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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियासिर्फ कुर्सी बदलने से तस्वीर नहीं बदलती..आर्मी चीफ जनरल धीरज सेठ की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से पहली मुलाकात, 'विजय' विजन पर चर्चा

सिर्फ कुर्सी बदलने से तस्वीर नहीं बदलती..आर्मी चीफ जनरल धीरज सेठ की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से पहली मुलाकात, 'विजय' विजन पर चर्चा

भारतीय थलसेना प्रमुख बनने के बाद जनरल धीरज सेठ ने पहली बार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की. बैठक में सेना के आधुनिकीकरण, सुरक्षा और 'विजय' विजन पर चर्चा हुई.

Written By : पीटीआई- भाषा |  Edited By: निहारिका सिंह |  Updated at : 02 Jul 2026 07:02 PM (IST)
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भारतीय थलसेना के नए प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने गुरुवार को नई दिल्ली स्थित रक्षा मंत्रालय, कर्तव्य भवन-2 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से शिष्टाचार भेंट की. जनरल धीरज सेठ के थलसेना प्रमुख का पदभार संभालने के बाद रक्षा मंत्री से हुई यह उनकी पहली मुलाकात रही.

बैठक के दौरान रक्षा मंत्री ने जनरल धीरज सेठ को नई जिम्मेदारी संभालने पर शुभकामनाएं दीं. दोनों के बीच भारतीय सेना की वर्तमान परिचालन तैयारियों, सीमाओं पर सुरक्षा स्थिति, सेना के आधुनिकीकरण, स्वदेशी रक्षा प्रणालियों को बढ़ावा देने तथा भविष्य की चुनौतियों से निपटने की रणनीतियों जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श की संभावना जताई जा रही है.

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'विजय' विजन पेश

बता दें कि जनरल धीरज सेठ ने हाल ही में भारतीय थलसेना की कमान संभाली है. पदभार ग्रहण करने के साथ ही उन्होंने बुधवार को 'विजय' नामक अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है. उनका लक्ष्य भारतीय सेना को अत्याधुनिक तकनीक से लैस, भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप तैयार और बहु-क्षेत्रीय युद्धक्षेत्र में प्रभावी ढंग से संचालन करने वाली सेना के रूप में विकसित करना है.

नई प्राथमिकताएं तय

उन्होंने स्पष्ट किया है कि उनकी प्राथमिकताओं में सेना में आधुनिक तकनीकों का व्यापक उपयोग, एआई-आधारित क्षमताओं का विस्तार, स्वदेशी रक्षा उद्योग को प्रोत्साहन, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा साथ ही तीनों सेनाओं के बीच संयुक्तता को और मजबूत करना शामिल है. उनका मार्गदर्शक मंत्र 'जय से विजय' है. ये संयुक्तता, आत्मनिर्भरता और नवाचार के माध्यम से सैन्य क्षमता को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का संदेश देता है.

रणनीतिक संकेत

रक्षा मंत्रालय में हुई ये शिष्टाचार भेंट ऐसे समय में हुई है, जब भारत अपनी सैन्य क्षमताओं को तेजी से आधुनिक बना रहा है. बदलते वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य के अनुरूप सशस्त्र बलों के व्यापक आधुनिकीकरण पर विशेष बल दिया जा रहा है. ऐसे में रक्षा मंत्री और नए थलसेना प्रमुख के बीच यह मुलाकात आने वाले समय में भारतीय सेना की रणनीतिक दिशा और प्राथमिकताओं के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है.

सेना प्रमुख बने

जनरल धीरज सेठ भारतीय सेना के नए सेना प्रमुख हैं. इससे पहले वह सेना के उप प्रमुख के रूप में कार्यरत थे. उन्होंने 30 जून, 2026 को सेना प्रमुख का कार्यभार संभाला है. उन्होंने सेना में रेगिस्तानी क्षेत्र से लेकर जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद-विरोधी अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं. निवर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, पीवीएसएम, एवीएसएम मंगलवार 30 जून को सेवानिवृत्त हो गए थे.

कर्तव्य सर्वोपरि

इसके उपरांत जनरल धीरज सेठ ने भारतीय सेना के 31वें थलसेना प्रमुख के रूप में औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण किया है. यह पद ग्रहण करने पर उन्होंने कहा कि भारतीय सेना का नेतृत्व करना उनके लिए गर्व और विनम्रता का विषय है. उन्होंने 'कर्तव्य, सम्मान और राष्ट्र सर्वोपरि' के सिद्धांतों के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता दोहराते हुए राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देने का संकल्प व्यक्त किया है.

यह भी पढ़ें : संयुक्त अभ्यास, रणनीतिक सहयोग और समुद्री सुरक्षा… भारत दौर पर आयीं जापान PM ताकाइची ने क्या-क्या कहा

Published at : 02 Jul 2026 07:02 PM (IST)
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RAJNATH SINGH Dhiraj Seth
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