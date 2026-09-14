PM मोदी की जिनपिंग-पुतिन के साथ चाय पर चर्चा, BRICS के अनसीन वीडियो
ब्रिक्स समिट खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपने खास अंदाज में चीनी राष्ट्रपति और पुतिन से मुलाकात करते दिखे.
ब्रिक्स समिट खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. पीएम मोदी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ चाय पर चर्चा करते नजर आ रहे हैं. पीएम मोदी का चाय पर चर्चा कार्यक्रम देश में पहले से ही बहुत पॉपुलर रहा है. ऐसे में दुनिया की महाशक्तियों के साथ पीएम मोदी का इस तरह का कार्यक्रम अपने आप में काफी अहम माना जा रहा है.
पीएम मोदी ने पुतिन, शी जिनपिंग के अलावा ईरान के राष्ट्रपति और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस से भी अलग से मुलाकात की. संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और ब्रिक्स मेंबर देशों के अन्य नेताओं के साथ पीएम मोदी अलग से विचार-विमर्श करते नजर आ रहे हैं.
VIDEO | A glimpse of some unseen moments from the BRICS Summit.— Press Trust of India (@PTI_News) September 14, 2026
(Visuals: Third Party)#BRICSUpdatesOnPTI #BRICS2026 #BRICS #BRICSSummit #BRICSIndia
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) pic.twitter.com/TAKN7xvKKD
इस तरह पीएम मोदी कई देशों के नेताओं के साथ गर्मजोशी से मुलाकात करते दिखे. ब्रिक्स फैमिली फोटो के दौरान पीएम मोदी के सामने व्लादिमीर पुतिन ने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा को गले लगाया, ये देखकर पीएम मोदी खिलखिलाकर हंस पड़े. पीएम मोदी के हंसने के साथ ही वहां मौजूद सभी नेता हंसने लगे और काफी खुशनुमा माहौल नजर आया.
अफ्रीकी नेताओं संग गर्मजोशी से मुलाकात
पीएम मोदी अफ्रीकी नेताओं के साथ भी काफी गर्मजोशी से मिलते दिखे और अफ्रीकी नेता भी पीएम मोदी से मिलने के बाद काफी उत्साहित नजर आए. ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान को पीएम मोदी गले लगाते दिखे और जिनपिंग और पुतिन के साथ पीएम मोदी की बॉन्डिंग सबसे ज्यादा देखने लायक रही. पीएम मोदी इन दोनों नेताओं का हाथ पकड़कर बात करते दिखे. इस दौरान वहां इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भी मौजूद नजर आए.
इसके बाद पीएम मोदी ब्रिक्स मेंबर देशों और अन्य देशों के नेताओं को भारत मंडपम में लगी प्रदर्शनी और वॉल पेटिंग दिखाते नजर आए. इसके बाद पीएम मोदी ने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा से अलग से एक मुलाकात की. रामाफोसा भी बातचीत को लेकर उत्साहित दिखे.
ये भी पढ़ें
‘नकवी का तमाशा...’ चोर-चोर के नारों पर भड़का पाकिस्तान, इंडिया ने नहीं ली ट्रॉफी