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परिवर्तिनी एकादशी 22 सितंबर को, पर 21 सितंबर से इन 5 नियमों का पालन करें, तभी फलित होगी पूजा!

Parivartini Ekadashi 2026: परिवर्तिनी एकादशी 22 सितंबर को है लेकिन इसकी शुरुआत 21 सितंबर से होगी. ऐसे में एकादशी तिथि की शुरुआत से समाप्ति तक किन बातों का ध्यान रखें जान लें.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 18 Sep 2026 07:10 AM (IST)
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Parivartini Ekadashi 2026: भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तिनी एकादशी या पार्श्व एकादशी कहा जाता है. साल 2026 में परिवर्तिनी एकादशी का व्रत 22 सितंबर, मंगलवार को रखा जाएगा. पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 21 सितंबर की रात से शुरू होगी और 22 सितंबर की रात तक रहेगी.

परिवर्तिनी एकादशी का संबंध भगवान विष्णु के चातुर्मास में करवट बदलने से जोड़ा जाता है. इस दिन भगवान विष्णु के वामन स्वरूप की पूजा और व्रत का विशेष महत्व बताया गया है. इस व्रत में केवल उपवास ही नहीं, बल्कि मन, वाणी और आचरण की शुद्धता को भी महत्वपूर्ण माना गया है. ऐसे में अगर आप 22 सितंबर को एकादशी व्रत रखने वाले हैं तो इसकी तैयारी 21 सितंबर यानी दशमी तिथि से ही शुरू करना उचित माना जाता है.

दशमी की रात हल्का और सात्विक भोजन करें

एकादशी व्रत की तैयारी दशमी से ही मानी जाती है. दशमी की रात भोजन हल्का और सात्विक रखना चाहिए. एकादशी व्रत की विधि में दशमी तिथि पर मांसाहार, प्याज, मसूर दाल आदि से बचने की बात कही गई है. कई परंपराओं में दशमी की रात अनाज का सेवन न करने की भी सलाह दी जाती है, ताकि अगले दिन व्रत के संकल्प में बाधा न आए.

मन और वाणी पर संयम रखें

एकादशी को केवल भोजन का त्याग नहीं माना गया है. इस व्रत में झूठ बोलने, कटु वचन कहने, छल-कपट और अनावश्यक विवाद से दूर रहने की परंपरा है. इसलिए 21 सितंबर से ही मन को शांत रखें और किसी के प्रति क्रोध या अपशब्दों से बचें. धार्मिक मान्यता में व्रत की सफलता के लिए आचरण की शुद्धता को भी महत्वपूर्ण माना गया है.

घर और पूजा स्थान की सफाई करें

एकादशी से पहले घर के पूजा स्थान की सफाई करना और भगवान विष्णु की पूजा की तैयारी करना शुभ माना जाता है. 21 सितंबर को पूजा स्थल साफ करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की सामग्री तैयार कर सकते हैं. अगले दिन स्नान के बाद भगवान विष्णु के सामने व्रत का संकल्प लेकर पूजा करें.

दशमी से ही भगवान विष्णु का स्मरण बढ़ाएं

परिवर्तिनी एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है. इसलिए 21 सितंबर से ही विष्णु मंत्र, विष्णु सहस्रनाम, गीता पाठ या भगवान विष्णु के नाम का स्मरण किया जा सकता है. एकादशी की धार्मिक परंपरा में कथा श्रवण और भगवान के नाम का जाप भी महत्वपूर्ण माना गया है.

एकादशी के साथ द्वादशी पारण का भी रखें ध्यान

व्रत का समापन सही समय पर करना भी महत्वपूर्ण माना जाता है. एकादशी व्रत का पारण अगले दिन यानी द्वादशी को सूर्योदय के बाद किया जाता है और इसे द्वादशी तिथि के भीतर करने की परंपरा है. हरि वासर में पारण नहीं किया जाता.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 18 Sep 2026 07:10 AM (IST)
Tags :
Vishnu Ji Ekadashi 2026 Parivartini Ekadashi 2026
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