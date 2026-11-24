Margashirsha 2026: हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष (अगहन) का महीना आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टि से अत्यंत पावन माना जाता है. इस वर्ष मार्गशीर्ष मास की शुरुआत के साथ ही भक्तों में भगवान श्रीकृष्ण की आराधना और गीता पाठ को लेकर विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है. श्रीमद्भगवद्गीता में स्वयं भगवान श्रीकृष्ण ने इस महीने को अपनी दिव्य विभूतियों में सर्वश्रेष्ठ बताया है.

परंपरागत रूप से माना जाता है कि इस माह में की गई साधना और सेवा का फल कई गुना बढ़ जाता है. आइए विस्तार से समझते हैं कि यह महीना क्यों इतना खास है और इस दौरान कौन से 5 काम करना सबसे शुभ होता है.

गीता में श्रीकृष्ण ने बताया मार्गशीर्ष का महत्व:

मार्गशीर्ष मास की महिमा का सबसे बड़ा प्रमाण श्रीमद्भगवद्गीता के दसवें अध्याय 'विभूतियोग' में मिलता है. कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को उपदेश देते हुए भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं 'मासानां मार्गशीर्षोऽहम्', जिसका अर्थ है कि सभी महीनों में मैं स्वयं मार्गशीर्ष हूं.

भगवान द्वारा इस मास को अपने स्वरूप से जोड़ने के कारण ही सनातन धर्म में इसे भक्ति और आत्म-चिंतन के लिए सर्वश्रेष्ठ समय माना गया है.

मार्गशीर्ष मास को इतना शुभ क्यों माना जाता है?

श्रीकृष्ण की विशेष कृपा: गीता के उपदेश के कारण यह पूरा महीना भगवान श्रीकृष्ण और भगवान विष्णु की उपासना के लिए समर्पित है.

गीता जयंती का पावन अवसर: मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी (मोक्षदा एकादशी) को गीता जयंती मनाई जाती है. मान्यता है कि इसी तिथि पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का दिव्य ज्ञान दिया था.

पुण्यदायी स्नान और दान: शास्त्रों के अनुसार इस महीने में पवित्र नदियों में स्नान करने और सामर्थ्य अनुसार दान करने से जीवन के कष्ट दूर होते हैं.

मार्गशीर्ष मास के पवित्र महीने में जरूर शामिल करें अपनी दिनचर्या में ये 5 काम:

1. ब्रह्म मुहूर्त या सुबह जल्दी उठकर स्नान करें

मार्गशीर्ष के महीने में सुबह जल्दी उठकर स्नान करने और उगते सूर्य को अर्घ्य देने की प्राचीन परंपरा है. धार्मिक मान्यता के साथ-साथ यह नियम शरीर को ऊर्जावान बनाए रखता है और दिन की सकारात्मक शुरुआत करने में मदद करता है.

2. भगवान श्रीकृष्ण की नियमित पूजा करें

इस पूरे महीने प्रतिदिन भगवान श्रीकृष्ण या बाल गोपाल की विधि-विधान से पूजा करें. उन्हें ताजे फूल, मौसमी फल और तुलसी दल जरूर अर्पित करें. पूजा के दौरान 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' या 'कृं कृष्णाय नमः' मंत्र का जाप करना मानसिक शांति देता है.

3. रोजाना श्रीमद्भगवद्गीता का पाठ करें

चूंकि इसी महीने गीता का प्राकट्य हुआ था, इसलिए मार्गशीर्ष में गीता पढ़ना बेहद पुण्यदायी माना जाता है. यदि आप रोज पूरा अध्याय नहीं पढ़ सकते, तो कम से कम 5 से 10 श्लोकों का अर्थ सहित पाठ करें और उनके संदेश को समझने का प्रयास करें.

4. शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाएं

तुलसी को भगवान विष्णु और श्रीकृष्ण की प्रिय माना गया है. मार्गशीर्ष मास में प्रतिदिन संध्याकाल में तुलसी के पौधे के पास शुद्ध घी या तिल के तेल का दीपक जलाएं. इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है.

5. जरूरतमंदों को अन्न और गर्म वस्त्र दान करें

मार्गशीर्ष के समय मौसम में ठंडक बढ़ने लगती है. ऐसे में अपनी क्षमता के अनुसार गरीब और असहाय लोगों को अनाज, भोजन, कंबल या गर्म कपड़ों का दान करें. शास्त्रों में निस्वार्थ भाव से की गई सेवा को सबसे बड़ी पूजा माना गया है.

मार्गशीर्ष का महीना केवल बाहरी कर्मकांड या पूजा-पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भगवान श्रीकृष्ण की शिक्षाओं को अपने व्यवहार में उतारने का भी अवसर है. इस दौरान भक्ति, नियमित गीता स्वाध्याय और जरूरतमंदों की मदद करके कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को सही दिशा और मानसिक शांति दे सकता है.

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