में नियमित रणनीतिक बैठकें आयोजित करने की योजना बनाई गई है.

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