Aaj Ka Rashifal: 18 नवंबर 2026 बुधवार को अक्षय नवमी है. चंद्रमा पूरे दिन कुंभ राशि में रहेंगे और सुबह 8:05 बजे ध्रुव योग समाप्त होने के बाद व्याघात योग शुरू होगा. आज के राशिफल में पढ़ें नौकरी और कारोबार में किन बातों पर ध्यान देना है, खर्च की योजना कैसे रखें और रिश्तों में कहां समझदारी बरतें. मेष से मीन तक के ज्योतिषीय संकेतों के साथ राहुकाल का समय भी दिया गया है. पंचांग के समय नई दिल्ली के अनुसार हैं.

मेष राशि: 18 नवंबर 2026 (बुधवार) - आज का राशिफल

लाभ स्थान यानी एकादश भाव (कुंभ राशि) में विराजमान चंद्रदेव और पंचम भाव (सिंह राशि) में बन रही आपकी राशि के स्वामी मंगल, देवगुरु बृहस्पति व केतु की त्रिवेणी आज मेष राशि के जातकों के लिए आमदनी में जबरदस्त उछाल, बौद्धिक प्रखरता और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि के प्रबल योग बना रही है. वैदिक पंचांग की गणना के अनुसार, आज कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि संपूर्ण दिन-रात विद्यमान रहेगी और देर रात तक शतभिषा नक्षत्र का प्रभाव बना रहेगा. सुबह 08:05 बजे तक 'ध्रुव योग' का शुभ संयोग रहेगा, जो आपके महत्वपूर्ण निर्णयों व व्यावसायिक योजनाओं को स्थायी सफलता प्रदान करेगा. इसके साथ ही सप्तम भाव में बुध और अष्टम भाव में सूर्य की उपस्थिति आपको संवाद में स्पष्टता रखने और गोपनीय योजनाओं को सुरक्षित रखने का संकेत दे रही है.

मेष करियर और कारोबार राशिफल (Mesh Career Rashifal)

कार्यस्थल पर आज आपकी नेतृत्व क्षमता, त्वरित निर्णय लेने के कौशल और सटीक रणनीति की हर तरफ सराहना होगी. एकादश चंद्रमा के शुभ प्रभाव से वरिष्ठ अधिकारियों और सहकर्मियों का भरपूर सहयोग मिलेगा, जिससे लंबे समय से अटके हुए प्रोजेक्ट्स को नई गति मिल सकती है. रक्षा, इंजीनियरिंग, आईटी, मीडिया, स्टार्टअप, चिकित्सा और प्रबंधन क्षेत्र से जुड़े पेशेवरों को नई जिम्मेदारी या पदोन्नति के अवसर प्राप्त होंगे. व्यापारियों के लिए आज का दिन मुनाफे से भरा है; नए क्लाइंट्स से संपर्क जुड़ेंगे और बाजार में आपकी साख मजबूत होगी.

मेष आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Mesh Money & Muhurat)

धन के मामले में आज का दिन समृद्धि और लाभ लेकर आ रहा है. ग्यारहवें भाव में चंद्रमा और पंचम भाव में बैठे मंगल-गुरु की शुभ दृष्टि से व्यापारिक आय के नए स्रोत खुलेंगे, साथ ही कहीं फंसा हुआ पैसा भी वापस मिल सकता है. बड़े भाई-बहनों या मित्रों के सहयोग से कोई लाभदायक डील पक्की हो सकती है. ध्यान रहे कि बुधवार होने के कारण आज अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध नहीं है, इसलिए शुभ और जरूरी कार्यों को सुबह के समय निपटाना श्रेष्ठ रहेगा. वहीं, दोपहर 12:06 से 01:26 बजे तक राहुकाल रहेगा; इस अवधि में बड़े आर्थिक लेन-देन, निवेश या किसी को उधार देने से पूरी तरह दूरी बनाए रखें.

मेष पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Mesh Love & Family)

पारिवारिक जीवन में आज उत्साह, उल्लास और आपसी सहयोग का वातावरण बना रहेगा. एकादश भाव के चंद्रमा के प्रभाव से बड़े भाई-बहनों और पुराने मित्रों के साथ सुखद मुलाकात या आत्मीय संवाद का अवसर मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा. वैवाहिक जीवन में प्रेम और सामंजस्य गहरा होगा; सप्तम भाव के बुध के सहयोग से जीवनसाथी के साथ भविष्य की योजनाओं पर सार्थक बातचीत होगी. प्रेम संबंधों के लिहाज से दिन बेहद खुशनुमा है; पार्टनर के साथ रिश्तों में पारदर्शिता और विश्वास बढ़ेगा.

मेष युवा और विद्यार्थी राशिफल (Mesh Students & Youth)

प्रतियोगी परीक्षाओं और उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन किसी वरदान से कम नहीं है. शतभिषा नक्षत्र और पंचम भाव में मंगल-गुरु की युति इंजीनियरिंग, मेडिकल, डेटा साइंस, रक्षा और सिविल सेवा की तैयारी कर रहे छात्रों की एकाग्रता व विश्लेषण क्षमता को नई धार देगी. मॉक टेस्ट हल करने और कठिन विषयों के रिवीजन के लिए सुबह से दोपहर तक का समय सबसे अधिक फलदायी साबित होगा.

मेष स्वास्थ्य राशिफल (Mesh Health Rashifal)

सेहत के मोर्चे पर आज आप खुद को काफी ऊर्जावान और तरोताजा महसूस करेंगे. हालांकि, पंचम भाव में मंगल और अष्टम भाव में सूर्य की स्थिति के कारण शरीर में पित्त, गर्मी या हल्की एसिडिटी की शिकायत उभर सकती है. दिनभर पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और अत्यधिक मिर्च-मसालेदार या तले-भुने भोजन से परहेज करें. शाम के समय थोड़ी देर टहलना और प्राणायाम करना आपकी मानसिक थकान को दूर करेगा.

मेष राशि का आज का उपाय (Mesh Rashi Upay)

बुधवार के दिन भगवान गणेश को दूर्वा व मोदक अर्पित करें तथा गणेश अथर्वशीर्ष या संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करें. दिन की शुभता बढ़ाने के लिए तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल अर्पित करें और किसी जरूरतमंद को हरी मूंग दाल, गुड़ या हरे वस्त्र का दान करें.

शुभ अंक: 1, 5, 9

शुभ रंग: केसरिया और हल्का हरा

वृषभ राशि: 18 नवंबर 2026 (बुधवार) - आज का राशिफल

कर्म भाव यानी दशम स्थान (कुंभ राशि) में विराजमान चंद्रदेव और सुख स्थान (चतुर्थ भाव) में बन रही मंगल, देवगुरु बृहस्पति व केतु की युति आज वृषभ राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में बड़ी उपलब्धि, सामाजिक प्रतिष्ठा और पारिवारिक समृद्धि दिलाने जा रही है. वैदिक पंचांग की गणना के अनुसार, आज कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि संपूर्ण दिन-रात विद्यमान रहेगी और देर रात तक शतभिषा नक्षत्र का संयोग बना रहेगा. सुबह 08:05 बजे तक 'ध्रुव योग' का शुभ प्रभाव रहेगा, जो आपके महत्वपूर्ण निर्णयों व व्यावसायिक योजनाओं को स्थायी सफलता प्रदान करेगा. इसके साथ ही सप्तम भाव में सूर्य और छठे भाव में बुध की उपस्थिति आपको प्रशासनिक कार्यों में स्पष्टता रखने और विरोधियों पर बढ़त बनाने में मदद करेगी.

वृषभ करियर और कारोबार राशिफल (Vrishabh Career Rashifal)

दफ्तर में आज आपकी धैर्यपूर्ण कार्यशैली, दूरदर्शिता और व्यवहारिक सोच का डंका बजेगा. दशम भाव के चंद्रमा के शुभ प्रभाव से वरिष्ठ अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे किसी नई जिम्मेदारी या पदोन्नति का रास्ता साफ हो सकता है. बैंकिंग, फाइनेंस, एजुकेशन, रियल एस्टेट, ज्वेलरी, गारमेंट्स और प्रबंधन क्षेत्र से जुड़े पेशेवरों के लिए तरक्की के बेहतरीन अवसर बनेंगे. व्यापारियों को ग्राहकों की बढ़ी हुई आवाजाही से अच्छा मुनाफा होगा और बाजार में आपकी साख मजबूत होगी.

