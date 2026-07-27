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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाCJP के संसद मार्च में RAF जवान ने चलाई पेलेट गन- बड़ा खुलासा

CJP के संसद मार्च में RAF जवान ने चलाई पेलेट गन- बड़ा खुलासा

CJP Protest: दिल्ली में हुए संसद मार्च के दौरान आरएएफ जवानों ने पेलेट गन चलाई थी. इस मामले को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है. राहुल गांधी ने केंद्र से इस मामले पर सवाल भी किया था.

Written By : नीरज राजपूत |  Updated at : 27 Jul 2026 10:02 AM (IST)
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दिल्ली के जंतर-मंतर में हुआ प्रदर्शन खत्म हो चुका है, लेकिन इसकी चर्चा अभी तक चल रही है. इस बीच पेलेट गन चलने का मामला गंभीर होता नजर आ रहा है. सूत्रों के मुताबिक आरएएफ जवानों ने 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान पेलेट गन से फायरिंग की थी. कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भी यह मुद्दा उठाया और उन्होंने इस मसले पर केंद्र सरकार को घेरा.

सूत्रों के मुताबिक, RAF के जवानों ने प्रदर्शनकारियों पर 20 जुलाई को पैलेट गन फायर की थी, जिसकी वजह से तीन लोग घायल हुए थे. सीआरपीएफ डीजी जीपी सिंह के मुताबिक, किन परिस्थितियों में फायरिंग की गई थी और क्या जवानों ने एसओपी का पालन किया था, उसकी जांच चल रही है. अगले एक-दो दिन में सीआरपीएफ की तरफ से पूरे प्रकरण पर एक आधिकारिक बयान जारी किया जाएगा.

राहुल गांधी ने केंद्र से पूछा सवाल

अहम बात यह भी है कि राहुल गांधी ने रविवार को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को एक पत्र लिखा. उन्होंने अपने लेटर में सवाल उठाया कि क्या सरकार ने युवाओं के खिलाफ पेलेट गन समेत बल प्रयोग की मंजूरी दी थी. उन्होंने कहा कि किसी भी लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन बेहद महत्वपूर्ण होता है और सरकार की जिम्मेदारी है कि वह प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करे तथा उनकी समस्याओं का समाधान बातचीत के जरिए निकाले.

सुरक्षाकर्मियों के लाठीचार्ज पर भी उठा सवाल

बता दें कि पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों ने दिल्ली के जंतर-मंतर विरोध प्रदर्शन किया. कॉकरोच जनता पार्टी ने 20 जुलाई को संसद मार्च की घोषणा कर दी. इस दौरान सुरक्षाकर्मियों ने भीड़ को नियंत्रित करने लाठीचार्ज किया और आंसूगैस के गोले छोड़े. विपक्ष ने इसको लेकर संसद में भी सवाल किया था.

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About the author नीरज राजपूत

नीरज राजपूत वॉर, डिफेंस और सिक्योरिटी से जुड़े मामले देखते हैं. पिछले 20 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं और प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया का अनुभव है. एबीपी न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अनकट के 'फाइनल-असॉल्ट' कार्यक्रम के प्रेजेंटर भी हैं.
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Published at : 27 Jul 2026 09:40 AM (IST)
Tags :
Rahul Gandhi PM Modi Breaking News Abp News INDIA CJP Protest
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