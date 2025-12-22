Mrs Deshpande Review: छुट्टियों में OTT पर ये स्लो बर्न थ्रिलर देखिए, धक-धक करवाने वाले माधुरी दिमाग घुमा देंगी
Mrs Deshpande Review: माधुरी दीक्षित इस बार क्राइम थ्रिलर सीरीज में नजर आ रही हैं. सीरीज में वो सीरियल किलर के रोल में हैं. आइए जानते हैं कैसी है सीरीज.
Nagesh Kukunoor
Madhuri Dixit, Makant Patil, Pradeep Velankar, Sulakshana Joglekar
Jio Hotstar
इस सीरीज को अगर पूरी तरह समझना और एंजॉय करना चाहते हैं तो पूरा देखिएगा. एक या डेढ़ एपिसोड के बाद ये मत सोचिएगा कि कुछ हो क्यों नहीं रहा. ये सीरीज एक स्लो बर्न थ्रिलर है जो धीरे-धीरे आपको अपनी गिरफ्त में लेती है. फिर आपका दिमाग घुमा देती है, ऐसे ऐसे ट्विस्ट आते है जो आप पहले से नहीं सोच पाते.
कहानी
मुंबई में सीरियल किलिंग्स हो रही हैं. किलर नायलॉन की रस्सी से गला घोंटने के बाद लाश को शीशे के आगे लटका देता है. अब इस सीरियल किलर को पकड़ने के लिए मुंबई पुलिस एक और सीरियल किलर की मदद लेती है जो जेल में है. उसने भी इसी तरह से कत्ल किए थे. ये सीरियल किलर है मिसेज देशपांडे यानि माधुरी दीक्षित. अब इसके बाद जो होता है वो आप जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं. 1-1 घंटे के 6 एपिसोड आपका दिमाग घुमा देंगे.
कैसी है सीरीज?
ये एक स्लो लेकिन अच्छी सीरीज है. इस सीरीज की सबसे बड़ी कमी है इसकी बेहद धीमी और बोरिंग शुरुआत. आपको ऐसा लगता है कुछ हो क्यों नहीं रहा लेकिन फिर जब ट्विस्ट एंड टर्न आते हैं तो आपको मजा आता है. आप चौंक जाते हैं और एंड तक किलर के नाम का अंदाजा आप नहीं लगा पाते और यही इस सीरीज की सबसे बड़ी खासियत है.
एक्टिंग
माधुरी दीक्षित को इस तरह के रोल में देखना चौंकता है. माधुरी ने अपनी इमेज से उलट कमाल का काम किया है. यहां वो पूरी सीरीज में बिना मेकअप के दिखती है और अपनी एक्टिंग से चौंकाती हैं. प्रियांशु चटर्जी को देखकर मजा आता है. वो पुलिस कमिश्नर के रोल में कमाल का काम कर गए हैं. Siddharth Chandekar ने एसीपी का किरदार कमाल तरीके से निभाया है. दीक्षा जुनेजा का काम बढ़िया है. निमिषा नायर का काम अच्छा है.
राइटिंग और डायरेक्शन
Nagesh Lukunoor और Rohit G Banwalikar ने कहानी लिखी है. Nagesh Kukunoor ने डायरेक्शन किया है और इनका काम अच्छा है
कुल मिलाकर ये देखने लायक सीरीज है. रेटिंग- 3.5 स्टार्स