वृषभ आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Vrishabh Money & Muhurat)

धन के मामले में आज का दिन मजबूती और स्थिरता लेकर आ रहा है. दशम चंद्रमा और चतुर्थ भाव में बैठे मंगल-गुरु की शुभ दृष्टि से व्यापारिक आय में इजाफा होगा, साथ ही पुराने निवेश से भी अच्छा लाभ मिलने के संकेत हैं. घरेलू सुख-सुविधाओं और आवश्यक जरूरतों पर कुछ धन खर्च होगा, लेकिन बजट संतुलित बना रहेगा. ध्यान रहे कि बुधवार होने के कारण आज अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध नहीं है, इसलिए शुभ और जरूरी कार्यों को सुबह के समय निपटाना श्रेष्ठ रहेगा. वहीं, दोपहर 12:06 से 01:26 बजे तक राहुकाल रहेगा; इस अवधि में बड़े आर्थिक लेन-देन, निवेश या उधारी करने से पूरी तरह दूरी बनाए रखें.

वृषभ पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Vrishabh Love & Family)

पारिवारिक जीवन में आज शांति और आपसी समझ का वातावरण बना रहेगा. चौथे भाव में मंगल-गुरु की युति को देखते हुए अपनी माताजी के स्वास्थ्य और उनके आराम का विशेष ख्याल रखें, साथ ही संवाद के दौरान वाणी में सौम्यता बनाए रखें. वैवाहिक जीवन में प्रेम और सामंजस्य गहरा होगा; सप्तम भाव के सूर्य के प्रभाव को संतुलित रखने के लिए जीवनसाथी के विचारों का सम्मान करें, जिससे आप दोनों मिलकर घर की जिम्मेदारियों को बखूबी संभाल लेंगे. प्रेम संबंधों के लिहाज से दिन मधुर है; पार्टनर के साथ आत्मीय बातचीत होगी.

वृषभ युवा और विद्यार्थी राशिफल (Vrishabh Students & Youth)

उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन नई उम्मीदें लेकर आया है. शतभिषा नक्षत्र और दशम चंद्रमा का सहयोग मैनेजमेंट, बैंकिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, रिसर्च और सिविल सेवा की तैयारी कर रहे छात्रों की विश्लेषण क्षमता को निखारेगा. मॉक टेस्ट हल करने और कठिन विषयों के रिवीजन के लिए सुबह से दोपहर तक का समय सबसे अधिक फलदायी साबित होगा.

वृषभ स्वास्थ्य राशिफल (Vrishabh Health Rashifal)

सेहत के मोर्चे पर आज आप खुद को काफी तरोताजा और ऊर्जावान महसूस करेंगे. हालांकि, काम की अधिकता और भागदौड़ के कारण शाम के समय पैरों या कमर में हल्की थकावट महसूस हो सकती है. खुद को फिट रखने के लिए दिनभर पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और अत्यधिक गरिष्ठ या तला-भुना भोजन करने से परहेज करें.

वृषभ राशि का आज का उपाय (Vrishabh Rashi Upay)

बुधवार के दिन भगवान गणेश को दूर्वा व सफेद पुष्प अर्पित करें तथा गणेश अथर्वशीर्ष या श्री सूक्त का पाठ करें. दिन की शुभता बढ़ाने के लिए तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल अर्पित करें और किसी जरूरतमंद को हरी मूंग दाल, चावल या हरे वस्त्र का दान करें.

शुभ अंक: 2, 5, 6

शुभ रंग: चमकीला सफेद और हल्का हरा

मिथुन राशि: 18 नवंबर 2026 (बुधवार) - आज का राशिफल

भाग्य स्थान यानी नवम भाव (कुंभ राशि) में विराजमान चंद्रदेव और पराक्रम भाव (सिंह राशि) में बन रही मंगल, देवगुरु बृहस्पति व केतु की युति आज मिथुन राशि के जातकों को किस्मत का प्रबल साथ, आध्यात्मिक उन्नति और बड़े लक्ष्यों को हासिल करने की अद्भुत ऊर्जा प्रदान कर रही है. वैदिक पंचांग की गणना के अनुसार, आज कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि संपूर्ण दिन-रात विद्यमान रहेगी और देर रात तक शतभिषा नक्षत्र का संयोग बना रहेगा. सुबह 08:05 बजे तक 'ध्रुव योग' का शुभ प्रभाव रहेगा, जो आपके महत्वपूर्ण निर्णयों व व्यावसायिक योजनाओं को स्थायी सफलता प्रदान करेगा. इसके साथ ही पंचम भाव में आपकी राशि के स्वामी बुध और छठे भाव में सूर्य की उपस्थिति आपकी बौद्धिक क्षमता को प्रखर बनाएगी और विरोधियों पर निर्णायक बढ़त दिलाएगी.

मिथुन करियर और कारोबार राशिफल (Mithun Career Rashifal)

कार्यस्थल पर आज आपकी दूरदर्शी सोच, सटीक संवाद शैली और रचनात्मकता की हर तरफ सराहना होगी. नवम चंद्रमा और पंचम बुध के शुभ प्रभाव से वरिष्ठ अधिकारियों का भरपूर सहयोग मिलेगा, जिससे लंबे समय से अटके हुए प्रोजेक्ट्स को नई गति मिल सकती है. आईटी, मीडिया, लेखन, शिक्षण, बैंकिंग, सलाहकार और प्रबंधन क्षेत्र से जुड़े पेशेवरों को नई जिम्मेदारी या पदोन्नति के अवसर प्राप्त होंगे. व्यापारियों के लिए आज का दिन मुनाफे से भरा है; नए क्लाइंट्स से संपर्क जुड़ेंगे और बाजार में आपकी साख मजबूत होगी.

मिथुन आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Mithun Money & Muhurat)

धन के मामले में आज का दिन समृद्धि और स्थिरता लेकर आ रहा है. नवम भाव में चंद्रमा और तृतीय भाव में बैठे मंगल-गुरु की शुभ दृष्टि से व्यापारिक आय के नए स्रोत खुलेंगे, साथ ही कहीं फंसा हुआ पैसा भी वापस मिल सकता है. पारिवारिक या धार्मिक कार्यों पर कुछ शुभ खर्च संभव है, पर आपकी बचत सुरक्षित रहेगी. ध्यान रहे कि बुधवार होने के कारण आज अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध नहीं है, इसलिए शुभ और जरूरी कार्यों को सुबह के समय निपटाना श्रेष्ठ रहेगा. वहीं, दोपहर 12:06 से 01:26 बजे तक राहुकाल रहेगा; इस अवधि में बड़े आर्थिक लेन-देन, निवेश या किसी को उधार देने से पूरी तरह दूरी बनाए रखें.

मिथुन पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Mithun Love & Family)

पारिवारिक जीवन में आज उत्साह, उल्लास और आपसी सहयोग का वातावरण बना रहेगा. भाग्य स्थान के चंद्रमा और तीसरे भाव के ग्रहों के प्रभाव से पिता, गुरु और छोटे भाई-बहनों का भरपूर मार्गदर्शन व स्नेह प्राप्त होगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा. वैवाहिक जीवन में प्रेम और सामंजस्य गहरा होगा; आप जीवनसाथी के साथ मिलकर पारिवारिक जिम्मेदारियों को बखूबी निभा लेंगे. प्रेम संबंधों के लिहाज से भी दिन बेहद मधुर है; पंचम भाव के बुध के सहयोग से पार्टनर के साथ दिल की बातें साझा करने और भविष्य की योजनाओं पर सार्थक चर्चा करने का अवसर मिलेगा.

मिथुन युवा और विद्यार्थी राशिफल (Mithun Students & Youth)

प्रतियोगी परीक्षाओं और उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन किसी वरदान से कम नहीं है. शतभिषा नक्षत्र और पंचम भाव में राशि स्वामी बुध की उपस्थिति सिविल सेवा, इंजीनियरिंग, डेटा साइंस, कानून और बैंकिंग की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों की एकाग्रता व स्मरण शक्ति को नई धार देगी. मॉक टेस्ट हल करने और कठिन विषयों के रिवीजन के लिए सुबह से दोपहर तक का समय सबसे अधिक फलदायी साबित होगा.

मिथुन स्वास्थ्य राशिफल (Mithun Health Rashifal)

सेहत के मोर्चे पर आज आप खुद को काफी ऊर्जावान और तरोताजा महसूस करेंगे. हालांकि, छठे भाव में सूर्य और तीसरे भाव में मंगल की स्थिति के कारण शरीर में पित्त, गर्मी या हल्की एसिडिटी की शिकायत उभर सकती है. दिनभर पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और अत्यधिक मिर्च-मसालेदार या तले-भुने भोजन से परहेज करें. शाम के समय थोड़ी देर टहलना और प्राणायाम करना आपकी मानसिक थकान को दूर करेगा.

