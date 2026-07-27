CJP के संसद मार्च में RAF जवान ने चलाई पेलेट गन- बड़ा खुलासा

दिल्ली के जंतर-मंतर में हुआ प्रदर्शन खत्म हो चुका है, लेकिन इसकी चर्चा अभी तक चल रही है. इस बीच पेलेट गन चलने का मामला गंभीर होता नजर आ रहा है. सूत्रों के मुताबिक आरएएफ जवानों ने 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान पेलेट गन से फायरिंग की थी. कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भी यह मुद्दा उठाया और उन्होंने इस मसले पर केंद्र सरकार को घेरा.

सूत्रों के मुताबिक, RAF के जवानों ने प्रदर्शनकारियों पर 20 जुलाई को पैलेट गन फायर की थी, जिसकी वजह से तीन लोग घायल हुए थे. सीआरपीएफ डीजी जीपी सिंह के मुताबिक, किन परिस्थितियों में फायरिंग की गई थी और क्या जवानों ने एसओपी का पालन किया था, उसकी जांच चल रही है. अगले एक-दो दिन में सीआरपीएफ की तरफ से पूरे प्रकरण पर एक आधिकारिक बयान जारी किया जाएगा.

राहुल गांधी ने केंद्र से पूछा सवाल

अहम बात यह भी है कि राहुल गांधी ने रविवार को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को एक पत्र लिखा. उन्होंने अपने लेटर में सवाल उठाया कि क्या सरकार ने युवाओं के खिलाफ पेलेट गन समेत बल प्रयोग की मंजूरी दी थी. उन्होंने कहा कि किसी भी लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन बेहद महत्वपूर्ण होता है और सरकार की जिम्मेदारी है कि वह प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करे तथा उनकी समस्याओं का समाधान बातचीत के जरिए निकाले.

सुरक्षाकर्मियों के लाठीचार्ज पर भी उठा सवाल

बता दें कि पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों ने दिल्ली के जंतर-मंतर विरोध प्रदर्शन किया. कॉकरोच जनता पार्टी ने 20 जुलाई को संसद मार्च की घोषणा कर दी. इस दौरान सुरक्षाकर्मियों ने भीड़ को नियंत्रित करने लाठीचार्ज किया और आंसूगैस के गोले छोड़े. विपक्ष ने इसको लेकर संसद में भी सवाल किया था.

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