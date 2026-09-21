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अनंत चतुर्दशी पर 14 की संख्या का क्या महत्व ? जानें शास्त्रीय और ज्योतिषीय कारण

Anant Chaturdashi 2026: अनंत चतुर्दशी 25 सितंबर 2026 को है. इस दिन 14 की संख्या का विशेष महत्व है, क्यों बांधते हैं 14 गांठ वाला सूत्र, अंक शास्त्र में इसका महत्व भी जान लें.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 21 Sep 2026 08:06 AM (IST)
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Anant Chaturdashi 2026: अनंत चतुर्दशी के साथ गणेश उत्सव पर्व का समापन हो जाता है. इस साल अनंत चतुर्दशी 25 सितंबर 2026 को है. भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को मनाए जाने वाले इस दिन भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा और अनंत सूत्र धारण करने की परंपरा है.

इस पर्व से जुड़ी एक खास संख्या है 14. पूजा में 14 गांठों वाला अनंत सूत्र, 14 प्रकार के नैवेद्य अर्पित करने की परंपरा है. आखिर अनंत चतुर्दशी में 14 को इतना महत्व क्यों मिला और इसका शास्त्रीय आधार क्या है ?

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14 लोकों से जुड़ी है अनंत चतुर्दशी की 14 संख्या

श्रीमद्भागवत महापुराण, पंचम स्कंध, 24वां अध्याय में ब्रह्मांड की संरचना के संदर्भ में 14 लोकों का वर्णन मिलता है. इन्हें सात ऊर्ध्व लोक (उच्च लोक) और सात अधो लोक (निचले लोक) के रूप में बताया गया है. 14 लोकों की रचना के बाद इनके संरक्षण और पालन के लिए भगवान 14 रूपों में प्रकट हुए थे और अनंत प्रतीत होने लगे थे. इसलिए अनंत को 14 लोक और भगवान विष्णु के 14 रूपों का प्रतीक माना गया है. 

  • ऊर्ध्व लोक - भूः, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः और सत्य लोक हैं
  • अधो लोक - अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल हैं.

अनंत सूत्र की 14 गांठों का क्या अर्थ है?

अनंत चतुर्दशी की पूजा में पीला, लाल या केसरिया रंग के धागे में 14 गांठें लगाकर भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा करने और इसे हाथ में धारण करने की परंपरा है. मान्यता है कि ये गांठें भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप और 14 लोकों का प्रतीक मानी जाती हैं.

इस दिन व्रत रखने वाले श्रद्धालु पूजा के दौरान भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं और अनंत सूत्र धारण करते हैं. इसे संकटों से रक्षा, सुख-समृद्धि और परिवार के कल्याण के लिए बांधा जाता है. मान्यता है कि, जो व्यक्ति पूरे 14 वर्ष तक अनंत चतुर्दशी का व्रत करता है, पूजा-पाठ करता है और चौदह गांठ वाले इस अनंत सूत्र को बांधता है उसे भगवान विष्णु की कृपा से बैकुंठ की प्राप्ति होती है.

अंक शास्त्र में 14 को कैसे देखते हैं?

अंक शास्त्र में 14 को मूलांक 5 से जोड़ा जाता है, क्योंकि 1+4 = 5 होता है. अंक 5 को बुध ग्रह से संबंधि है. अंबुध को बुद्धि, संवाद, तर्क, व्यापार, गणना का कारक माना गया है. ऐसे में एस्ट्रोलॉजर अनीष व्यास के अनुसार अनंत चतुर्दशी का दिन मूलाकं 5 वालों के लिए नए संपर्क बनाने और पुराने क्लाइंट से बातचीत बढ़ाने का दिन रह सकता है. रुका हुआ भुगतान मिलने या किसी पुराने आर्थिक मामले में प्रगति के संकेत हैं.

परिवर्तिनी एकादशी 22 सितंबर को, पर 21 सितंबर से इन 5 नियमों का पालन करें, तभी फलित होगी पूजा!

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 21 Sep 2026 08:06 AM (IST)
Tags :
Vishnu Ji Anant Chaturdashi 2026
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