मिथुन राशि का आज का उपाय (Mithun Rashi Upay)

बुधवार के दिन भगवान गणेश को दूर्वा व हरे वस्त्र अर्पित करें तथा गणेश अथर्वशीर्ष या विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें. दिन की शुभता बढ़ाने के लिए तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल अर्पित करें और किसी जरूरतमंद को हरी मूंग दाल, पालक या मौसमी फल का दान करें.

शुभ अंक: 3, 5, 6

शुभ रंग: हल्का हरा और पीला

कर्क राशि: 18 नवंबर 2026 (बुधवार) - आज का राशिफल

अष्टम भाव (कुंभ राशि) में संचरित हो रहे आपके राशि स्वामी चंद्रदेव आज कर्क राशि के जातकों को हर कदम बेहद सावधानी, धैर्य और सूझबूझ के साथ उठाने का संकेत दे रहे हैं. वैदिक पंचांग की गणना के अनुसार, आज कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि संपूर्ण दिन-रात विद्यमान रहेगी और देर रात तक शतभिषा नक्षत्र का प्रभाव बना रहेगा. सुबह 08:05 बजे तक 'ध्रुव योग' का शुभ संयोग रहेगा, जो गहन शोध और लंबित कार्यों को स्थिरता प्रदान करेगा. दूसरी ओर, द्वितीय भाव (सिंह राशि) में मंगल, देवगुरु बृहस्पति और केतु की युति आपके संचित धन को मजबूती देगी, जबकि चतुर्थ भाव में बुध और पंचम भाव में सूर्य की उपस्थिति पारिवारिक संवाद व रचनात्मक सोच को संतुलित रखने में मदद करेगी.

कर्क करियर और कारोबार राशिफल (Kark Career Rashifal)

दफ्तर में आज किसी भी नए प्रयोग, जोखिम भरे फैसले या ऑफिस पॉलिटिक्स से पूरी तरह दूर रहकर अपने नियमित और लंबित कामों को पूरा करने पर ध्यान दें. अष्टम चंद्रमा के प्रभाव से कार्यभार थोड़ा अधिक रह सकता है, लेकिन चतुर्थ भाव के बुध के सहयोग से आप अपनी सूझबूझ से हर चुनौती को संभाल लेंगे. रिसर्च, डेटा एनालिसिस, बैंकिंग, बीमा, चिकित्सा और सलाहकार क्षेत्र से जुड़े पेशेवरों को गोपनीय दस्तावेजों की सुरक्षा को लेकर अतिरिक्त सतर्क रहना होगा. व्यापारियों के लिए दिन सामान्य रहेगा; किसी भी बड़े या नए व्यावसायिक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले वरिष्ठों से विमर्श जरूर करें.

कर्क आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Kark Money & Muhurat)

धन के मामले में आज आपको सख्त बजट बनाकर चलना होगा, क्योंकि अष्टम चंद्रमा के असर से अचानक कोई पुराना बिल, वाहन मरम्मत या घरेलू खर्च सामने आ सकता है. हालांकि, द्वितीय भाव में विराजमान मंगल-गुरु की शुभ दृष्टि से संचित धन सुरक्षित रहेगा और कहीं अटका हुआ पैसा भी वापस मिल सकता है. ध्यान रहे कि बुधवार होने के कारण आज अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध नहीं है, इसलिए जरूरी कार्यों को सुबह के समय निपटाना श्रेष्ठ रहेगा. वहीं, दोपहर 12:06 से 01:26 बजे तक राहुकाल रहेगा; इस अवधि में बड़े आर्थिक लेन-देन, निवेश या किसी को उधार देने से पूरी तरह दूरी बनाए रखें.

कर्क पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Kark Love & Family)

पारिवारिक मोर्चे पर आज धैर्य और मधुर संवाद से ही आप घर का माहौल खुशनुमा बनाए रख पाएंगे. दूसरे भाव में मंगल-गुरु की युति को देखते हुए कुटुंब के सदस्यों या ससुराल पक्ष से बातचीत करते समय शब्दों का चयन बेहद विनम्र रखें. वैवाहिक जीवन में जीवनसाथी का सहयोग आपको मानसिक दबाव से बचाएगा और आप दोनों मिलकर घर की जिम्मेदारियों को बखूबी निभा लेंगे. लव लाइफ के लिहाज से दिन सामान्य रहेगा; पंचम भाव में सूर्य की स्थिति को देखते हुए पार्टनर के साथ संवाद में अहंकार से बचें और उनकी भावनाओं का सम्मान करें.

कर्क युवा और विद्यार्थी राशिफल (Kark Students & Youth)

गहन शोध, विज्ञान, मेडिकल, इंजीनियरिंग और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज एकांत में बैठकर पढ़ाई करने का दिन है. शतभिषा नक्षत्र के प्रभाव में रहकर दोस्तों के साथ गपशप में समय गंवाने के बजाय शांत कमरे में बैठकर अपने शॉर्ट नोट्स दोहराना ज्यादा फायदेमंद साबित होगा. मॉक टेस्ट हल करने और कठिन विषयों के रिवीजन के लिए सुबह से दोपहर तक का समय सबसे अधिक फलदायी रहेगा.

कर्क स्वास्थ्य राशिफल (Kark Health Rashifal)

सेहत के प्रति आज आपको थोड़ी अतिरिक्त सावधानी रखनी होगी, क्योंकि अष्टम भाव का चंद्रमा पाचन तंत्र में संवेदनशीलता, एसिडिटी या शारीरिक थकावट दे सकता है. वाहन चलाते समय गति पर नियंत्रण रखें और दिनभर पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पिएं. शाम के समय ध्यान या प्राणायाम करना आपके मन को गहरी शांति देगा.

कर्क राशि का आज का उपाय (Kark Rashi Upay)

बुधवार के दिन भगवान गणेश को दूर्वा व सफेद पुष्प अर्पित करें तथा गणेश अथर्वशीर्ष या शिव चालीसा का पाठ करें. दिन की शुभता बढ़ाने के लिए तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल अर्पित करें और किसी जरूरतमंद को हरी मूंग दाल, चावल या दूध का दान करें.

शुभ अंक: 2, 4, 7

शुभ रंग: दूधिया सफेद और हल्का हरा

सिंह राशि: 18 नवंबर 2026 (बुधवार) - आज का राशिफल

सप्तम भाव (कुंभ राशि) में विराजमान चंद्रदेव और लग्न भाव (सिंह राशि) में बन रही मंगल, देवगुरु बृहस्पति व केतु की त्रिवेणी आज सिंह राशि के जातकों के व्यक्तित्व में गजब का प्रशासनिक तेज, व्यावसायिक साझेदारी में लाभ और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि के प्रबल योग बना रही है. वैदिक पंचांग की गणना के अनुसार, आज कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि संपूर्ण दिन-रात विद्यमान रहेगी और देर रात तक शतभिषा नक्षत्र का संयोग बना रहेगा. सुबह 08:05 बजे तक 'ध्रुव योग' का शुभ प्रभाव रहेगा, जो आपके महत्वपूर्ण निर्णयों व व्यावसायिक योजनाओं को स्थायी सफलता प्रदान करेगा. इसके साथ ही तीसरे भाव में बुध और चतुर्थ भाव में आपकी राशि के स्वामी सूर्य की उपस्थिति आपके पराक्रम को बढ़ाएगी, हालांकि पारिवारिक संवाद में विनम्रता बनाए रखने की सलाह दे रही है.

सिंह करियर और कारोबार राशिफल (Singh Career Rashifal)

कार्यस्थल पर आज आपकी नेतृत्व क्षमता, सटीक संवाद शैली और त्वरित निर्णय लेने के कौशल की हर तरफ सराहना होगी. सप्तम चंद्रमा और तीसरे भाव के बुध के शुभ प्रभाव से वरिष्ठ अधिकारियों व व्यावसायिक साझेदारों का भरपूर सहयोग मिलेगा, जिससे लंबे समय से अटके हुए प्रोजेक्ट्स को नई गति मिल सकती है. प्रशासनिक सेवाओं, प्रबंधन, चिकित्सा, मीडिया, वकालत और राजनीति से जुड़े लोगों को नई जिम्मेदारी या पदोन्नति के अवसर प्राप्त होंगे. व्यापारियों के लिए आज का दिन मुनाफे से भरा है; नए क्लाइंट्स से संपर्क जुड़ेंगे और साझेदारी के कामों में बड़ी सफलता मिलेगी.

