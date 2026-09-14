ब्रिक्स समिट 2026गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाPM मोदी की जिनपिंग-पुतिन के साथ चाय पर चर्चा, BRICS के अनसीन वीडियो

PM मोदी की जिनपिंग-पुतिन के साथ चाय पर चर्चा, BRICS के अनसीन वीडियो

ब्रिक्स समिट खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपने खास अंदाज में चीनी राष्ट्रपति और पुतिन से मुलाकात करते दिखे.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 14 Sep 2026 11:31 AM (IST)
Preferred Sources

ब्रिक्स समिट खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. पीएम मोदी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ चाय पर चर्चा करते नजर आ रहे हैं. पीएम मोदी का चाय पर चर्चा कार्यक्रम देश में पहले से ही बहुत पॉपुलर रहा है. ऐसे में दुनिया की महाशक्तियों के साथ पीएम मोदी का इस तरह का कार्यक्रम अपने आप में काफी अहम माना जा रहा है.

पीएम मोदी ने पुतिन, शी जिनपिंग के अलावा ईरान के राष्ट्रपति और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस से भी अलग से मुलाकात की. संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और ब्रिक्स मेंबर देशों के अन्य नेताओं के साथ पीएम मोदी अलग से विचार-विमर्श करते नजर आ रहे हैं.

इस तरह पीएम मोदी कई देशों के नेताओं के साथ गर्मजोशी से मुलाकात करते दिखे. ब्रिक्स फैमिली फोटो के दौरान पीएम मोदी के सामने व्लादिमीर पुतिन ने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा को गले लगाया, ये देखकर पीएम मोदी खिलखिलाकर हंस पड़े. पीएम मोदी के हंसने के साथ ही वहां मौजूद सभी नेता हंसने लगे और काफी खुशनुमा माहौल नजर आया.

अफ्रीकी नेताओं संग गर्मजोशी से मुलाकात

पीएम मोदी अफ्रीकी नेताओं के साथ भी काफी गर्मजोशी से मिलते दिखे और अफ्रीकी नेता भी पीएम मोदी से मिलने के बाद काफी उत्साहित नजर आए. ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान को पीएम मोदी गले लगाते दिखे और जिनपिंग और पुतिन के साथ पीएम मोदी की बॉन्डिंग सबसे ज्यादा देखने लायक रही. पीएम मोदी इन दोनों नेताओं का हाथ पकड़कर बात करते दिखे. इस दौरान वहां इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भी मौजूद नजर आए.

इसके बाद पीएम मोदी ब्रिक्स मेंबर देशों और अन्य देशों के नेताओं को भारत मंडपम में लगी प्रदर्शनी और वॉल पेटिंग दिखाते नजर आए. इसके बाद पीएम मोदी ने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा से अलग से एक मुलाकात की. रामाफोसा भी बातचीत को लेकर उत्साहित दिखे. 

ये भी पढ़ें

‘नकवी का तमाशा...’ चोर-चोर के नारों पर भड़का पाकिस्तान, इंडिया ने नहीं ली ट्रॉफी

About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह एबीपी लाइव में कार्यरत हैं. वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख़बरों की कवरेज की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 1 दशक से सक्रिय हैं. संतोष ने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ चैनल में टिकर (ब्रेकिंग) से की थी. 

संतोष इससे पहले अलग-अलग मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. संतोष ने JIMMC नोएडा से मास कम्युनिकेशन में PG डिप्लोमा किया है.
Read More
Published at : 14 Sep 2026 11:14 AM (IST)
Tags :
BRICS Pm Modi DELHI BRICS Summit 2026 BRICS Summit
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
मोहसिन नकवी की बेइज्जती पर ऋचा घोष के पिता हुए खुश 'पहलगाम ऐसी घटना है जिसे...'
मोहसिन नकवी की बेइज्जती पर ऋचा घोष के पिता हुए खुश 'पहलगाम ऐसी घटना है जिसे...'
इंडिया
'नमस्ते भारत, मेरा नाम रूवेन अजार...' हिंदी दिवस के मौके पर बोले इजरायली राजदूत
'नमस्ते भारत, मेरा नाम रूवेन अजार...' हिंदी दिवस के मौके पर बोले इजरायली राजदूत
इंडिया
LAC पर चीन ने सेना की तैनाती में की कमी, भारतीय सेना की शर्त मानी
LAC पर चीन ने सेना की तैनाती में की कमी, भारतीय सेना की शर्त मानी
इंडिया
हिंदी दिवस: Gen Z से अमित शाह बोले, 'जितनी भाषाएं सीख सकें, सीखें, लेकिन...'
हिंदी दिवस: Gen Z से अमित शाह बोले, 'जितनी भाषाएं सीख सकें, सीखें, लेकिन...'
Advertisement

