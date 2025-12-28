साल 2025 अपने आखिरी पड़ाव पर है. ऐसे में यह साल भारत की विदेश नीति और कूटनीतिक सक्रियता के लिहाज से बेहद ही खास रहा. इस दौरान दुनिया के कई प्रभावशाली देशों के राष्ट्राध्यक्षों और प्रधानमंत्रियों ने भारत का दौरा किया. इन उच्चस्तरीय यात्राओं के माध्यम से भारत ने वैश्विक मंच पर अपनी रणनीतिक, आर्थिक और राजनीतिक भूमिका को और मजबूत किया.

इन दौरों में द्विपक्षीय संबंधों, रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, तकनीक और भू-राजनीतिक मुद्दों पर व्यापक बातचीत हुई. रूस, अमेरिका, यूरोप, एशिया, लैटिन अमेरिका और प्रशांत क्षेत्र तक फैले इन संपर्कों ने भारत की बहुआयामी विदेश नीति को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया. साल 2025 में भारत आने वाले और अपना दौरा पूरा कर चुके विश्व नेता कौन हैं, आइए जानते हैं-

किस देश के राष्ट्राध्यक्ष ने किया भारत दौरा?

व्लादिमीर पुतिन- राष्ट्रपति, रूस

जेडी वेंस- उपराष्ट्रपति, संयुक्त राज्य अमेरिका

हरिनी अमरसूर्या- प्रधानमंत्री, श्रीलंका

खुरेलसुख उखनाआ- राष्ट्रपति, मंगोलिया

कीर स्टारमर- प्रधानमंत्री, यूनाइटेड किंगडम

नवीनचंद्र रामगुलाम- प्रधानमंत्री, मॉरीशस

दाशो शेरिंग तोबगे- प्रधानमंत्री, भूटान

लॉरेंस वोंग- प्रधानमंत्री, सिंगापुर

सिटिवेनी लिगामामादा राबुका- प्रधानमंत्री, फिजी

फर्डिनेंड रोमुआल्देज़ मार्कोस जूनियर- राष्ट्रपति, फिलीपींस

सैंटियागो पेना- राष्ट्रपति, पैराग्वे

जोआओ मैनुअल गोंकाल्वेस लौरेंको- राष्ट्रपति, अंगोला

गैब्रियल बोरिक फोंट- राष्ट्रपति, चिली

क्रिस्टोफर लक्सन- प्रधानमंत्री, न्यूज़ीलैंड

उर्सुला फॉन डेर लेयेन- राष्ट्रपति, यूरोपीय आयोग

शेख तमीम बिन हमद अल थानी- अमीर, क़तर

प्रबोवो सुबियांतो- राष्ट्रपति, इंडोनेशिया

थर्मन शन्मुगरत्नम- राष्ट्रपति, सिंगापुर

इन दौरों से भारत को क्या मिला?

भारत दौरे पर आए इन राजनेताओं की यात्राओं ने न केवल द्विपक्षीय संबंधों को नई गति दी, बल्कि यह भी दर्शाया कि भारत आज वैश्विक राजनीति और कूटनीति के केंद्र में एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभर चुका है.