सिंह आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Singh Money & Muhurat)

धन के मामले में आज का दिन समृद्धि और स्थिरता लेकर आ रहा है. सप्तम भाव में चंद्रमा और लग्न भाव में बैठे मंगल-गुरु की शुभ दृष्टि से व्यापारिक आय के नए स्रोत खुलेंगे, साथ ही कहीं फंसा हुआ पैसा भी वापस मिल सकता है. पारिवारिक सुख-सुविधाओं या घरेलू जरूरतों पर कुछ धन खर्च होगा, पर आपकी बचत सुरक्षित रहेगी. ध्यान रहे कि बुधवार होने के कारण आज अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध नहीं है, इसलिए शुभ और जरूरी कार्यों को सुबह के समय निपटाना श्रेष्ठ रहेगा. वहीं, दोपहर 12:06 से 01:26 बजे तक राहुकाल रहेगा; इस अवधि में बड़े आर्थिक लेन-देन, निवेश या किसी को उधार देने से पूरी तरह दूरी बनाए रखें.

सिंह पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Singh Love & Family)

पारिवारिक जीवन में आज उत्साह और आपसी सहयोग का वातावरण बना रहेगा. चौथे भाव में सूर्य की उपस्थिति को देखते हुए अपनी माताजी के स्वास्थ्य और उनके आराम का विशेष ख्याल रखें, साथ ही घर के वरिष्ठ सदस्यों से संवाद करते समय वाणी में विनम्रता बनाए रखें. वैवाहिक जीवन में प्रेम और सामंजस्य गहरा होगा; सप्तम चंद्रमा के प्रभाव से जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा और आप दोनों मिलकर घर की जिम्मेदारियों को बखूबी निभा लेंगे. प्रेम संबंधों के लिहाज से भी दिन बेहद मधुर है; पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाओं पर सार्थक बातचीत होगी.

सिंह युवा और विद्यार्थी राशिफल (Singh Students & Youth)

प्रतियोगी परीक्षाओं और उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन किसी वरदान से कम नहीं है. शतभिषा नक्षत्र और लग्न में मंगल-गुरु की युति सिविल सेवा, रक्षा, पुलिस, मेडिकल और प्रबंधन की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों की एकाग्रता व विश्लेषण क्षमता को नई धार देगी. मॉक टेस्ट हल करने और कठिन विषयों के रिवीजन के लिए सुबह से दोपहर तक का समय सबसे अधिक फलदायी साबित होगा.

सिंह स्वास्थ्य राशिफल (Singh Health Rashifal)

सेहत के मोर्चे पर आज आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता और शारीरिक ऊर्जा का स्तर काफी ऊंचा बना रहेगा. हालांकि, लग्न भाव में मंगल की मौजूदगी के कारण शरीर में पित्त, गर्मी या हल्की एसिडिटी की शिकायत उभर सकती है. दिनभर पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और अत्यधिक मिर्च-मसालेदार या तले-भुने भोजन से परहेज करें. शाम के समय थोड़ी देर टहलना और प्राणायाम करना आपकी मानसिक थकान को दूर करेगा.

सिंह राशि का आज का उपाय (Singh Rashi Upay)

बुधवार के दिन भगवान गणेश को दूर्वा व लाल पुष्प अर्पित करें तथा आदित्य हृदय स्तोत्र या संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करें. दिन की शुभता बढ़ाने के लिए तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल अर्पित करें और किसी जरूरतमंद को हरी मूंग दाल, गुड़ या गेहूं का दान करें.

शुभ अंक: 1, 5, 9

शुभ रंग: सुनहरा और हल्का हरा

तुला राशि: 18 नवंबर 2026 (बुधवार) - आज का राशिफल

बुद्धि और रचनात्मकता के पंचम भाव (कुंभ राशि) में विराजमान चंद्रदेव तथा लाभ स्थान यानी एकादश भाव (सिंह राशि) में बन रही मंगल, देवगुरु बृहस्पति व केतु की त्रिवेणी आज तुला राशि के जातकों के लिए आमदनी में वृद्धि, सटीक निर्णय क्षमता और प्रेम संबंधों में मधुरता के प्रबल योग बना रही है. वैदिक पंचांग की गणना के अनुसार, आज कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि संपूर्ण दिन-रात विद्यमान रहेगी और देर रात तक शतभिषा नक्षत्र का प्रभाव बना रहेगा. सुबह 08:05 बजे तक 'ध्रुव योग' का शुभ संयोग रहेगा, जो आपके महत्वपूर्ण निर्णयों व व्यावसायिक योजनाओं को स्थायी सफलता प्रदान करेगा. इसके साथ ही लग्न भाव में बुध और द्वितीय भाव में सूर्य की उपस्थिति आपकी संवाद शैली को प्रभावशाली बनाएगी, हालांकि पारिवारिक बातचीत में विनम्रता बनाए रखने की सलाह दे रही है.

तुला करियर और कारोबार राशिफल (Tula Career Rashifal)

कार्यस्थल पर आज आपकी संतुलित कार्यशैली, रचनात्मक सोच और त्वरित समस्या सुलझाने के कौशल की हर तरफ सराहना होगी. पंचम चंद्रमा और लग्न भाव के बुध के शुभ प्रभाव से वरिष्ठ अधिकारियों व सहकर्मियों का भरपूर सहयोग मिलेगा, जिससे लंबे समय से अटके हुए प्रोजेक्ट्स को नई गति मिल सकती है. मीडिया, आईटी, शिक्षा, डिजाइनिंग, वकालत, प्रबंधन और जनसंपर्क से जुड़े पेशेवरों को नई जिम्मेदारी या पदोन्नति के अवसर प्राप्त होंगे. व्यापारियों के लिए आज का दिन मुनाफे से भरा है; नए क्लाइंट्स से संपर्क जुड़ेंगे और बाजार में आपकी साख मजबूत होगी.

तुला आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Tula Money & Muhurat)

धन के मामले में आज का दिन समृद्धि और स्थिरता लेकर आ रहा है. एकादश भाव में बैठे मंगल-गुरु की शुभ दृष्टि और पंचम चंद्रमा के प्रभाव से व्यापारिक आय के नए स्रोत खुलेंगे, साथ ही पुराने निवेश भी अच्छा रिटर्न दे सकते हैं. बड़े भाई-बहनों या मित्रों के सहयोग से कोई लाभदायक डील पक्की हो सकती है. ध्यान रहे कि बुधवार होने के कारण आज अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध नहीं है, इसलिए शुभ और जरूरी कार्यों को सुबह के समय निपटाना श्रेष्ठ रहेगा. वहीं, दोपहर 12:06 से 01:26 बजे तक राहुकाल रहेगा; इस अवधि में बड़े आर्थिक लेन-देन, निवेश या किसी को उधार देने से पूरी तरह दूरी बनाए रखें.

कन्या राशि: 18 नवंबर 2026 (बुधवार) - आज का राशिफल

शत्रु और प्रतियोगिता के छठे भाव (कुंभ राशि) में विराजमान चंद्रदेव तथा व्यय भाव यानी द्वादश स्थान (सिंह राशि) में बन रही मंगल, देवगुरु बृहस्पति व केतु की त्रिवेणी आज कन्या राशि के जातकों को विरोधियों पर निर्णायक बढ़त, लंबित प्रशासनिक कार्यों में सफलता और विदेश से जुड़े मामलों में प्रगति का शुभ संकेत दे रही है. वैदिक पंचांग की गणना के अनुसार, आज कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि संपूर्ण दिन-रात विद्यमान रहेगी और देर रात तक शतभिषा नक्षत्र का संयोग बना रहेगा. सुबह 08:05 बजे तक 'ध्रुव योग' का शुभ प्रभाव रहेगा, जो आपके महत्वपूर्ण निर्णयों व व्यावसायिक योजनाओं को स्थायी सफलता प्रदान करेगा. इसके साथ ही द्वितीय भाव में आपकी राशि के स्वामी बुध और पराक्रम भाव (तृतीय स्थान) में सूर्य की उपस्थिति आपकी संवाद शैली को प्रभावशाली बनाएगी तथा आत्मविश्वास में जबरदस्त बढ़ोतरी करेगी.

कन्या करियर और कारोबार राशिफल (Kanya Career Rashifal)

कार्यस्थल पर आज आपकी सूक्ष्म विश्लेषण क्षमता, सटीक योजना और कार्यकुशलता की हर तरफ सराहना होगी. छठे चंद्रमा और द्वितीय भाव के बुध के शुभ प्रभाव से वरिष्ठ अधिकारियों व सहकर्मियों का भरपूर सहयोग मिलेगा, जिससे लंबे समय से अटकी हुई फाइलों और प्रोजेक्ट्स का निपटारा तेजी से होगा. आईटी, डेटा साइंस, बैंकिंग, चिकित्सा, शिक्षा, वकालत और विदेशी कंपनियों से जुड़े पेशेवरों को नई जिम्मेदारी या पदोन्नति के अवसर प्राप्त होंगे. व्यापारियों के लिए आज का दिन मुनाफे से भरा है; प्रतिस्पर्धियों पर आपकी पकड़ मजबूत रहेगी और बाहरी संपर्कों से लाभ होगा.

