Luxury Hotel Room Fragrance Hacks For Home: होटल के कमरे में कदम रखते ही एक चीज सबसे ज्यादा महसूस होती है, वह है कमरे की साफ और सुकून देने वाली खुशबू. कमरे की सजावट, साफ-सुथरी बेडशीट और रोशनी के साथ यह खुशबू पूरे माहौल को अलग ही एहसास देती है. यही वजह है कि कई लग्जरी होटल अपनी खास खुशबू पर भी काफी ध्यान देते हैं. कमरे में इस्तेमाल होने वाले डिफ्यूजर, कैंडल, लिनन स्प्रे और बाथरूम प्रोडक्ट्स को इस तरह चुना जाता है कि हर जगह एक फ्रेश और प्रीमियम फील मिले.

अच्छी बात यह है कि घर को भी इसी तरह महकाने के लिए आपको बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है. कुछ छोटी-छोटी चीजों और सही खुशबू के चुनाव से घर में भी होटल जैसा माहौल बनाया जा सकता है. अगर आपको भी अपने घर में हमेशा फ्रेश और सुकून भरी खुशबू चाहिए, तो ये आसान तरीके काम आ सकते हैं.

डिफ्यूजर से घर में लंबे समय तक रहेगी खुशबू

होटल जैसी खुशबू के लिए डिफ्यूजर सबसे आसान तरीकों में से एक है. रीड डिफ्यूजर या प्लग-इन डिफ्यूजर कमरे में धीरे-धीरे खुशबू फैलाते हैं और इनके लिए बार-बार कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती. आप कमरे के हिसाब से अलग खुशबू भी चुन सकते हैं. नींबू, बर्गामोट, जैस्मिन, एम्बर और मस्क जैसी खुशबू घर को फ्रेश और प्रीमियम फील दे सकती हैं. व्हाइट टी और सीडर के कॉम्बिनेशन वाली फ्रेगरेंस भी होटल और स्पा जैसी फील देती है. अगर आप चाहें तो अलग-अलग मौसम में खुशबू बदल सकते हैं.





पलो सैंटो से दें घर को नेचुरल खुशबू

अगर आपको बहुत तेज या मीठी खुशबू पसंद नहीं है, तो पलो सैंटो एक विकल्प हो सकता है. इसकी खुशबू वुडी और अर्थी होती है, जिससे कमरे में नेचुरल और शांत माहौल बनता है. इसे खासतौर पर शाम के समय इस्तेमाल किया जा सकता है. हालांकि, इसे जलाते समय कमरे में पर्याप्त वेंटिलेशन रखना जरूरी है और इसे कभी भी बिना निगरानी के नहीं छोड़ना चाहिए. पलो सैंटो लेते समय एथिकली सोर्स किए गए प्रोडक्ट को प्राथमिकता देना बेहतर है.

शॉवर में यूकेलिप्टस लगाएं

होटल के स्पा जैसा एहसास घर के बाथरूम में भी बनाया जा सकता है. इसके लिए शॉवर के पास यूकेलिप्टस की कुछ टहनियां लटकाना एक आसान तरीका है. गर्म पानी की भाप के संपर्क में आने पर यूकेलिप्टस की खुशबू फैलती है और बाथरूम में फ्रेश और स्पा जैसा माहौल बनता है. आप यूकेलिप्टस की सूखी टहनियों को घर के दूसरे हिस्सों में फूलदान में भी रख सकते हैं. इससे कमरे में हल्की नेचुरल खुशबू बनी रह सकती है.





नेचुरल वैक्स वाली कैंडल चुनें

घर को महकाने के लिए खुशबू वाली कैंडल भी अच्छा विकल्प है. लेकिन होटल जैसी प्रीमियम फील के लिए कैंडल की क्वालिटी पर ध्यान देना जरूरी है. सोया या कोकोनट वैक्स से बनी कैंडल चुनी जा सकती हैं. लैवेंडर और बर्गामोट जैसी खुशबू कमरे को रिलैक्सिंग फील देती हैं, जबकि सीडरवुड और पैचौली जैसी फ्रेगरेंस थोड़ी डीप और रिच खुशबू देती हैं. अच्छी डिजाइन वाली कैंडल कमरे की सजावट का हिस्सा भी बन सकती है.

लिनन और रूम स्प्रे से तुरंत बदल जाएगा माहौल

अगर सफाई करने के बाद कमरे को तुरंत फ्रेश बनाना है, तो लिनन या रूम स्प्रे इस्तेमाल किया जा सकता है. तकिए, पर्दों या फैब्रिक पर हल्का स्प्रे करने से कमरे में तुरंत अच्छी खुशबू आ सकती है. हालांकि, किसी भी स्प्रे को इस्तेमाल करने से पहले उसके लेबल पर दिए निर्देश जरूर देखें और कपड़े के छोटे हिस्से पर टेस्ट कर लें. फ्रेश लिनन, सी सॉल्ट और सिट्रस जैसी खुशबू कमरे को साफ और हल्का एहसास देती हैं. इन्हें खासतौर पर बेडरूम, बाथरूम या लिविंग रूम में इस्तेमाल किया जा सकता है.

बाथरूम में सिट्रस वाली खुशबू रखें

कई लग्जरी होटलों के बाथरूम में सिट्रस फ्रेगरेंस वाले सोप और बॉडी वॉश देखने को मिलते हैं. इसकी वजह है कि नींबू, मैंडरिन, ग्रेपफ्रूट और जिंजर जैसी खुशबू बाथरूम को फ्रेश और साफ फील देती हैं. घर के बाथरूम में सिट्रस फ्रेगरेंस वाला हैंडवॉश, सोप या बॉडी वॉश रखने से भी माहौल बदल सकता है. इससे रोज की छोटी-सी सेल्फ केयर रूटीन भी थोड़ी प्रीमियम लगने लगती है.

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हर कमरे में अलग-अलग खुशबू न मिलाएं

घर को महकाने के चक्कर में कई तरह की फ्रेगरेंस एक साथ इस्तेमाल करने से बचें. बहुत सारी अलग-अलग खुशबू मिलाने पर कमरा फ्रेश लगने के बजाय भारी महसूस हो सकता है. होटल जैसा माहौल बनाने का एक आसान तरीका है कि एक ही फ्रेगरेंस फैमिली को चुनें. आप सिट्रस, फ्लोरल या वुडी में से कोई एक फ्रेगरेंस फैमिली चुन सकते हैं और उसी से मिलती-जुलती खुशबू अलग-अलग जगह इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे पूरे घर में एक जैसा और बैलेंस्ड माहौल बनेगा.