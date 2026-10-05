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Indira Ekadashi 2026: व्रत कल, क्या आज रात खाना नहीं खा सकते?

Indira Ekadashi 2026 Fasting Rules: इंदिरा एकादशी का व्रत 6 अक्टूबर को है. जानें 5 अक्टूबर की रात भोजन छोड़ने की परंपरा, दशमी का एकभुक्त नियम और खाना खा लेने पर अगले दिन व्रत रखने का जवाब.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 05 Oct 2026 11:56 AM (IST)
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Indira Ekadashi 2026: कल एकादशी का व्रत रखना है. आपने फल मंगा लिए, पूजा की तैयारी भी कर ली. तभी घर में कोई कहता है, आज रात खाना मत खाना. अब उलझन है. व्रत 6 अक्टूबर को है, तो 5 अक्टूबर का भोजन क्यों छोड़ना है? और अगर रात में खाना खा लिया, तो क्या कल व्रत नहीं रख सकते?

इस नियम का संबंध दशमी से की जाने वाली तैयारी से है. कठोर व्रत विधि में पिछली रात का भोजन छोड़ा जाता है. लेकिन इसे हर व्यक्ति के लिए पिछली रात से निर्जला रहने का आदेश समझना गलत है.

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एकादशी कब शुरू होगी?

इंदिरा एकादशी का व्रत मंगलवार 6 अक्टूबर 2026 को रखा जाएगा. भारतीय समयानुसार एकादशी तिथि 6 अक्टूबर को तड़के 2:07 बजे शुरू होगी. इसका समापन 7 अक्टूबर को मध्यरात्रि के बाद 12:34 बजे होगा. यानी 5 अक्टूबर की शाम को दशमी ही रहेगी.

इस बार रात का भोजन छोड़ने की वजह शाम से एकादशी लगना नहीं है. वजह है दशमी का आहार संयम. तिथि शुरू होने का समय और व्रत की तैयारी, दोनों को एक समझने से यह भ्रम पैदा होता है.

दशमी को भोजन का क्या नियम है?

एकादशी की पारंपरिक व्यवस्था में तीन दिन जुड़े हैं. दशमी को भोजन में संयम रखा जाता है. एकादशी को उपवास होता है. द्वादशी को पारण करके व्रत पूरा किया जाता है. कठोर विधि अपनाने वाले श्रद्धालु दशमी की दोपहर एक बार भोजन करते हैं. इसी को एकभुक्त कहा जाता है. इस विधि में रात का भोजन नहीं होता.

इसलिए जिस घर में दशमी को एकभुक्त की परंपरा है, वहां आज रात भोजन छोड़ने की बात कही जाएगी. कैलेंडर में केवल मुख्य व्रत की तारीख देखकर इस तैयारी का नियम समझ नहीं आता.

फलाहार रखने वालों को भी रात का खाना छोड़ना है?

फलाहार करना और दशमी को एकभुक्त यानी दिन में एक बार भोजन करना या एक समय खाना अलग नियम हैं. केवल यह कहने से कि मैं कल फलाहार करूंगा, पिछली रात की विधि तय नहीं हो जाती. इसमें आपकी पारिवारिक या संप्रदाय की परंपरा भी मायने रखती है.

हिंदू पंचांग के अनुसार श्रद्धालु संकल्प में अपनी क्षमता के अनुसार व्रत का स्वरूप चुन सकते हैं. इसलिए किसी दूसरे व्यक्ति का कठोर उपवास देखकर अपना नियम अचानक बदलना जरूरी नहीं. भोजन छोड़ने की बात का अर्थ अपने आप पानी छोड़ना भी नहीं है.

आज रात खाना खा लिया तो कल व्रत रख सकते हैं?

पिछली रात भोजन कर लेने भर से अगले दिन व्रत रखने का रास्ता बंद नहीं होता. हिंदू पंचांग मुख्य एकादशी उपवास की शुरुआत स्थानीय सूर्योदय से बताता है. पिछली शाम से भोजन छोड़ना कुछ श्रद्धालुओं की अतिरिक्त साधना है. हालांकि आपने दशमी को एकभुक्त रहने का संकल्प लिया है, तो रात का भोजन उस चुनी हुई विधि के अनुरूप नहीं होगा.

इसलिए पहले अपनी विधि स्पष्ट रखें. दशमी का संयम अपनाना है, फलाहार करना है या पूर्ण उपवास रखना है? इसी के अनुसार तैयारी करें. 6 अक्टूबर का व्रत रख सकते हैं, 5 अक्टूबर की रात भोजन का निर्णय अपनी अपनाई हुई व्रत विधि से करें. तिथि के तड़के 2:07 बजे शुरू होने का मतलब उस समय उठकर भोजन-पानी बंद करना नहीं है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University, Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है. इसके साथ ही उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush’ सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है, जिसमें Keyword Research, Topic Clusters, E-E-A-T आधारित कंटेंट और AI Search Optimization शामिल हैं. वे Astrosage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम कर चुके हैं. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है.

वर्तमान में Youth Protest, CJP आंदोलन और एक्टर शाहरुख खान को लेकर उनकी भविष्यवाणियां सत्य साबित हुईं हैं, उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों के विशेषज्ञ है और लेखन करते हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
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Published at : 05 Oct 2026 11:56 AM (IST)
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