कन्या आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Kanya Money & Muhurat)

धन के मामले में आज आय और व्यय के बीच संतुलन बनाकर चलना बेहद जरूरी होगा. द्वितीय भाव में राशि स्वामी बुध की स्थिति से व्यापारिक आय बढ़ेगी और कहीं अटका हुआ पैसा भी वापस मिल सकता है, हालांकि द्वादश भाव के ग्रहों के असर से यात्रा या घरेलू जरूरतों पर कुछ अतिरिक्त खर्च सामने आएगा. ध्यान रहे कि बुधवार होने के कारण आज अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध नहीं है, इसलिए शुभ और जरूरी कार्यों को सुबह के समय निपटाना श्रेष्ठ रहेगा. वहीं, दोपहर 12:06 से 01:26 बजे तक राहुकाल रहेगा; इस अवधि में बड़े आर्थिक लेन-देन, निवेश या किसी को उधार देने से पूरी तरह दूरी बनाए रखें.

कन्या पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Kanya Love & Family)

पारिवारिक जीवन में आज आपसी समझ और सहयोग का वातावरण बना रहेगा. द्वितीय भाव में बुध और तृतीय भाव में सूर्य के प्रभाव से छोटे भाई-बहनों व कुटुंब के सदस्यों के साथ सुखद संवाद होगा, जिससे घर का माहौल खुशनुमा बना रहेगा. वैवाहिक जीवन में प्रेम और सामंजस्य गहरा होगा; आप जीवनसाथी के साथ मिलकर पारिवारिक जिम्मेदारियों को बखूबी निभा लेंगे. प्रेम संबंधों के लिहाज से दिन अनुकूल है; पार्टनर के साथ संवाद में पारदर्शिता बनाए रखें.

कन्या युवा और विद्यार्थी राशिफल (Kanya Students & Youth)

प्रतियोगी परीक्षाओं और उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन किसी वरदान से कम नहीं है. शतभिषा नक्षत्र और छठे भाव में चंद्रमा की उपस्थिति सिविल सेवा, बैंकिंग, मेडिकल, इंजीनियरिंग और न्यायिक सेवा की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रतिस्पर्धा में बड़ी बढ़त दिलाएगी. मॉक टेस्ट हल करने और कठिन विषयों के रिवीजन के लिए सुबह से दोपहर तक का समय सबसे अधिक फलदायी साबित होगा.

कन्या स्वास्थ्य राशिफल (Kanya Health Rashifal)

सेहत के मोर्चे पर आज आपको अपनी दिनचर्या और नींद का विशेष ध्यान रखना होगा. द्वादश भाव में मंगल की स्थिति और छठे चंद्रमा के प्रभाव से आंखों में हल्की थकान, अनिद्रा या पाचन तंत्र में संवेदनशीलता महसूस हो सकती है. खुद को तरोताजा रखने के लिए दिनभर पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और देर रात तक जागने से बचें.

कन्या राशि का आज का उपाय (Kanya Rashi Upay)

बुधवार के दिन भगवान गणेश को दूर्वा व हरे वस्त्र अर्पित करें तथा गणेश अथर्वशीर्ष या विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें. दिन की शुभता बढ़ाने के लिए तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल अर्पित करें और किसी जरूरतमंद को हरी मूंग दाल, पालक या मौसमी फल का दान करें.

शुभ अंक: 4, 5, 6

शुभ रंग: गहरा हरा और हल्का पीला

तुला पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Tula Love & Family)

पारिवारिक जीवन में आज उत्साह और आपसी सहयोग का वातावरण बना रहेगा. द्वितीय भाव में सूर्य की स्थिति को देखते हुए कुटुंब के सदस्यों से संवाद करते समय वाणी में विनम्रता और सौम्यता बनाए रखें, जिससे रिश्तों की मिठास बनी रहे. वैवाहिक जीवन में प्रेम और सामंजस्य गहरा होगा; जीवनसाथी के साथ मिलकर आप घर की जिम्मेदारियों को बखूबी निभा लेंगे. प्रेम संबंधों के लिहाज से दिन बेहद मधुर है; पंचम चंद्रमा के प्रभाव से पार्टनर के साथ आत्मीय बातचीत और भविष्य की योजनाओं पर सार्थक चर्चा होगी.

तुला युवा और विद्यार्थी राशिफल (Tula Students & Youth)

प्रतियोगी परीक्षाओं और उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन किसी वरदान से कम नहीं है. शतभिषा नक्षत्र और पंचम भाव में चंद्रमा की उपस्थिति इंजीनियरिंग, प्रबंधन, कानून, डेटा साइंस और सिविल सेवा की तैयारी कर रहे छात्रों की एकाग्रता व विश्लेषण क्षमता को नई धार देगी. मॉक टेस्ट हल करने और कठिन विषयों के रिवीजन के लिए सुबह से दोपहर तक का समय सबसे अधिक फलदायी साबित होगा.

तुला स्वास्थ्य राशिफल (Tula Health Rashifal)

सेहत के मोर्चे पर आज आप खुद को काफी ऊर्जावान और मानसिक रूप से प्रसन्न महसूस करेंगे. हालांकि, द्वितीय भाव में सूर्य और एकादश भाव में मंगल की स्थिति के कारण शरीर में पित्त, गर्मी या आंखों में हल्की जलन महसूस हो सकती है. दिनभर पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और अत्यधिक मिर्च-मसालेदार या तले-भुने भोजन से परहेज करें.

तुला राशि का आज का उपाय (Tula Rashi Upay)

बुधवार के दिन भगवान गणेश को दूर्वा व सफेद पुष्प अर्पित करें तथा गणेश अथर्वशीर्ष या श्री सूक्त का पाठ करें. दिन की शुभता बढ़ाने के लिए तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल अर्पित करें और किसी जरूरतमंद को हरी मूंग दाल, चावल या मिश्री का दान करें.

शुभ अंक: 2, 5, 6

शुभ रंग: चमकीला सफेद और हल्का हरा

वृश्चिक राशि: 18 नवंबर 2026 (बुधवार) - आज का राशिफल

सुख-सुविधाओं के चतुर्थ भाव (कुंभ राशि) में विराजमान चंद्रदेव और कर्म स्थान यानी दशम भाव (सिंह राशि) में बन रही आपकी राशि के स्वामी मंगल, देवगुरु बृहस्पति व केतु की त्रिवेणी आज वृश्चिक राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में बड़ी उपलब्धि, सामाजिक प्रतिष्ठा और पारिवारिक समृद्धि दिलाने जा रही है. वैदिक पंचांग की गणना के अनुसार, आज कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि संपूर्ण दिन-रात विद्यमान रहेगी और देर रात तक शतभिषा नक्षत्र का संयोग बना रहेगा. सुबह 08:05 बजे तक 'ध्रुव योग' का शुभ प्रभाव रहेगा, जो आपके महत्वपूर्ण निर्णयों व व्यावसायिक योजनाओं को स्थायी सफलता प्रदान करेगा. इसके साथ ही लग्न भाव में सूर्य और द्वादश भाव में बुध की उपस्थिति आपके आत्मबल को बढ़ाएगी, हालांकि विदेश से जुड़े कार्यों व खर्चों में सतर्कता रखने की सलाह दे रही है.

वृश्चिक करियर और कारोबार राशिफल (Vrishchik Career Rashifal)

कार्यस्थल पर आज आपकी नेतृत्व क्षमता, अनुशासित कार्यशैली और त्वरित निर्णय लेने के कौशल की हर तरफ सराहना होगी. दशम भाव में मंगल-गुरु की युति के शुभ प्रभाव से वरिष्ठ अधिकारियों का भरपूर सहयोग मिलेगा, जिससे किसी नई जिम्मेदारी या पदोन्नति का रास्ता साफ हो सकता है. प्रशासनिक सेवाओं, रक्षा, पुलिस, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, रियल एस्टेट और प्रबंधन क्षेत्र से जुड़े लोगों को बड़ी सफलता मिलने के प्रबल योग हैं. व्यापारियों के लिए आज का दिन मुनाफे से भरा है; भूमि, भवन या वाहन से जुड़े सौदों में अच्छा लाभ होगा और बाजार में आपकी साख मजबूत होगी.

