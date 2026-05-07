Suvendu Adhikari PA Murder: 'बर्बर हत्या, हम यहां के गुंडों को...', बंगाल चुनाव नतीजों के बाद PA चंद्रनाथ रथ की हत्या पर शुभेंदु अधिकारी का पहला रिएक्शन
Suvendu Adhikari PA Murder: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद मध्यमग्राम में भाजपा नेता सुवेंदु के PA की गोली मारकर हत्या कर दी. इसे सुवेंदु ने प्री-प्लान्ड मर्डर करार दिया है.
पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी के PA चंद्रनाथ राठ की हत्या के बाद राज्य की राजनीति गरमा गई है. सुवेंदु अधिकारी ने गुरुवार (7 मई 2026) को इस घटना को दिल दहला देने वाला बताया और कहा कि यह हत्या पहले से पूरी प्लानिंग के साथ की गई थी. उन्होंने आरोप लगाया कि हमलावरों ने कई दिनों तक रेकी करने के बाद इस वारदात को अंजाम दिया. उन्होंने कहा कि हम यहां के गुंडों का सफाया कर देंगे.
घटना के बाद मीडिया से बात करते हुए सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि उनके सहयोगी चंद्रनाथ राठ की बेरहमी से हत्या की गई है और इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है. उन्होंने लोगों से कानून अपने हाथ में नहीं लेने की अपील भी की. अधिकारी ने बताया कि राज्य के डीजीपी ने उन्हें भरोसा दिया है कि पुलिस इस मामले की पूरी जांच करेगी.
घटना की जानकारी पार्टी को दे दी गई
सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि सिर्फ चंद्रनाथ राठ ही नहीं, बल्कि भाजपा के एक कार्यकर्ता को बशीरहाट में गोली मारी गई और दूसरे कार्यकर्ता को बारानगर में चाकू मारा गया. उन्होंने आरोप लगाया कि यह हमला पूरी तरह से पहले से सोची-समझी साजिश का हिस्सा था. उनके मुताबिक, 2 से 3 दिनों तक रेकी की गई थी और उसके बाद हत्या को अंजाम दिया गया. उन्होंने कहा कि इस घटना की जानकारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी को दे दी गई है. केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने भी मृतक के परिवार और पुलिस अधिकारियों से बात की है. भाजपा के कई विधायक और नेता भी मौके पर पहुंचे. सुवेंदु अधिकारी ने तृणमूल कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि यह 15 साल के “महा जंगलराज” का नतीजा है. उन्होंने कहा कि भाजपा अब राज्य में गुंडागर्दी खत्म करने का काम करेगी.
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Source: IOCL