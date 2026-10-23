Aaj Ka Dhanu Rashifal 23 October 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज आपकी राशि से तीसरे भाव यानी तृतीय भाव (पराक्रम, छोटे भाई-बहन, संवाद, अंतर्ज्ञान, संवेदनशीलता व व्यावसायिक गति स्थान) में संचरण कर रहे हैं. तीसरे भाव में चंद्रमा की शुभ स्थिति के प्रभाव से आज आपका स्वभाव बेहद सहज, संवेदनशील और भावुक रहेगा; आप दूसरों के अंतर्मन और उनकी भीतरी भावनाओं को बिना कहे बहुत आसानी से समझ लेंगे.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 23 October 2026)

दिनांक: 23 अक्टूबर 2026, शुक्रवार

23 अक्टूबर 2026, शुक्रवार तिथि: आश्विन शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि दोपहर 02:36 बजे तक, तत्पश्चात त्रयोदशी तिथि (प्रदोष व्रत)

आश्विन शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि दोपहर 02:36 बजे तक, तत्पश्चात त्रयोदशी तिथि (प्रदोष व्रत) नक्षत्र: पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र रात्रि 09:03 बजे तक, तत्पश्चात उत्तराभाद्रपद नक्षत्र

पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र रात्रि 09:03 बजे तक, तत्पश्चात उत्तराभाद्रपद नक्षत्र शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग और ध्रुव योग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग और चंद्र गोचर व दोष: चंद्रमा दोपहर 03:04 बजे तक कुंभ राशि में (चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष), इसके बाद मीन राशि में प्रवेश (चंद्रमा-शनि का विष दोष)

चंद्रमा दोपहर 03:04 बजे तक कुंभ राशि में (चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष), इसके बाद मीन राशि में प्रवेश (चंद्रमा-शनि का विष दोष) शुभ समय (चौघड़िया): सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक (लाभ-अमृत) एवं दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक (शुभ)

सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक (लाभ-अमृत) एवं दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक (शुभ) राहुकाल: सुबह 10:30 से दोपहर 12:00 बजे तक

सुबह 10:30 से दोपहर 12:00 बजे तक दिशाशूल: पश्चिम दिशा

1. बिजनेस और धन लाभ (Business & Finance)

प्रॉपर्टी सेल-परचेज का सही समय: यदि आप अपने कारोबार से संबंधित किसी कमर्शियल प्रॉपर्टी, दुकान या जमीन को बेचने (Sale) अथवा खरीदने (Purchase) की योजना बना रहे हैं, तो उस प्लानिंग को धरातल पर प्रैक्टिकल रूप देने का यह बिल्कुल सही और सबसे उपयुक्त समय है.

बिजनेस पकड़ेगा रफ्तार, मिलेगी बड़ी उपलब्धि: व्यापार इस समय चौतरफा तेजी पकड़ेगा और ग्राहकों का आवागमन बढ़ेगा; हालांकि इसके साथ ही कुछ जटिल पेशेवर मुद्दों को लेकर मन में हल्की चिंता भी बनी रह सकती है. व्यवसाय में कोई बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल होने के प्रबल संकेत हैं, इसलिए अपनी पूरी ऊर्जा और ध्यान अपने कार्यस्थल पर ही केंद्रित रखें.

2. करियर और नौकरी (Career & Job)

वर्कप्लेस पर बढ़ेंगी जिम्मेदारियां, बनाएं छोटे लक्ष्य: कार्यक्षेत्र में आज आपके कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ सकता है. किसी बड़े काम से घबराने के बजाय खुद के लिए छोटे-छोटे दैनिक लक्ष्य (Micro Goals) तय करें; जब तक आपका आत्मविश्वास धीरे-धीरे मजबूत नहीं होता, तब तक किसी भी जटिल प्रोजेक्ट को गति दे पाना मुश्किल होगा.

दूसरों पर अविश्वास से बचें, सोशल मीडिया से बनाएं दूरी: ऑफिस में आपको सहकर्मियों का भरपूर सहयोग मिल रहा है, फिर भी मन में संशय और विश्वास की कमी के कारण आप दूसरों पर भरोसा करने में हिचकिचाएंगे. इसके अलावा, नौकरीपेशा जातकों का ध्यान कार्य के दौरान सोशल मीडिया पर ज्यादा भटकने से वे अपने जरूरी ऑफिशियल कार्यों को तय समय-सीमा पर पूरा करने में पिछड़ सकते हैं; स्क्रीन टाइम पर नियंत्रण रखें.

3. लव, फैमिली, शिक्षा व स्वास्थ्य (Love, Family & Health)

धार्मिक कार्यों में रुचि व धन का सदुपयोग: आपका मन धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में खूब लगेगा; किसी मंदिर निर्माण, पूजा-पाठ या धार्मिक आयोजन में आप अपनी स्वेच्छा से धन भी खर्च करेंगे, जिससे मानसिक शांति मिलेगी.

छात्रों के लिए अनुकूल दिन: प्रतियोगी और सामान्य दोनों वर्गों के छात्र-छात्राओं (Competitive & General Students) के लिए आज का दिन अत्यंत अनुकूल रहेगा; आज आप जिस भी विषय या परिणाम की दिल से इच्छा करेंगे, उनमें से कई चीजें आपको सहजता से प्राप्त हो सकती हैं.

स्वास्थ्य का रखें ख्याल: यात्रा के दौरान खान-पान का ध्यान रखें. मानसिक चिंताओं और काम के दबाव से कंधों या गर्दन में हल्का खिंचाव हो सकता है; नियमित प्राणायाम करें.

लकी कलर: सिल्वर (चांदी जैसा सफेद)

लकी नंबर: 6

अनलकी नंबर: 4

विशेष अचूक उपाय: शुक्रवार के दिन भगवान श्री लक्ष्मीनारायण की पूजा करें और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें. इसके साथ ही शिवलिंग पर कच्चा दूध, जल और सफेद चंदन अर्पित करते हुए 'ॐ नमः शिवाय' का 108 बार जप करें तथा किसी जरूरतमंद को पीले फल या चने की दाल भेंट करें. इससे तीसरे भाव के चंद्रमा से पराक्रम और आत्मविश्वास बढ़ेगा, प्रॉपर्टी के सौदे लाभ देंगे और करियर में सफलता प्राप्त होगी.

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