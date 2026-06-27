हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाआतंकी साजिश नाकाम, असम के तिनसुकिया में AK-56 राइफल और ग्रेनेड के साथ ULFA के 2 उग्रवादी अरेस्ट

आतंकी साजिश नाकाम, असम के तिनसुकिया में AK-56 राइफल और ग्रेनेड के साथ ULFA के 2 उग्रवादी अरेस्ट

असम के तिनसुकिया में उल्फा के दो आतंकी पकड़े गए हैं. इन उग्रवादियों को तिनसुकिया में नागरिकों को निशाना बनाकर अंधाधुंध हमला करने का काम सौंपा गया था, जिसका मकसद लोगों के बीच दहशत फैलाना था.

Written By : ऋतु राज फुकन |  Updated at : 27 Jun 2026 12:20 PM (IST)
Preferred Sources

असम की तिनसुकिया पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है. राज्य की पुलिस ने केंद्रीय एजेंसियों की मदद से शुक्रवार (26 जून) को जगुन में खुफिया जानकारी के आधार पर चलाए गए ऑपरेशन के दौरान एक कथित आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया है. असम पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों की इस संयुक्त कार्रवाई में ULFA (इंडिपेंडेंट) के 2 एक्टिव मेंबर को गिरफ्तार किया गया है.

गिरफ्तार किए गए उग्रवादियों की पहचान SS सेकंड लेफ्टिनेंट सियोर असोम उर्फ ​​हुमेनज्योति बरुआ (27) के रूप में हुई है, जो पानीटोला का रहने वाला है. दूसरे आरोपी की पहचान SS सेकंड लेफ्टिनेंट मनोज असोम उर्फ ​​पापू मोरन (30) के रूप में हुई है जो बाघजान का रहने वाला है. ये दोनों तिनसुकिया जिले के रहने वाले हैं.

उग्रवादियों के पास से क्या-क्या मिला? 

बता दें कि इस ऑपरेशन के दौरान सुरक्षाकर्मियों ने उनके पास से 2 AK-56 राइफलें, AK के 172 राउंड कारतूस, 2 हैंड ग्रेनेड, सिरिंज और ओपिओइड वाली दवा की किट, जंगल में जीवित रहने के लिए खाने-पीने का सामान, बैकपैक और युद्ध से जुड़ी अन्य कई तरह की सामग्रियां बरामद की हैं. 

आम नागरिकों को निशाना बनाने की थी योजना 

शुरुआती जांच के मुताबिक ULFA (I) के इन दोनों सक्रिय सदस्यों को तिनसुकिया शहर में आम नागरिकों को निशाना बनाकर अंधाधुंध हमला करने का काम सौंपा गया था, जिसका मकसद लोगों के बीच दहशत फैलाना था. पुलिस ने कहा कि जिस तरह से इस घटना को अंजाम देने की योजना बनाई गई थी, उससे इस इलाके को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे बाहरी तत्वों के प्रभाव का संकेत मिलता है.

मिली जानकारी के मुताबिक इस घटना के संबंध में मामला दर्ज किया जा रहा है और बड़ी साजिश का पता लगाने और इसमें शामिल अन्य लोगों की पहचान करने के लिए पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा आगे की जांच की जा रही है.

ये भी पढ़ें- सोनिया गांधी ने गाजा पर भारत के स्टैंड को लेकर लिखा आर्टिकल, भड़की BJP बोली- 'विदेश नीति पर वोटबैंक...'

