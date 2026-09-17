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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाएक दिन में दो केंद्रीय मंत्रियों से मिले असदुद्दीन ओवैसी, क्या हुई बात?

एक दिन में दो केंद्रीय मंत्रियों से मिले असदुद्दीन ओवैसी, क्या हुई बात?

असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और प्रह्लाद जोशी से मुलाकात के दौरान बिहार और महाराष्ट्र के कई स्थानीय मुद्दे उठाए. इस दौरान दोनों ही राज्यों के एआईएमआईएम के विधायक मौजूद थे.

Written By : जीवन प्रकाश |  Updated at : 17 Sep 2026 12:57 PM (IST)
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AIMIM के प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बुधवार को बिहार और महाराष्ट्र के पार्टी के विधायकों के साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और प्रह्लाद जोशी से मुलाकात की. इस दौरान कई स्थानीय मुद्दों पर बात हुई.

केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी के साथ मुलाकात की तस्वीर शेयर करते हुए एआईएमआई ने कहा कि Aligarh Muslim University (AMU) के किशनगंज सेंटर के लिए फंड, शिक्षकों की भर्ती और अन्य जरूरी मामलों को लेकर मुलाकात की. तमाम मुद्दों को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री को एक मेमोरेंडम पेश किया गया, साथ ही Eklavya School से जुड़े मुद्दे पर भी बातचीत हुई.

आवाज उठाते रहेंगे- AIMIM 

AIMIM ने कहा, ''इसके अलावा Malegaon, Maharashtra से जुड़े विभिन्न मुद्दों को भी केंद्रीय मंत्री के सामने रखा गया और उनके जल्द समाधान की मांग की गई. AIMIM नौजवानों की तालीम और उनके बेहतर मुस्तकबिल को लेकर लगातार काम कर रही है और आगे भी उनकी आवाज़ को मजबूती से उठाती रहेगी.''

पार्टी ने नितिन गडकरी से मुलाकात की तस्वीर शेयर करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ''इस मुलाकात के दौरान सीमांचल सहित पूरे बिहार में NH और सड़कों से जुड़ी समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई. विधायकों ने अपने-अपने क्षेत्रों की सड़क समस्याओं को केंद्रीय मंत्री के सामने रखा और उनके जल्द समाधान की मांग की.''

उन्होंने कहा कि AIMIM के अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की अध्यक्षता में, मालेगांव से AIMIM विधायक मुफ़्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी ने दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की. मुलाकात के दौरान, विधायक मुफ़्ती इस्माइल कासमी साहब ने केंद्रीय मंत्री को मालेगांव विधानसभा क्षेत्र और महाराष्ट्र में सड़कों से जुड़े मुद्दों के बारे में एक ज्ञापन सौंपा और उनके जल्द समाधान की मांग की.

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About the author जीवन प्रकाश

जीवन प्रकाश एबीपी लाइव में बतौर इनपुट लीड काम कर रहे हैं. वो करीब 8 सालों से एबीपी में कार्यरत है. ब्रेकिंग न्यूज के साथ चुनाव और राजनीतिक मुद्दों पर खास ध्यान रखते हैं. पत्रकारिता जगत में करीब 10 सालों का अनुभव है. माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय (MCU) से मास कम्युनिकेशन में 2015 में मास्टर की डिग्री ली. पत्रकारिता में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते प्रभाव को समझने की कोशिश कर रहे हैं. फैक्ट चेक और सोशल मीडिया को लेकर कई वर्कशॉप किए हैं. संपर्क के लिए मेल आईडी- jeevanp@abpnetwork.com.
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Published at : 17 Sep 2026 12:57 PM (IST)
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