वृश्चिक आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Vrishchik Money & Muhurat)

धन के मामले में आज का दिन मजबूती और स्थिरता लेकर आ रहा है. दशम भाव में बैठे मंगल-गुरु की शुभ दृष्टि और चतुर्थ चंद्रमा के प्रभाव से व्यापारिक आय में इजाफा होगा, साथ ही कहीं अटका हुआ पैसा भी वापस मिल सकता है. घरेलू सुख-सुविधाओं या पारिवारिक जरूरतों पर कुछ धन खर्च होगा, पर बजट संतुलित बना रहेगा. ध्यान रहे कि बुधवार होने के कारण आज अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध नहीं है, इसलिए शुभ और जरूरी कार्यों को सुबह के समय निपटाना श्रेष्ठ रहेगा. वहीं, दोपहर 12:06 से 01:26 बजे तक राहुकाल रहेगा; इस अवधि में बड़े आर्थिक लेन-देन, निवेश या किसी को उधार देने से पूरी तरह दूरी बनाए रखें.

वृश्चिक पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Vrishchik Love & Family)

पारिवारिक जीवन में आज शांति और आपसी समझ का वातावरण बना रहेगा. चतुर्थ भाव में चंद्रमा के प्रभाव से अपनी माताजी के स्वास्थ्य और उनके आराम का विशेष ख्याल रखें, साथ ही लग्न भाव में सूर्य की उपस्थिति को देखते हुए घर के सदस्यों से संवाद करते समय वाणी में विनम्रता बनाए रखें. वैवाहिक जीवन में प्रेम और सामंजस्य गहरा होगा; आप जीवनसाथी के साथ मिलकर घर की जिम्मेदारियों को बखूबी निभा लेंगे. प्रेम संबंधों के लिहाज से दिन अनुकूल है; पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाओं पर सार्थक बातचीत होगी.

वृश्चिक युवा और विद्यार्थी राशिफल (Vrishchik Students & Youth)

प्रतियोगी परीक्षाओं और उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन किसी वरदान से कम नहीं है. शतभिषा नक्षत्र और दशम भाव में मंगल-गुरु की युति सिविल सेवा, रक्षा, पुलिस, मेडिकल और इंजीनियरिंग की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों की एकाग्रता व विश्लेषण क्षमता को नई धार देगी. मॉक टेस्ट हल करने और कठिन विषयों के रिवीजन के लिए सुबह से दोपहर तक का समय सबसे अधिक फलदायी साबित होगा.

वृश्चिक स्वास्थ्य राशिफल (Vrishchik Health Rashifal)

सेहत के मोर्चे पर आज आपकी शारीरिक स्फूर्ति और मानसिक उत्साह का स्तर काफी ऊंचा बना रहेगा. हालांकि, लग्न भाव में सूर्य और दशम भाव में मंगल की स्थिति के कारण शरीर में पित्त, गर्मी या सीने में हल्का भारीपन महसूस हो सकता है. दिनभर पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और अत्यधिक मिर्च-मसालेदार या ठंडी चीजों के सेवन से परहेज करें.

वृश्चिक राशि का आज का उपाय (Vrishchik Rashi Upay)

बुधवार के दिन भगवान गणेश को दूर्वा व लाल पुष्प अर्पित करें तथा संकट नाशन गणेश स्तोत्र या हनुमान चालीसा का पाठ करें. दिन की शुभता बढ़ाने के लिए तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल अर्पित करें और किसी जरूरतमंद को हरी मूंग दाल, गुड़ या लाल फल का दान करें.

शुभ अंक: 1, 5, 9

शुभ रंग: गहरा लाल और हल्का हरा

धनु राशि: 18 नवंबर 2026 (बुधवार) - आज का राशिफल

पराक्रम भाव (कुंभ राशि) में विराजमान चंद्रदेव और भाग्य स्थान यानी नवम भाव (सिंह राशि) में बन रही आपकी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति, मंगल व केतु की त्रिवेणी आज धनु राशि के जातकों को किस्मत का प्रबल साथ, प्रशासनिक सफलता और आत्मविश्वास में जबरदस्त बढ़ोतरी प्रदान करने जा रही है. वैदिक पंचांग की गणना के अनुसार, आज कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि संपूर्ण दिन-रात विद्यमान रहेगी और देर रात तक शतभिषा नक्षत्र का संयोग बना रहेगा. सुबह 08:05 बजे तक 'ध्रुव योग' का शुभ प्रभाव रहेगा, जो आपके महत्वपूर्ण निर्णयों व व्यावसायिक योजनाओं को स्थायी सफलता प्रदान करेगा. इसके साथ ही लाभ स्थान में बुध और व्यय भाव में सूर्य की उपस्थिति आमदनी के नए द्वार खोलेगी, हालांकि अनावश्यक यात्रा या खर्चों पर नियंत्रण रखने की सलाह दे रही है.

धनु करियर और कारोबार राशिफल (Dhanu Career Rashifal)

कार्यस्थल पर आज आपकी सक्रियता, दूरदर्शी सोच और सटीक संवाद शैली की हर तरफ सराहना होगी. तृतीय चंद्रमा और लाभ स्थान के बुध के शुभ प्रभाव से वरिष्ठ अधिकारियों व सहकर्मियों का भरपूर सहयोग मिलेगा, जिससे लंबे समय से अटके हुए प्रोजेक्ट्स को नई गति मिल सकती है. शिक्षा, बैंकिंग, वकालत, मीडिया, सलाहकार, आईटी और प्रशासनिक सेवाओं से जुड़े लोगों को नई जिम्मेदारी या पदोन्नति के अवसर प्राप्त होंगे. व्यापारियों के लिए आज का दिन मुनाफे से भरा है; छोटी व्यावसायिक यात्राएं लाभदायक रहेंगी और बाजार में आपकी साख मजबूत होगी.

धनु आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Dhanu Money & Muhurat)

धन के मामले में आज का दिन समृद्धि और स्थिरता लेकर आ रहा है. नवम भाव में बैठे मंगल-गुरु की शुभ दृष्टि और लाभ भाव के बुध के प्रभाव से व्यापारिक आय के नए स्रोत खुलेंगे, साथ ही कहीं फंसा हुआ पैसा भी वापस मिल सकता है. हालांकि, द्वादश सूर्य के असर से पारिवारिक या धार्मिक कार्यों पर कुछ धन खर्च होगा, पर आपकी बचत सुरक्षित रहेगी. ध्यान रहे कि बुधवार होने के कारण आज अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध नहीं है, इसलिए शुभ और जरूरी कार्यों को सुबह के समय निपटाना श्रेष्ठ रहेगा. वहीं, दोपहर 12:06 से 01:26 बजे तक राहुकाल रहेगा; इस अवधि में बड़े आर्थिक लेन-देन, निवेश या किसी को उधार देने से पूरी तरह दूरी बनाए रखें.

धनु पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Dhanu Love & Family)

पारिवारिक जीवन में आज उत्साह, उल्लास और आपसी सहयोग का वातावरण बना रहेगा. भाग्य स्थान में गुरु और तृतीय भाव में चंद्रमा के प्रभाव से पिता, गुरु और छोटे भाई-बहनों का भरपूर मार्गदर्शन व स्नेह प्राप्त होगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा. वैवाहिक जीवन में प्रेम और सामंजस्य गहरा होगा; आप जीवनसाथी के साथ मिलकर घर की जिम्मेदारियों को बखूबी निभा लेंगे. प्रेम संबंधों के लिहाज से भी दिन बेहद मधुर है; पार्टनर के साथ दिल की बातें साझा करने और भविष्य की योजनाओं पर सार्थक चर्चा करने का अवसर मिलेगा.

धनु युवा और विद्यार्थी राशिफल (Dhanu Students & Youth)

प्रतियोगी परीक्षाओं और उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन किसी वरदान से कम नहीं है. शतभिषा नक्षत्र और नवम भाव में राशि स्वामी गुरु की उपस्थिति सिविल सेवा, कानून, बैंकिंग, शोध और प्रबंधन की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों की एकाग्रता व विश्लेषण क्षमता को नई धार देगी. मॉक टेस्ट हल करने और कठिन विषयों के रिवीजन के लिए सुबह से दोपहर तक का समय सबसे अधिक फलदायी साबित होगा.

धनु स्वास्थ्य राशिफल (Dhanu Health Rashifal)

सेहत के मोर्चे पर आज आपकी शारीरिक स्फूर्ति और मानसिक उत्साह का स्तर काफी ऊंचा बना रहेगा. हालांकि, द्वादश भाव में सूर्य और नवम भाव में मंगल की स्थिति के कारण शरीर में पित्त, गर्मी या आंखों में हल्की थकान महसूस हो सकती है. दिनभर पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और अत्यधिक मिर्च-मसालेदार या तले-भुने भोजन से परहेज करें.

