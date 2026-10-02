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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाममता बनर्जी को कांग्रेस में आने का अधीर रंजन ने दिया ऑफर, जानें क्या बोली BJP

ममता बनर्जी को कांग्रेस में आने का अधीर रंजन ने दिया ऑफर, जानें क्या बोली BJP

अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी से TMC का कांग्रेस में विलय कर रेजीनगर उपचुनाव में समर्थन देने की अपील की. इस पर BJP सांसद सौमित्र खान ने तंज कसते हुए इसे अधीर रंजन की राजनीतिक चाल बताया.

Written By : विक्रम कुमार |  Updated at : 02 Oct 2026 09:39 PM (IST)
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कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की टीएमसी चीफ ममता बनर्जी को कांग्रेस में शामिल होने की सलाह पर बीजेपी ने तंज कसा है. बीजेपी सांसद सौमित्र खान ने कहा कि उन दोनों के साथ आने से कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि ममता बनर्जी लालची हैं. उन्होंने कहा, 'अधीर रंजन चौधरी अपनी संसदीय सीट बचाने की कोशिश कर रहे हैं. अगर ममता बनर्जी शामिल होती हैं, तो यह 100 फीसदी पक्का हो जाएगा.'

अधीर रंजन चौधरी ने बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी से 1 अक्टूबर 2026 को अपील की थी कि वह अपनी पार्टी के बचे हुए विधायकों और सांसदों के साथ कांग्रेस में वापस आ जाएं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस को पश्चिम बंगाल में उनका नेतृत्व स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है. उन्होंने कांग्रेस आलाकमान से भी इस दिशा में कदम उठाने की अपील की और कहा कि ममता बनर्जी को 6 अक्टूबर के नंदीग्राम विधानसभा उपचुनाव की तरह ही सहयोग की भावना दिखाते हुए, रेजीनगर में कांग्रेस उम्मीदवार को अपना समर्थन देना चाहिए. 

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टीएमसी के पास ज्यादा कुछ बचा नहीं: अधीर रंजन

अधीर रंजन चौधरी ने ये अपील ऐसे समय में की है जब टीएमसी अपने गठन के बाद से सबसे गहरे संगठनात्मक संकट से जूझ रही है और 2026 के विधानसभा चुनाव में हार के बाद उसके कई विधायकों और सांसदों ने बगावत कर दी है. कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन ने टीएमसी में बगावत का संदर्भ देते हुए कहा, ‘इस समय किसी अलग संगठन की कोई जरूरत नहीं है. विधानसभा चुनाव में हार के बाद टीएमसी के पास ज्यादा कुछ नहीं बचा है.’

कांग्रेस में शामिल हो जाएं ममता: अधीर रंजन

ममता बनर्जी ने लगभग तीन दशक पहले कांग्रेस छोड़कर तृणमूल कांग्रेस बनाई थी. अधीर रंजन चौधरी ने कहा, ‘हम ममता बनर्जी से आग्रह करेंगे कि वह बाकी बचे विधायकों और सांसदों के साथ कांग्रेस में शामिल हो जाएं. हम बंगाल में उनका नेतृत्व स्वीकार करेंगे और उनके साथ मिलकर काम करेंगे. मैं कांग्रेस आलाकमान से भी यह अपील करूंगा कि उन्हें पार्टी में वापस शामिल होने दिया जाए.’ नंदीग्राम में ममता गुट के उम्मीदवार ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात के बाद चुनाव से अपना नाम वापस ले लिया. इसके ममता बनर्जी ने कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान को समर्थन देने की घोषणा की.

About the author विक्रम कुमार

विक्रम कुमार एबीपी न्यूज़ में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं और डिजिटल टीम का हिस्सा हैं. एबीपी लाइव के नेशनल डेस्क पर विक्रम देश और विदेश की राजनीति से जुड़ी खबरों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ पर इनका विशेष फोकस रहता है. देश-विदेश के बड़े राजनीतिक घटनाक्रम पर लिखते रहते हैं. यूएस-ईरान युद्ध के दौरान इन्होंने कई इन-डेप्थ खबरें की हैं जिन पर कई मिलियन व्यूज आए. साल 2023 में प्रतिष्ठित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से मास मीडिया हिंदी में मास्टर डिग्री हासिल करने के बाद एबीपी लाइव के साथ करियर की शुरुआत की. Email: vikramk@abpnetwork.com
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Published at : 02 Oct 2026 09:39 PM (IST)
Tags :
Mamata Banerjee Adhir Ranjan Chowdhury BJP
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