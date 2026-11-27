Sankashti Chaturthi 2026: आज 27 नवंबर 2026 को गणाधिप संकष्टी चतुर्थी है. पंचांग के अनुसार, नई दिल्ली में रात 8:13 बजे चांद निकलेगा. परंपरा के मुताबिक, चांद देखने और उसे जल (अर्घ्य) चढ़ाने के बाद ही यह व्रत खोला जाता है.

अगर आपने आज व्रत रखा है, तो शाम को गणेश जी की पूजा के बाद चांद को जल देने की तैयारी कर लें. दिल्ली में रात 8:13 बजे से चांद दिखना शुरू हो सकता है. अगर ठीक 8:13 बजे आपकी छत या बालकनी से चांद न दिखे, तो परेशान न हों और थोड़ी देर बाद फिर देखें. कैलेंडर का समय आसमान में चांद के उगने का होता है, लेकिन आपके घर से वह कब दिखेगा, यह सामने की खुली जगह पर निर्भर करता है.

दिल्ली में आज चांद किस तरफ दिखेगा?

रात 8:13 बजे के आसपास पूर्व और उत्तर-पूर्व (East-Northeast) दिशा की ओर देखें. शुरुआत में चांद काफी नीचे होगा. अगर उस तरफ ऊंची इमारतें या पेड़ हैं, तो चांद उनके ऊपर आने के बाद ही दिखेगा. इसलिए किसी खुली जगह से देखने की कोशिश करें. अगर आप दिल्ली से बाहर रहते हैं, तो अपने शहर के हिसाब से चांद निकलने का समय जरूर देख लें, क्योंकि हर शहर में यह समय अलग होता है.

सुबह तृतीया तिथि थी, फिर व्रत आज क्यों रखा गया है?

आज सुबह सूरज निकलते समय तृतीया तिथि थी, लेकिन सुबह 9:48 बजे चतुर्थी तिथि लग गई, जो कल (शनिवार, 28 नवंबर) सुबह 6:39 बजे तक रहेगी.

संकष्टी चतुर्थी के व्रत का दिन रात में चांद निकलने के समय की तिथि देखकर तय किया जाता है. चूंकि आज रात चांद निकलते वक्त चतुर्थी तिथि रहेगी, इसलिए व्रत आज ही रखा गया है. कल सुबह तक चतुर्थी रहने का फायदा यह है कि अगर आपको चांद थोड़ा देर से भी दिखे, तो भी आप आराम से पूजा कर सकते हैं.

व्रत कैसे खोलें?

1. शाम को भगवान गणेश की पूजा करें और चांद को चढ़ाने के लिए एक लोटे में साफ जल तैयार रखें.

2. चांद दिखने पर उसके दर्शन करें और जल चढ़ाएं.

3. इसके बाद अपने घर के रिवाज के हिसाब से प्रसाद खाकर व्रत खोलें.

उदाहरण के लिए अगर आपकी छत से चांद रात 8:25 बजे दिखता है, तो उसी समय जल चढ़ाकर व्रत खोल लें. रात 8:13 बजे का समय सिर्फ चांद देखना शुरू करने का संकेत है. व्रत खोलने का सही तरीका यही है कि पहले चांद देखें, फिर जल चढ़ाएं और उसके बाद भोजन या प्रसाद ग्रहण करें.

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

27 नवंबर 2026 को दिल्ली में चांद कितने बजे निकलेगा?

पंचांग के अनुसार, गणाधिप संकष्टी चतुर्थी पर नई दिल्ली में चंद्रोदय रात 8:13 बजे होगा. चांद देखने के लिए पूर्व और उत्तर-पूर्व के बीच क्षितिज की ओर देखें.

संकष्टी चतुर्थी का व्रत कब खोलें?

परंपरा के अनुसार, चांद के दर्शन कर अर्घ्य देने के बाद व्रत खोलें. अगर छत या बालकनी से चांद कुछ देर बाद दिखे, तो दर्शन होने पर अर्घ्य दें.

सुबह तृतीया थी, फिर संकष्टी का व्रत 27 नवंबर को क्यों है?

चतुर्थी तिथि 27 नवंबर को सुबह 9:48 बजे शुरू हुई और 28 नवंबर को सुबह 6:39 बजे तक रहेगी. शुक्रवार रात चंद्रोदय के समय चतुर्थी होने के कारण संकष्टी का व्रत 27 नवंबर को है.

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