About the author ऋतु राज फुकन

ऋतु राज फुकन असम और पूर्वोत्तर के अन्य हिस्सों से एबीपी न्यूज़ के लिए काम करते हैं. राजनीति, अपराध, कानून-व्यवस्था और सामाजिक मुद्दों में रुचि है. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 17 वर्षों का अनुभव है.
Read More
Published at : 27 Jun 2026 12:20 PM (IST)
Tags :
Assam News HINDI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
आतंकी साजिश नाकाम, असम के तिनसुकिया में AK-56 राइफल और ग्रेनेड के साथ ULFA के 2 उग्रवादी अरेस्ट
आतंकी साजिश नाकाम, असम के तिनसुकिया में AK-56 राइफल और ग्रेनेड के साथ ULFA के 2 उग्रवादी अरेस्ट
इंडिया
जब 2014 में जीत के बाद प्रणब मुखर्जी से मिले PM मोदी, पूर्व राष्ट्रपति ने पूछा था सिर्फ एक सवाल... शर्मिष्ठा मुखर्जी का लेख
जब 2014 में जीत के बाद प्रणब मुखर्जी से मिले PM मोदी, पूर्व राष्ट्रपति ने पूछा था सिर्फ एक सवाल... शर्मिष्ठा मुखर्जी का लेख
इंडिया
सोनिया गांधी ने गाजा पर भारत के स्टैंड को लेकर लिखा आर्टिकल, भड़की BJP बोली- 'विदेश नीति पर वोटबैंक...'
सोनिया गांधी ने गाजा पर भारत के स्टैंड को लेकर लिखा आर्टिकल, भड़की BJP बोली- 'विदेश नीति पर वोटबैंक...'
इंडिया
थलापति विजय का बड़ा फैसला, जननायकन के प्रोड्यूसर को दिल्ली में दी बड़ी जिम्मेदारी, BJP-DMK भड़की
थलापति विजय का बड़ा फैसला, जननायकन के प्रोड्यूसर को दिल्ली में दी बड़ी जिम्मेदारी, BJP-DMK भड़की
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News | Ketan Murder Case:'विग लगाता था... इसलिए मरना था?' सिया का चौंकाने वाला दावा!
Welcome to the Jungle Review: Akshay Kumar की मजेदार कॉमेडी, लॉजिक नहीं सिर्फ एंटरटेनमेंट
Raakh के Villain Akash Makhija ने सुनाई struggle, Death Threatsऔर success की अनसुनी कहानी
Sansani | Ketan Agrawal Murder Case:मर्डर से ठीक एक दिन पहले सिया और चेतन ने रची थी ये साजिश!
Ketan Murder Case: 350 फीट गहरी खाई...'क्राइम कुंडली' सामने आई! | Bharat ki Baat
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को देना पड़ेगा टैक्स? ईरान और अमेरिका की बातचीत के बीच ओमान ने दिया ये बयान
होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को देना पड़ेगा टैक्स? ईरान और अमेरिका की बातचीत के बीच ओमान ने दिया ये बयान
महाराष्ट्र
'मुझे अब शर्म आ रही है कि वे...', 6 सांसदों की बगावत के बाद पहली बार बोले उद्धव ठाकरे
'मुझे अब शर्म आ रही है कि वे...', 6 सांसदों की बगावत के बाद पहली बार बोले उद्धव ठाकरे
विश्व
'अब ब्लेम गेम नहीं...', अमेरिका ने मिसाइल-ड्रोन साइट्स पर किया अटैक तो भड़का ईरान, कहा- US के असफल राष्ट्रपति ने...
'अब ब्लेम गेम नहीं...', अमेरिका ने मिसाइल-ड्रोन साइट्स पर किया अटैक तो भड़का ईरान, कहा- US के असफल राष्ट्रपति ने...
स्पोर्ट्स
FIFA World Cup 2026: केप वर्डे ने रचा इतिहास, नॉकआउट में पहुंचने वाला बना दुनिया का सबसे छोटा देश, जानिए कितनी है आबादी
FIFA World Cup 2026: केप वर्डे ने रचा इतिहास, नॉकआउट में पहुंचने वाला बना दुनिया का सबसे छोटा देश, जानिए कितनी है आबादी
बॉलीवुड
रणवीर सिंह की Dhurandhar 2 ने फिर रचा इतिहास, सिनेमाघरों में पूरे किए 100 दिन, पहाड़ जैसा कलेक्शन जान उड़ जाएंगे होश
'धुरंधर 2' ने फिर रचा इतिहास, सिनेमाघरों में पूरे किए 100 दिन, कर डाला पहाड़ जैसा कलेक्शन
विश्व
ईरान और अमेरिका के बीच सीजफायर टूटा? तेहरान में US का बड़ा अटैक, मिसाइल-ड्रोन साइट्स को बनाया टारगेट, होर्मुज में हमले का लिया बदला
सीजफायर टूटा? ईरान में अमेरिका का बड़ा अटैक, मिसाइल-ड्रोन साइट्स को बनाया टारगेट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश यादव की हां के बीच अभी भी अलायंस पर संशय? UP कांग्रेस के नए प्रभारी के बयान से मिले संकेत
अखिलेश यादव की हां के बीच अभी भी अलायंस पर संशय? UP कांग्रेस के नए प्रभारी के बयान से मिले संकेत
ट्रेंडिंग
Viral Video: तुम भी मदद करना...पेट्रोल पंप पर बारिश में भीगे नोट नहीं आए काम तो अंकल ने की मदद, वायरल वीडियो
तुम भी मदद करना...पेट्रोल पंप पर बारिश में भीगे नोट नहीं आए काम तो अंकल ने की मदद, वायरल वीडियो
ABP NEWS
अयोध्या चंदा विवाद पर भड़कीं साध्‍वी ऋतंभरा.
अयोध्या चंदा विवाद पर भड़कीं साध्‍वी ऋतंभरा.
ABP NEWS
सच को छिपाया नहीं जा सकता: दान विवाद पर साध्वी ऋतंभरा।
सच को छिपाया नहीं जा सकता: दान विवाद पर साध्वी ऋतंभरा।
ABP NEWS
सांप चंदन के पेड़ों के चारों ओर भी लिपट जाते हैं। – साध्वी ऋतंभरा
सांप चंदन के पेड़ों के चारों ओर भी लिपट जाते हैं। – साध्वी ऋतंभरा
ABP NEWS
फ़्लाइट में फँस जाना—कितना बुरा अनुभव!
फ़्लाइट में फँस जाना—कितना बुरा अनुभव!
ABP NEWS
मुहर्रम के जुलूस के दौरान अचानक विवाद भड़क उठा!
मुहर्रम के जुलूस के दौरान अचानक विवाद भड़क उठा!
Embed widget