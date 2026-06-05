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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ याचिका पर सुनवाई से दिल्ली हाईकोर्ट का इनकार, कहा- 'तय समय पर...'

कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ याचिका पर सुनवाई से दिल्ली हाईकोर्ट का इनकार, कहा- 'तय समय पर...'

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के कल दिल्ली में होने वाले विरोध प्रदर्शन के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है, जिस पर हाईकोर्ट ने तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया है.

By : सुशील कुमार पांडेय | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 05 Jun 2026 12:46 PM (IST)
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कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के कल यानि शनिवार (6 जून) को दिल्ली में होने वाले विरोध प्रदर्शन के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है और इसमें जल्द सुनवाई की मांग की गई थी. हालांकि हाईकोर्ट ने इस मामले पर जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है.

किसने दाखिल की याचिका
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि याचिका पर तय समय के मुताबिक ही सुनवाई होगी. बता दें कि हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में मांग की गई है कि आंदोलन के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट की तय गाइडलाइंस का पालन किया जाए. कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ ये याचिका सेव इंडिया फाउंडेशन नाम के संगठन की ओर से दायर की गई है.

जंतर मंतर पर तगड़ा विरोध प्रदर्शन
बता दें कि कॉकरोच जनता पार्टी के नेता अभिजीत दीपके अमेरिका से भारत के लिए रवाना हो चुके हैं और वो 6 जून की सुबह दिल्ली पहुंचेंगे. दिल्ली के जंतर मंतर पर दीपके बड़ी संख्या में अपने समर्थकों के साथ एक बड़ा विरोध प्रदर्शन करेंगे. हालांकि इस विरोध प्रदर्शन के लिए दिल्ली पुलिस से अभी तक इजाजत नहीं ली गई है.

अभिजीत दीपके ने क्या कहा
अमेरिका से अपने देश रवाना होने को लेकर अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत के लिए निकल गया हूं. मैं अपना भविष्य संविधान के हाथों में छोड़ता हूं. जय भीम. अभिजीत दीपके अमेरिका से कौनसी फ्लाइट से दिल्ली आ रहे हैं और कितने बजे दिल्ली में लैंड करेंगे, इसकी जानकारी अभी साफ नहीं है.

सेव इंडिया फाउंडेशन
दिल्ली हाईकोर्ट एक मामले में पहले भी सेव इंडिया फाउंडेशन को फटकार लगा चुका है. फरवरी माह में हाईकोर्ट ने संगठन पर मस्जिदों, दरगाहों और वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण का आरोप लगाकर बार-बार फर्जी जनहित याचिकाएं (PIL) दायर करने का आरोप लगाया था. हाईकोर्ट ने इसे न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग और साम्प्रदायिक तनाव बढ़ाने की कोशिश करार दिया था.

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Published at : 05 Jun 2026 12:03 PM (IST)
Tags :
Protest DelhI High Court Breaking News Abp News Cockroach Janata Party
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