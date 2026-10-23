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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Dhanu Rashifal 23 October 2026: तीसरे चंद्रमा से पराक्रम में वृद्धि, प्रॉपर्टी सौदे का सही समय, बिजनेस में बड़ी उपलब्धि व वर्कस्पेस पर बढ़ेंगी जिम्मेदारियां

Aaj Ka Dhanu Rashifal 23 October 2026: तीसरे चंद्रमा से पराक्रम में वृद्धि, प्रॉपर्टी सौदे का सही समय, बिजनेस में बड़ी उपलब्धि व वर्कस्पेस पर बढ़ेंगी जिम्मेदारियां

Aaj Ka Dhanu Rashifal 23 October 2026: धनु राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? जानिए करियर, प्रॉपर्टी सेल-परचेज, बिजनेस ग्रोथ, धार्मिक खर्च और छात्रों के लिए सटीक भविष्यवाणी. पढ़ें अचूक उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 23 Oct 2026 07:55 AM (IST)
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Aaj Ka Dhanu Rashifal 23 October 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज आपकी राशि से तीसरे भाव यानी तृतीय भाव (पराक्रम, छोटे भाई-बहन, संवाद, अंतर्ज्ञान, संवेदनशीलता व व्यावसायिक गति स्थान) में संचरण कर रहे हैं. तीसरे भाव में चंद्रमा की शुभ स्थिति के प्रभाव से आज आपका स्वभाव बेहद सहज, संवेदनशील और भावुक रहेगा; आप दूसरों के अंतर्मन और उनकी भीतरी भावनाओं को बिना कहे बहुत आसानी से समझ लेंगे.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 23 October 2026)

  • दिनांक: 23 अक्टूबर 2026, शुक्रवार
  • तिथि: आश्विन शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि दोपहर 02:36 बजे तक, तत्पश्चात त्रयोदशी तिथि (प्रदोष व्रत)
  • नक्षत्र: पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र रात्रि 09:03 बजे तक, तत्पश्चात उत्तराभाद्रपद नक्षत्र
  • शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग और ध्रुव योग
  • चंद्र गोचर व दोष: चंद्रमा दोपहर 03:04 बजे तक कुंभ राशि में (चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष), इसके बाद मीन राशि में प्रवेश (चंद्रमा-शनि का विष दोष)
  • शुभ समय (चौघड़िया): सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक (लाभ-अमृत) एवं दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक (शुभ)
  • राहुकाल: सुबह 10:30 से दोपहर 12:00 बजे तक
  • दिशाशूल: पश्चिम दिशा

1. बिजनेस और धन लाभ (Business & Finance)

प्रॉपर्टी सेल-परचेज का सही समय: यदि आप अपने कारोबार से संबंधित किसी कमर्शियल प्रॉपर्टी, दुकान या जमीन को बेचने (Sale) अथवा खरीदने (Purchase) की योजना बना रहे हैं, तो उस प्लानिंग को धरातल पर प्रैक्टिकल रूप देने का यह बिल्कुल सही और सबसे उपयुक्त समय है.

बिजनेस पकड़ेगा रफ्तार, मिलेगी बड़ी उपलब्धि: व्यापार इस समय चौतरफा तेजी पकड़ेगा और ग्राहकों का आवागमन बढ़ेगा; हालांकि इसके साथ ही कुछ जटिल पेशेवर मुद्दों को लेकर मन में हल्की चिंता भी बनी रह सकती है. व्यवसाय में कोई बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल होने के प्रबल संकेत हैं, इसलिए अपनी पूरी ऊर्जा और ध्यान अपने कार्यस्थल पर ही केंद्रित रखें.

2. करियर और नौकरी (Career & Job)

वर्कप्लेस पर बढ़ेंगी जिम्मेदारियां, बनाएं छोटे लक्ष्य: कार्यक्षेत्र में आज आपके कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ सकता है. किसी बड़े काम से घबराने के बजाय खुद के लिए छोटे-छोटे दैनिक लक्ष्य (Micro Goals) तय करें; जब तक आपका आत्मविश्वास धीरे-धीरे मजबूत नहीं होता, तब तक किसी भी जटिल प्रोजेक्ट को गति दे पाना मुश्किल होगा.

दूसरों पर अविश्वास से बचें, सोशल मीडिया से बनाएं दूरी: ऑफिस में आपको सहकर्मियों का भरपूर सहयोग मिल रहा है, फिर भी मन में संशय और विश्वास की कमी के कारण आप दूसरों पर भरोसा करने में हिचकिचाएंगे. इसके अलावा, नौकरीपेशा जातकों का ध्यान कार्य के दौरान सोशल मीडिया पर ज्यादा भटकने से वे अपने जरूरी ऑफिशियल कार्यों को तय समय-सीमा पर पूरा करने में पिछड़ सकते हैं; स्क्रीन टाइम पर नियंत्रण रखें.

3. लव, फैमिली, शिक्षा व स्वास्थ्य (Love, Family & Health)

धार्मिक कार्यों में रुचि व धन का सदुपयोग: आपका मन धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में खूब लगेगा; किसी मंदिर निर्माण, पूजा-पाठ या धार्मिक आयोजन में आप अपनी स्वेच्छा से धन भी खर्च करेंगे, जिससे मानसिक शांति मिलेगी.

छात्रों के लिए अनुकूल दिन: प्रतियोगी और सामान्य दोनों वर्गों के छात्र-छात्राओं (Competitive & General Students) के लिए आज का दिन अत्यंत अनुकूल रहेगा; आज आप जिस भी विषय या परिणाम की दिल से इच्छा करेंगे, उनमें से कई चीजें आपको सहजता से प्राप्त हो सकती हैं.

स्वास्थ्य का रखें ख्याल: यात्रा के दौरान खान-पान का ध्यान रखें. मानसिक चिंताओं और काम के दबाव से कंधों या गर्दन में हल्का खिंचाव हो सकता है; नियमित प्राणायाम करें.

लकी कलर: सिल्वर (चांदी जैसा सफेद)

लकी नंबर: 6

अनलकी नंबर: 4

विशेष अचूक उपाय: शुक्रवार के दिन भगवान श्री लक्ष्मीनारायण की पूजा करें और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें. इसके साथ ही शिवलिंग पर कच्चा दूध, जल और सफेद चंदन अर्पित करते हुए 'ॐ नमः शिवाय' का 108 बार जप करें तथा किसी जरूरतमंद को पीले फल या चने की दाल भेंट करें. इससे तीसरे भाव के चंद्रमा से पराक्रम और आत्मविश्वास बढ़ेगा, प्रॉपर्टी के सौदे लाभ देंगे और करियर में सफलता प्राप्त होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 23 Oct 2026 07:22 AM (IST)
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