वीडियोज

MAYAWATI का बड़ा फैसला! ANAND KUMAR के बेटों का पत्ता साफ, भतीजी को मिलेगी कमान? ABPLIVE
BRICS SUMMIT 2026: Putin Vs Jinping, किसकी कार ज्यादा पावरफुल और खतरनाक? |ABPLIVE
Sansani: पंजाबी गाने पर बवाल...सिंगर के घर 'मौत की दस्तक'!।Gulab Sidhu House Firing
UP News: Maharajganj में हाईवे पर मौत वाली गलती का CCTV हिला देगा !
BRICS Summit 2026 | Janhit: भारत-चीन मिले...Pakistan कैसे ना जले? | Modi-Putin-Xi Jinping | Russia
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
हिंदी दिवस: Gen Z से अमित शाह बोले, 'जितनी भाषाएं सीख सकें, सीखें, लेकिन...'
हिंदी दिवस: Gen Z से अमित शाह बोले, 'जितनी भाषाएं सीख सकें, सीखें, लेकिन...'
दिल्ली NCR
'मुसलमानों के खिलाफ जिद...' 21 राज्यों में UCC लागू करने की प्लानिंग पर राशि अल्वी
'मुसलमानों के खिलाफ जिद...' 21 राज्यों में UCC लागू करने की प्लानिंग पर राशि अल्वी
विश्व
‘नकवी का तमाशा...’ चोर-चोर के नारों पर भड़का पाकिस्तान, इंडिया ने नहीं ली ट्रॉफी
‘नकवी का तमाशा...’ चोर-चोर के नारों पर भड़का पाकिस्तान, इंडिया ने नहीं ली ट्रॉफी
क्रिकेट
अभिषेक शर्मा ने पहले T20 में तोड़े 3 बड़े रिकॉर्ड, भारतीयों में बने नंबर-1
अभिषेक शर्मा ने पहले T20 में तोड़े 3 बड़े रिकॉर्ड, भारतीयों में बने नंबर-1
बॉलीवुड
गणेश चतुर्थी पर रिलीज हुआ 'रामायण' का पहला मोशन पोस्टर, दिल छू लेगी 'सिया राम' की पहली झलक
गणेश चतुर्थी पर रिलीज हुआ 'रामायण' का पहला पोस्ट, दिखी 'सिया राम' की पहली झलक
इंडिया
BRICS सम्मेलन कितना सफल? यशवंत सिन्हा ने 3 प्वाइंट्स में समझाया
BRICS सम्मेलन कितना सफल? यशवंत सिन्हा ने 3 प्वाइंट्स में समझाया
ट्रेंडिंग
गार्ड की गाना गाते रील हुई वायरल, नौकरी छूटी तो ऐसे खुली किस्मत
गार्ड की गाना गाते रील हुई वायरल, नौकरी छूटी तो ऐसे खुली किस्मत
टेक्नोलॉजी
5kW सोलर पैनल से महीने में कितनी यूनिट बिजली बनती है, देखें पूरा गणित?
5kW सोलर पैनल से महीने में कितनी यूनिट बिजली बनती है, देखें पूरा गणित?
ENT LIVE
Karan Kundrra Takes A Dig At Elvish Yadav & Tejasswi Prakash’s Viral Clash
Karan Kundrra Takes A Dig At Elvish Yadav & Tejasswi Prakash’s Viral Clash
ENT LIVE
Neena Gupta Pregnancy Rumours: Actress Gives Savage Reply To Viral Pregnancy Claims
Neena Gupta Pregnancy Rumours: Actress Gives Savage Reply To Viral Pregnancy Claims
ENT LIVE
Kareena Kapoor Khan’s ‘100 Expressions’ Go Viral, Actress Reveals The Funny Reason Behind Them
Kareena Kapoor Khan’s ‘100 Expressions’ Go Viral, Actress Reveals The Funny Reason Behind Them
ENT LIVE
Haiwaan Review: Akshay Kumar-Saif Ali Khan की जोड़ी भी नहीं बचा पाई फिल्म की कमजोर कहानी
Haiwaan Review: Akshay Kumar-Saif Ali Khan की जोड़ी भी नहीं बचा पाई फिल्म की कमजोर कहानी
ABP NEWS
ब्रिक्स समिट में CM धामी का अनोखा अंदाज़, मंत्रियों के साथ बस में पहुंचे।
ब्रिक्स समिट में CM धामी का अनोखा अंदाज़, मंत्रियों के साथ बस में पहुंचे।
Embed widget