चंद्रबाबू नायडू का चौंकाने वाला दावा, 'सर्वे से पता चलता है कि NDA...'

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने विपक्षी दलों के गठबंधन पर वार किया है. उन्होंने कहा कि हालिया सर्वे में विपक्षी दलों की लोकप्रियता में कमी देखने को मिली है. NDA गठबंधन के समर्थन में बढ़ोतरी का संकेत मिला है. उन्होंने लोगों से एनडीए को अपना समर्थन जारी रखने की अपील की.

गुरुवार (1 अक्टूबर 2026) को रेपल्ले में ‘पेडाला सेवलो-NTR भरोसा’ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नायडू ने कहा कि राज्य में NDA सरकार लोगों के लिए कई योजनाओं पर काम कर रही है.

उन्होंने दावा किया कि सरकार के कामकाज को लेकर सामने आए सर्वेक्षणों में गठबंधन के पक्ष में समर्थन बढ़ता दिख रहा है. हालांकि, इन सर्वेक्षणों के आंकड़ों की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध नहीं है. इससे पहले सितंबर में भी नायडू ने आंतरिक सर्वेक्षणों के आधार पर NDA की स्थिति मजबूत होने का दावा किया था.

VIDEO | Repalle, Andhra Pradesh: Chief Minister N Chandrababu Naidu says recent surveys indicate a decline in the popularity of Opposition parties and an increase in support for the NDA, and appeals to people to continue supporting the alliance.



Addressing the 'Pedala Sevalo –… pic.twitter.com/vUQQfA7R3F — Press Trust of India (@PTI_News) October 1, 2026

गुजरात का उदाहरण देते हुए कही बड़ी बात

नायडू ने गुजरात का उदाहरण दिया. उन्होंने कहा कि राजनीतिक स्थिरता और लगातार सरकार रहने से विकास के कामों को आगे बढ़ाने में मदद मिल सकती है. नायडू ने दावा किया कि भाजपा ने गुजरात में लगातार 5 बार जीत हासिल की और राज्य देश के बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शामिल हुआ. नायडू ने कहा कि दुनिया के कुछ देशों में एक ही राजनीतिक दल कई दशकों तक सत्ता में रहा और बाद में वे देश आर्थिक और विकास के क्षेत्र में आगे बढ़े. उनके मुताबिक, लंबे समय तक चलने वाली सरकार को नीतियों और विकास योजनाओं को लगातार लागू करने का मौका मिलता है.

रेपल्ले में NTR भरोसा कार्यक्रम

नायडू का रेपल्ले दौरा NTR भरोसा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से जुड़े कार्यक्रम के तहत हुआ. कार्यक्रम में उन्होंने पेंशन लाभार्थियों से मुलाकात की. सरकार की योजनाओं से मिलने वाले लाभ के बारे में जानकारी ली. इसके बाद उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और गठबंधन के कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की. आंध्र प्रदेश सरकार के आधिकारिक पेंशन पोर्टल पर अक्टूबर 2026 के NTR भरोसा पेंशन वितरण के आंकड़े भी जारी किए गए हैं. इनमें बापटला जिले के लिए 1,79,675 पेंशन जारी होने और 1,63,656 पेंशन वितरित होने का आंकड़ा दर्ज है.

INDIA गठबंधन की बैठक

नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 30 सितंबर 2026 को INDIA गठबंधन के नेताओं की बैठक हुई. बैठक का मुख्य मुद्दा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और चुनाव आयोग के कामकाज को लेकर विपक्ष की आगे की रणनीति तय करना था. इस बीच नायडू ने विपक्ष को निशाने पर लिया है.