धनु राशि का आज का उपाय (Dhanu Rashi Upay)

बुधवार के दिन भगवान गणेश को दूर्वा व पीले पुष्प अर्पित करें तथा गणेश अथर्वशीर्ष या विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें. दिन की शुभता बढ़ाने के लिए तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल अर्पित करें और किसी जरूरतमंद को हरी मूंग दाल, चने की दाल या पीले फल का दान करें.

शुभ अंक: 3, 5, 9

शुभ रंग: पीला और हल्का हरा

मकर राशि: 18 नवंबर 2026 (बुधवार) - आज का राशिफल

वाणी और धन के द्वितीय भाव (कुंभ राशि) में विराजमान चंद्रदेव आज मकर राशि के जातकों के लिए संचित धन में बढ़ोतरी, प्रभावशाली संवाद और पारिवारिक सामंजस्य का शुभ संकेत दे रहे हैं. वैदिक पंचांग की गणना के अनुसार, आज कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि संपूर्ण दिन-रात विद्यमान रहेगी और देर रात तक शतभिषा नक्षत्र का संयोग बना रहेगा. सुबह 08:05 बजे तक 'ध्रुव योग' का शुभ प्रभाव रहेगा, जो आपके महत्वपूर्ण निर्णयों व व्यावसायिक योजनाओं को स्थायी सफलता प्रदान करेगा. इसके साथ ही कर्म भाव में बुध और लाभ स्थान में सूर्य की उपस्थिति कार्यक्षेत्र में नई उपलब्धियां दिलाएगी, जबकि अष्टम भाव (सिंह राशि) में बन रही मंगल, देवगुरु बृहस्पति व केतु की युति शोध कार्यों में सफलता तो दिलाएगी लेकिन किसी भी नए या जोखिम भरे निवेश से दूर रहने की चेतावनी भी दे रही है.

मकर करियर और कारोबार राशिफल (Makar Career Rashifal)

कार्यस्थल पर आज आपकी अनुशासित कार्यशैली, गंभीरता और सटीक प्रस्तुति की हर तरफ सराहना होगी. दशम भाव में बुध और एकादश भाव में सूर्य के शुभ प्रभाव से वरिष्ठ अधिकारियों का भरपूर सहयोग मिलेगा, जिससे किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी या पदोन्नति का रास्ता साफ हो सकता है. इंजीनियरिंग, बैंकिंग, बीमा, शोध, कानून, प्रबंधन और सरकारी सेवाओं से जुड़े पेशेवरों के लिए दिन विशेष उपलब्धि भरा रहेगा. व्यापारियों के लिए आज का दिन मुनाफे से भरा है; आपकी संवाद शैली से नए क्लाइंट्स जुड़ेंगे और बाजार में आपकी साख मजबूत होगी.

मकर आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Makar Money & Muhurat)

धन के मामले में आज का दिन मजबूती और स्थिरता लेकर आ रहा है. द्वितीय भाव में चंद्रमा और लाभ स्थान में विराजमान सूर्य की शुभ स्थिति से नकदी की आवक तेज होगी, साथ ही कहीं अटका हुआ पैसा भी वापस मिल सकता है. हालांकि, अष्टम भाव के मंगल को देखते हुए किसी भी नए या जोखिम भरे निवेश से पूरी तरह दूरी बनाए रखें. ध्यान रहे कि बुधवार होने के कारण आज अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध नहीं है, इसलिए शुभ और जरूरी कार्यों को सुबह के समय निपटाना श्रेष्ठ रहेगा. वहीं, दोपहर 12:06 से 01:26 बजे तक राहुकाल रहेगा; इस अवधि में बड़े आर्थिक लेन-देन या किसी को उधार देने से पूरी तरह बचें.

मकर पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Makar Love & Family)

पारिवारिक जीवन में आज आपसी समझ और सहयोग का वातावरण बना रहेगा. अष्टम भाव में मंगल की स्थिति को देखते हुए कुटुंब के सदस्यों या ससुराल पक्ष से संवाद करते समय वाणी में विनम्रता और धैर्य बनाए रखें, जिससे रिश्तों की मिठास बनी रहे. वैवाहिक जीवन में प्रेम और सामंजस्य गहरा होगा; आप जीवनसाथी के साथ मिलकर घर की जिम्मेदारियों को बखूबी निभा लेंगे. प्रेम संबंधों के लिहाज से दिन अनुकूल है; पार्टनर की भावनाओं और समय का सम्मान करें.

मकर युवा और विद्यार्थी राशिफल (Makar Students & Youth)

प्रतियोगी परीक्षाओं और उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन बेहद ऊर्जावान है. शतभिषा नक्षत्र और दशम भाव में बुध की उपस्थिति सिविल सेवा, इंजीनियरिंग, डेटा साइंस, कानून और बैंकिंग की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों की एकाग्रता व विश्लेषण क्षमता को नई धार देगी. मॉक टेस्ट हल करने और कठिन विषयों के रिवीजन के लिए सुबह से दोपहर तक का समय सबसे अधिक फलदायी साबित होगा.

मकर स्वास्थ्य राशिफल (Makar Health Rashifal)

सेहत के मोर्चे पर आज आप खुद को मानसिक रूप से काफी शांत और सकारात्मक महसूस करेंगे. हालांकि, अष्टम भाव में मंगल की मौजूदगी के कारण पाचन तंत्र में हल्की संवेदनशीलता या एसिडिटी महसूस हो सकती है. वाहन चलाते समय गति पर नियंत्रण रखें और दिनभर पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं.

मकर राशि का आज का उपाय (Makar Rashi Upay)

बुधवार के दिन भगवान गणेश को दूर्वा व हरे वस्त्र अर्पित करें तथा गणेश अथर्वशीर्ष या संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करें. दिन की शुभता बढ़ाने के लिए तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल अर्पित करें और किसी जरूरतमंद को हरी मूंग दाल, काले तिल या गुड़ का दान करें.

शुभ अंक: 4, 5, 8

शुभ रंग: गहरा नीला और हल्का हरा

कुंभ राशि: 18 नवंबर 2026 (बुधवार) - आज का राशिफल

आपकी ही राशि यानी लग्न भाव (कुंभ राशि) में विराजमान चंद्रदेव और सप्तम भाव (सिंह राशि) में बन रही मंगल, देवगुरु बृहस्पति व केतु की युति आज कुंभ राशि के जातकों के व्यक्तित्व में गजब की मानसिक स्पष्टता, व्यावसायिक साझेदारी में लाभ और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि के प्रबल योग बना रही है. वैदिक पंचांग की गणना के अनुसार, आज कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि संपूर्ण दिन-रात विद्यमान रहेगी और देर रात तक शतभिषा नक्षत्र का संयोग बना रहेगा. सुबह 08:05 बजे तक 'ध्रुव योग' का शुभ प्रभाव रहेगा, जो आपके महत्वपूर्ण निर्णयों व व्यावसायिक योजनाओं को स्थायी सफलता प्रदान करेगा. इसके साथ ही भाग्य स्थान में बुध और कर्म भाव में सूर्य की उपस्थिति कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग दिलाएगी और रुके हुए कामों को नई गति देगी.

कुंभ करियर और कारोबार राशिफल (Kumbh Career Rashifal)

कार्यस्थल पर आज आपकी दूरदर्शी सोच, सटीक निर्णय क्षमता और नेतृत्व कौशल की हर तरफ सराहना होगी. लग्न भाव में चंद्रमा, नवम भाव में बुध और दशम भाव में सूर्य के शुभ प्रभाव से वरिष्ठ अधिकारियों व सहकर्मियों का भरपूर सहयोग मिलेगा, जिससे किसी नई जिम्मेदारी या पदोन्नति का रास्ता साफ हो सकता है. आईटी, रिसर्च, विदेश व्यापार, प्रशासनिक सेवाओं, मीडिया, शिक्षा और प्रबंधन क्षेत्र से जुड़े पेशेवरों के लिए दिन विशेष उपलब्धि भरा रहेगा. व्यापारियों के लिए आज का दिन मुनाफे से भरा है; साझेदारी के कामों में बड़ी सफलता मिलेगी और बाजार में आपकी साख मजबूत होगी.

