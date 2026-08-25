Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मईद-ए-मिलाद-उन-नबी कब है ? ये दिन क्यों खास है, जानें महत्व और इतिहास

ईद-ए-मिलाद-उन-नबी कब है ? ये दिन क्यों खास है, जानें महत्व और इतिहास

Eid Milad-un-Nabi 2026: इस्लाम धर्म के मार्गदर्शक माने जाने वाले पैगंबर मुहम्मद का जन्मदिन 26 अगस्त 2026 को मनाया जाएगा. इस दिन का इतिहास, महत्व क्या है.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 25 Aug 2026 02:58 PM (IST)
Preferred Sources

Eid Milad-un-Nabi 2026: ईद-ए-मिलाद-उन-नबी इस्लाम धर्म के सबसे खास पर्वों में माना जाता है. इसे मौलिद या मौलिद-अन-नबी-अश-शरीफ भी कहा जाता है, ये पैगंबर हजरत मुहम्मद के जन्म का दिन है. ये पर्व इस्लामी चंद्र कैलेंडर के तीसरे महीने रबी-उल-अव्वल में मनाया जाता है. इस साल ईद-ए-मिलाद-उन-नबी 26 अगस्त 2026 को है. 

ईद-ए-मिलाद-उन-नबी क्यों मनाई जाती है?

इस्लामी परंपरा के अनुसार ईद-ए-मिलाद-उन-नबी पैगंबर हजरत मुहम्मद के जन्मदिवस की याद में मनाई जाती है. उन्हें इस्लाम का अंतिम पैगंबर माना जाता है, जिन्होंने लोगों को एकेश्वरवाद, दया, न्याय, भाईचारे और इंसानियत का संदेश दिया. इस दिन मुस्लिम समुदाय उनके जीवन (सीरत) और आदर्शों को याद करता है.

इस पर्व को 'ईदों की ईद' कहा जाता है. भारत समेत श्रीलंका, यूनाइटेड किंगडम, पाकिस्तान, बांग्लादेश, रूस और जर्मनी जैसे कई देशों में इस पर्व को मनाया जाता है. वहीं मुस्लिम बहुल देशों में तो इस दिन राष्ट्रीय अवकाश में होता है.

सुन्नी और शिया समुदाय में तारीख का अंतर

  • सुन्नी मुस्लिम आमतौर पर 12 रबी-उल-अव्वल को ईद-ए-मिलाद मनाते हैं.
  • शिया मुस्लिम इसे 17 रबी-उल-अव्वल को मनाते हैं.

ईद-ए-मिलाद का इतिहास

इतिहासकारों के अनुसार पैगंबर मुहम्मद का जन्म लगभग 570 ईस्वी में सऊदी अरब के मक्का शहर में हुआ था. ईद-ए-मिलाद को सार्वजनिक रूप से मनाने की परंपरा सबसे पहले मिस्र के फातिमी शासनकाल में शुरू हुई. बाद में 12वीं शताब्दी तक यह परंपरा सीरिया, तुर्की, मोरक्को और स्पेन सहित कई मुस्लिम क्षेत्रों में फैल गई.

ईद-ए-मिलाद पर क्या किया जाता है

  • इस दिन मुस्लिम समुदाय विभिन्न धार्मिक और सामाजिक कार्य करता है.
  • मस्जिदों में विशेष नमाज और दुआ की जाती है.
  • कुरआन की तिलावत और पैगंबर मुहम्मद की सीरत पर तकरीरें आयोजित होती हैं.
  • जुलूस और धार्मिक सभाएं निकाली जाती हैं.
  • गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन और दान दिया जाता है.
  • लोग नए या साफ कपड़े पहनकर इबादत करते है
  • कई जगहों पर बड़ी संख्या में लोग जुलूस और पदयात्राओं में शामिल होते हैं.

साल में कितनी बार मनाई जाती है ईद

  • ईद-उल-फितर – रमजान का महीना पूरा होने के बाद शव्वाल की पहली तारीख को मनाई जाती है. इसे मीठी ईद भी कहा जाता है.
  • ईद-उल-अजहा – जिलहिज्जा की 10वीं तारीख को मनाई जाती है. इसे बकरीद या कुर्बानी की ईद भी कहा जाता है.
  • ईद-ए-मिलाद-उन-नबी को कई मुस्लिम समुदाय धार्मिक-सांस्कृतिक अवसर के रूप में मनाते हैं.

सितंबर 2026 में तुला राशि में शुक्र की एंट्री, इन 4 राशियों को मिल सकता है बिछुड़ा प्यार!

