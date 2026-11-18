Aaj Ka Panchang: आंवला नवमी आज बुधवार 18 नवंबर को मनाई जा रही है. नई दिल्ली में अक्षय नवमी की पूजा के लिए सुबह 6:46 से दोपहर 12:06 बजे तक पूर्वाह्न समय दिया गया है. कार्तिक शुक्ल नवमी कल सुबह तक रहेगी. आज आंवले के पेड़ की पूजा और दान-पुण्य की परंपरा है.

आज के पंचांग में एक बात खास तौर पर ध्यान देने वाली है. अभिजीत मुहूर्त नहीं है, जबकि दोपहर 12:06 बजे से राहुकाल शुरू होगा. इसलिए पूजा के पूर्वाह्न समय और सामान्य शुभ मुहूर्तों को अलग-अलग पढ़ें. अक्षय नवमी की पूजा के लिए पर्व-विशेष का समय उपलब्ध है.

आंवला नवमी की पूजा के लिए कितना समय मिलेगा?

अक्षय नवमी के लिए पंचांग में 5 घंटे 20 मिनट का पूर्वाह्न समय दिया गया है. यह नई दिल्ली-NCR के सूर्योदय सुबह 6:46 बजे से दोपहर 12:06 बजे तक है. आंवले के पेड़ की पूजा की तैयारी कर रहे परिवार इसी स्थानीय समय के अनुसार अपनी व्यवस्था कर सकते हैं.

अक्षय नवमी को आंवला नवमी भी कहते हैं. धार्मिक परंपरा में इस दिन आंवले के वृक्ष का पूजन किया जाता है. मथुरा-वृंदावन की परिक्रमा और दान-पुण्य का भी महत्व बताया गया है. इन धार्मिक कर्मों के फल को ‘अक्षय’ मानना आस्था का विषय है, किसी निश्चित आर्थिक या स्वास्थ्य लाभ का प्रमाण नहीं. आज जगद्धात्री पूजा भी है. पंचांग में सत्ययुग दिवस का उल्लेख मिलता है.

नवमी कल सुबह तक है, फिर पर्व आज क्यों?

नवमी तिथि 18 नवंबर सुबह 6:04 बजे शुरू हुई है और 19 नवंबर सुबह 7:05 बजे समाप्त होगी. आज सूर्योदय से पहले नवमी लग चुकी होगी और पूरे दिन रहेगी. पंचांग में अक्षय नवमी का पर्व तथा उसका पूर्वाह्न पूजा-समय 18 नवंबर को दिया गया है.

तिथि का अगले दिन तक रहना और पर्व की निर्धारित तारीख अलग जानकारियां हैं. इसलिए नवमी समाप्ति की तारीख देखकर पूजा को अपने आप 19 नवंबर पर न ले जाएं. साथ ही, दोपहर 12:06 बजे पूर्वाह्न अवधि समाप्त होने को नवमी तिथि की समाप्ति भी न समझें.

18 नवंबर का पंचांग एक नजर में

वार- बुधवार

मास- कार्तिक / कार्तिक

पक्ष- शुक्ल पक्ष

तिथि- नवमी, 19 नवंबर सुबह 7:05 बजे तक

नक्षत्र- शतभिषा, 19 नवंबर सुबह 6:10 बजे तक, फिर पूर्व भाद्रपद

योग- ध्रुव सुबह 8:05 बजे तक, फिर व्याघात

करण- बालव शाम 6:41 बजे तक, फिर कौलव

सूर्य राशि- वृश्चिक

चंद्र राशि- कुंभ

सूर्योदय-सूर्यास्त: सुबह 6:46-शाम 5:26 बजे

चंद्रोदय दोपहर: 1:23 बजे

चंद्रास्त: 19 नवंबर रात 1:02 बजे

सूर्य और चंद्रमा का आज राशि परिवर्तन नहीं है. चंद्रास्त आधी रात के बाद, अगली कैलेंडर तारीख में होगा.

आज दिन में कब बदलेगा पंचांग?

सुबह 8:05 बजे ध्रुव योग समाप्त होकर व्याघात शुरू होगा. शाम 6:41 बजे बालव के बाद कौलव करण लगेगा. अगला नक्षत्र परिवर्तन 19 नवंबर सुबह 6:10 बजे होगा. नवमी उसके बाद भी सुबह 7:05 बजे तक रहेगी.

यह अंतर इसलिए उपयोगी है क्योंकि नक्षत्र बदलने और तिथि बदलने का समय एक नहीं है. दैनिक पंचांग में ‘पूरी रात नवमी’ लिखे होने का अर्थ अगली सुबह तक तिथि जारी रहना है, रात 12 बजे उसका समाप्त होना नहीं.

अभिजीत नहीं है, बाकी शुभ समय क्या हैं?

ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 4:59-5:53 बजे

अभिजीत: उपलब्ध नहीं

विजय मुहूर्त: दोपहर 1:53-2:36 बजे

गोधूलि शाम: 5:26-5:53 बजे

अमृत काल: रात 10:29-19 नवंबर रात 12:12 बजे

निशिता रात: 11:40-19 नवंबर रात 12:33 बजे

रवि योग: पूरे दिन

अभिजीत की अनुपस्थिति को अक्षय नवमी की पूजा का समय न होने से न जोड़ें. पर्व का पूर्वाह्न समय ऊपर अलग दिया गया है. इसी तरह रात के अमृत काल को आंवला नवमी की पूर्वाह्न पूजा का विकल्प बताना उचित नहीं होगा.

राहुकाल, वर्ज्य और पंचक की स्थिति

राहुकाल दोपहर 12:06-1:26 बजे है. यमगण्ड सुबह 8:06-9:26 बजे, गुलिक सुबह 10:46-दोपहर 12:06 बजे और दुर्मुहूर्त सुबह 11:45-दोपहर 12:27 बजे रहेगा. वर्ज्य दोपहर 12:15-1:57 बजे है.

रवि योग के साथ ये काल भी मौजूद हैं. इसलिए किसी एक योग के आधार पर पूरे दिन को हर काम के लिए समान नहीं कहा जा सकता. पंचक आज जारी रहेगा. आज के करणों में विष्टि नहीं है, इसलिए भद्रा नहीं है. शतभिषा और पूर्व भाद्रपद गंडमूल नक्षत्र नहीं हैं.

आज की 3 जरूरी बातें

- आंवला नवमी का पूर्वाह्न पूजा-समय सुबह 6:46-दोपहर 12:06 बजे है.

- नवमी 19 नवंबर सुबह 7:05 बजे तक रहेगी.

- आज अभिजीत मुहूर्त नहीं है. दोपहर 12:06 बजे से राहुकाल शुरू होगा.

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