कुंभ आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Kumbh Money & Muhurat)

धन के मामले में आज का दिन समृद्धि और स्थिरता लेकर आ रहा है. सप्तम भाव में बैठे मंगल-गुरु की शुभ दृष्टि और लग्न के चंद्रमा के प्रभाव से व्यापारिक आय के नए स्रोत खुलेंगे, साथ ही कहीं फंसा हुआ पैसा भी वापस मिल सकता है. पारिवारिक या धार्मिक कार्यों पर कुछ शुभ खर्च संभव है, पर आपकी बचत सुरक्षित रहेगी. ध्यान रहे कि बुधवार होने के कारण आज अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध नहीं है, इसलिए शुभ और जरूरी कार्यों को सुबह के समय निपटाना श्रेष्ठ रहेगा. वहीं, दोपहर 12:06 से 01:26 बजे तक राहुकाल रहेगा; इस अवधि में बड़े आर्थिक लेन-देन, निवेश या किसी को उधार देने से पूरी तरह दूरी बनाए रखें.

कुंभ पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Kumbh Love & Family)

पारिवारिक जीवन में आज उत्साह और आपसी सहयोग का वातावरण बना रहेगा. सप्तम भाव में मंगल की स्थिति को देखते हुए जीवनसाथी से बातचीत करते समय वाणी में विनम्रता और धैर्य बनाए रखें, जिससे रिश्तों की मिठास बनी रहे. आपसी समझदारी से आप दोनों मिलकर घर की जिम्मेदारियों को बखूबी निभा लेंगे. प्रेम संबंधों के लिहाज से दिन बेहद मधुर है; लग्न के चंद्रमा के प्रभाव से पार्टनर के साथ आत्मीय बातचीत और भविष्य की योजनाओं पर सार्थक चर्चा होगी.

कुंभ युवा और विद्यार्थी राशिफल (Kumbh Students & Youth)

प्रतियोगी परीक्षाओं और उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन किसी वरदान से कम नहीं है. शतभिषा नक्षत्र और भाग्य स्थान में बुध की उपस्थिति सिविल सेवा, डेटा साइंस, इंजीनियरिंग, कानून और विदेश में पढ़ाई की तैयारी कर रहे छात्रों की एकाग्रता व विश्लेषण क्षमता को नई धार देगी. मॉक टेस्ट हल करने और कठिन विषयों के रिवीजन के लिए सुबह से दोपहर तक का समय सबसे अधिक फलदायी साबित होगा.

कुंभ स्वास्थ्य राशिफल (Kumbh Health Rashifal)

सेहत के मोर्चे पर आज आप खुद को काफी ऊर्जावान और मानसिक रूप से तरोताजा महसूस करेंगे. हालांकि, व्यस्तता और भागदौड़ के कारण शाम के समय आंखों में हल्की थकान या पैरों में दर्द महसूस हो सकता है. दिनभर पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और संतुलित आहार लें.

कुंभ राशि का आज का उपाय (Kumbh Rashi Upay)

बुधवार के दिन भगवान गणेश को दूर्वा व हरे वस्त्र अर्पित करें तथा गणेश अथर्वशीर्ष या संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करें. दिन की शुभता बढ़ाने के लिए तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल अर्पित करें और किसी जरूरतमंद को हरी मूंग दाल, काले तिल या मौसमी फल का दान करें.

शुभ अंक: 4, 5, 8

शुभ रंग: आसमानी और हल्का हरा

मीन राशि: 18 नवंबर 2026 (बुधवार) - आज का राशिफल

व्यय भाव यानी द्वादश स्थान (कुंभ राशि) में विराजमान चंद्रदेव और छठे भाव (सिंह राशि) में बन रही आपकी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति, मंगल व केतु की त्रिवेणी आज मीन राशि के जातकों को विदेश से जुड़े कार्यों में बड़ी सफलता, विरोधियों पर निर्णायक बढ़त और आध्यात्मिक शांति प्रदान करने जा रही है. वैदिक पंचांग की गणना के अनुसार, आज कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि संपूर्ण दिन-रात विद्यमान रहेगी और देर रात तक शतभिषा नक्षत्र का संयोग बना रहेगा. सुबह 08:05 बजे तक 'ध्रुव योग' का शुभ प्रभाव रहेगा, जो आपके महत्वपूर्ण निर्णयों व व्यावसायिक योजनाओं को स्थायी सफलता प्रदान करेगा. इसके साथ ही अष्टम भाव में बुध और भाग्य स्थान यानी नवम भाव में सूर्य की उपस्थिति गहन शोध में सफलता दिलाएगी तथा वरिष्ठों का मार्गदर्शन प्रदान करेगी.

मीन करियर और कारोबार राशिफल (Meen Career Rashifal)

कार्यस्थल पर आज आपकी दूरदर्शी सोच, धैर्य और समस्या सुलझाने की क्षमता की हर तरफ सराहना होगी. छठे भाव में मंगल-गुरु की युति और नवम भाव में सूर्य के शुभ प्रभाव से प्रशासनिक व कानूनी कार्यों में बड़ी जीत मिलेगी, साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा. विदेशी कंपनियों, आयात-निर्यात, रिसर्च, चिकित्सा, बैंकिंग, शिक्षा और सलाहकार क्षेत्र से जुड़े पेशेवरों को नई जिम्मेदारी या पदोन्नति के अवसर प्राप्त होंगे. व्यापारियों के लिए आज का दिन मुनाफे से भरा है; बाहरी संपर्कों से लाभ होगा और बाजार में आपकी साख मजबूत होगी.

मीन आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Meen Money & Muhurat)

धन के मामले में आज आय और व्यय के बीच संतुलन बनाकर चलना बेहद जरूरी होगा. छठे भाव में बैठे मंगल-गुरु की शुभ दृष्टि से व्यापारिक आय बढ़ेगी और कहीं अटका हुआ पैसा भी वापस मिल सकता है, हालांकि द्वादश चंद्रमा के असर से यात्रा, धर्म या घरेलू जरूरतों पर कुछ अतिरिक्त खर्च सामने आएगा. ध्यान रहे कि बुधवार होने के कारण आज अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध नहीं है, इसलिए शुभ और जरूरी कार्यों को सुबह के समय निपटाना श्रेष्ठ रहेगा. वहीं, दोपहर 12:06 से 01:26 बजे तक राहुकाल रहेगा; इस अवधि में बड़े आर्थिक लेन-देन, निवेश या किसी को उधार देने से पूरी तरह दूरी बनाए रखें.

मीन पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Meen Love & Family)

पारिवारिक जीवन में आज शांति, आध्यात्मिकता और आपसी सहयोग का वातावरण बना रहेगा. नवम भाव में सूर्य की उपस्थिति से पिता, गुरु और घर के वरिष्ठ सदस्यों का भरपूर मार्गदर्शन प्राप्त होगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा. वैवाहिक जीवन में प्रेम और सामंजस्य गहरा होगा; आप जीवनसाथी के साथ मिलकर पारिवारिक जिम्मेदारियों को बखूबी निभा लेंगे. प्रेम संबंधों के लिहाज से दिन सामान्य रहेगा; पार्टनर की भावनाओं और व्यस्तता का सम्मान करें.

मीन युवा और विद्यार्थी राशिफल (Meen Students & Youth)

प्रतियोगी परीक्षाओं, शोध और विदेश में उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन किसी वरदान से कम नहीं है. शतभिषा नक्षत्र और छठे भाव में राशि स्वामी गुरु की उपस्थिति सिविल सेवा, बैंकिंग, मेडिकल, न्यायिक सेवा और रक्षा भर्ती की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों की एकाग्रता व विश्लेषण क्षमता को नई धार देगी. मॉक टेस्ट हल करने और कठिन विषयों के रिवीजन के लिए सुबह से दोपहर तक का समय सबसे अधिक फलदायी साबित होगा.

मीन स्वास्थ्य राशिफल (Meen Health Rashifal)

सेहत के मोर्चे पर आज आपको अपनी दिनचर्या और नींद का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि द्वादश भाव का चंद्रमा आंखों में हल्की थकान, अनिद्रा या पैरों में दर्द दे सकता है. साथ ही छठे भाव में मंगल की स्थिति के कारण शरीर में पित्त या हल्की एसिडिटी की शिकायत भी उभर सकती है. दिनभर पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पिएं और देर रात तक जागने से बचें.

मीन राशि का आज का उपाय (Meen Rashi Upay)

बुधवार के दिन भगवान गणेश को दूर्वा व पीले पुष्प अर्पित करें तथा गणेश अथर्वशीर्ष या विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें. दिन की शुभता बढ़ाने के लिए तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल अर्पित करें और किसी जरूरतमंद को हरी मूंग दाल, चने की दाल या पीले फल का दान करें.

शुभ अंक: 3, 5, 9

शुभ रंग: पीला और हल्का हरा

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