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
Read More
Published at : 25 Aug 2026 02:58 PM (IST)
Tags :
Paigambar Muhammad Eid 2026 Milad-un-Nabi 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
ईद-ए-मिलाद-उन-नबी कब है ? ये दिन क्यों खास है, जानें महत्व और इतिहास
ईद-ए-मिलाद-उन-नबी कब है ? ये दिन क्यों खास है, जानें महत्व और इतिहास
धर्म
एक ही पूर्णिमा कहीं राखी, कहीं समुद्र पूजा और कहीं वेदों का उत्सव, 28 अगस्त को भारत के पांच रंग
एक ही पूर्णिमा कहीं राखी, कहीं समुद्र पूजा और कहीं वेदों का उत्सव, 28 अगस्त को भारत के पांच रंग
धर्म
Raksha Bandhan 2026: रक्षाबंधन से पहले पंचक में राखी खरीदना या कुरियर करना अशुभ है ? जानें किन कामों पर वास्तव में रोक
रक्षाबंधन से पहले पंचक में राखी खरीदना या कुरियर करना अशुभ है? जानें किन कामों पर वास्तव में रोक
धर्म
रक्षाबंधन के दिन आ जाएं पीरियड्स तो क्या करें? जानें राखी बांधने को लेकर क्या है मान्यता
क्या मासिक धर्म में राखी बांधना सही है? दूर करें सारा कंफ्यूजन, जानें क्या है धार्मिक राय
Advertisement

वीडियोज

Paradox Interview: Brown Rang किसने लिखा? Honey Singh या Badshah, Rapper ने दिया जवाब
The Traitors 2: Shahneel Gill, Krystle D’Souza ने Parul Gulati की Gut Feeling पर उठाए सवाल
Mahadev & Sons: Rajji हुई बेकसूर साबित, गलतफहमियां हुई खत्म, Narmada ने लगाया गले!
Bollywood News: महाकाली टीजर में छाए अक्षय खन्ना! शुक्राचार्य के खूंखार अवतार ने उड़ाए फैंस के होश (24.08.26)
बंद कमरे में हत्यारी पत्नी का 'खूनी टोटका' !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'74 साल का न्यू बेबी बॉर्न...', गिरिराज का वीडियो वायरल होने पर पवन खेड़ा ने लिए मजे
'74 साल का न्यू बेबी बॉर्न...', गिरिराज का वीडियो वायरल होने पर पवन खेड़ा ने लिए मजे
राजस्थान
राजस्थान: CJP बवाल के बाद स्कूलों के लिए जारी 12500 करोड़, रांका बोले- 'कॉकरोच इज बैक'
राजस्थान: CJP बवाल के बाद स्कूलों के लिए जारी 12500 करोड़, रांका बोले- 'कॉकरोच इज बैक'
इंडिया
नितिन गडकरी का बड़ा बयान, 'मैं अब ज्यादा काम नहीं कर सकता...'
नितिन गडकरी का बड़ा बयान, 'मैं अब ज्यादा काम नहीं कर सकता...'
क्रिकेट
ऐसी सजा दो, खिलाड़ी कांपने लगें...', दिग्गज ने जो कहा सुनकर हैरान रह जाएंगे
ऐसी सजा दो, खिलाड़ी कांपने लगें', दिग्गज ने जो कहा सुनकर हैरान रह जाएंगे
तमिल सिनेमा
बॉक्स ऑफिस पर 'टॉक्सिक' का तगड़ा धमाका, हिंदी बेल्ट में टूटने जा रहा अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड
रिलीज से पहले ही 'टॉक्सिक' का तगड़ा धमाका, हिंदी बेल्ट में टूटने जा रहा अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड
विश्व
उबल रहा समंदर, धरती पर आ रही 'आफत'? बारिश-बाढ़ दे रहे खतरनाक संकेत
उबल रहा समंदर, धरती पर आ रही 'आफत'? बारिश-बाढ़ दे रहे खतरनाक संकेत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर नहीं कर्मचारियों के लिए 4 करोड़ का दान, अब हो रही चर्चा
राम मंदिर नहीं कर्मचारियों के लिए 4 करोड़ का दान, अब हो रही चर्चा
इंडिया
TMC के बागियों को झटका! अभिषेक बनर्जी की याचिका पर SC ने दिया नोटिस
TMC के बागियों को झटका! अभिषेक बनर्जी की याचिका पर SC ने दिया नोटिस
ABP NEWS
Viral Video: हरिद्वार में भोले बाबा का अवतार, 21 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन
Viral Video: हरिद्वार में भोले बाबा का अवतार, 21 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन
ABP NEWS
Viral Video: सावन के आखिरी सोमवार पर चिराग पासवान ने शिवजी की पूजा की तस्वीरें की शेयर!
Viral Video: सावन के आखिरी सोमवार पर चिराग पासवान ने शिवजी की पूजा की तस्वीरें की शेयर!
ABP NEWS
Viral Video: ‘ले देकर FIR कर दो’, नेहा सिंह राठौर का आया गुस्सा!
Viral Video: ‘ले देकर FIR कर दो’, नेहा सिंह राठौर का आया गुस्सा!
ABP NEWS
Viral Video: पहली बार ऐसे साथ दिखे लालू और तेज प्रताप
Viral Video: पहली बार ऐसे साथ दिखे लालू और तेज प्रताप
ABP NEWS
Viral Video: रियलिटी शो ‘भोजपुरी बवाल’ के ग्रैंड फिनाले में पहुंचे CM सम्राट
Viral Video: रियलिटी शो ‘भोजपुरी बवाल’ के ग्रैंड फिनाले में पहुंचे CM सम्राट
Embed widget