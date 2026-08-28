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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsPest Control: घर में बार-बार आ जाती हैं चींटियां? ऐसे करें सफाया

Pest Control: घर में बार-बार आ जाती हैं चींटियां? ऐसे करें सफाया

Ant Bait: चींटियों का रास्ता कई बार सीधे उनके घोंसले तक पहुंचा सकता है. यह रास्ता बगीचे की किनारी, फर्श के पत्थरों, दीवार, बाड़, पेड़ की जड़ों या घर की बाहरी दीवार के साथ दिखाई दे सकता है.

Written By : सोनम |  Updated at : 28 Aug 2026 08:39 AM (IST)
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Best Ways To Get Rid Of Ant Colony At Home: घर में अचानक बहुत ज्यादा चींटियां दिखने लगें तो हर बार सिर्फ उनके रास्ते को साफ करना ही समाधान नहीं होता. किचन के प्लेटफॉर्म पर चलती चींटियों की लंबी लाइन अक्सर असली समस्या नहीं होती. यह उस छिपी हुई कॉलोनी तक आने-जाने का रास्ता हो सकता है, जहां से चींटियां खाने, पानी और दूसरी जरूरी चीजों की तलाश में निकलती हैं. ऐसे में अगर घर में बार-बार चींटियां दिखाई दे रही हैं, तो उनका रास्ता मिटाने के बजाय यह पता लगाना ज्यादा जरूरी है कि उनकी  कॉलोनी आखिर कहां है.

घर के बाहर भी चींटियों का रास्ता कई बार सीधे उनके घोंसले तक पहुंचा सकता है. यह रास्ता बगीचे की किनारी, फर्श के पत्थरों, दीवार, बाड़, पेड़ की जड़ों या घर की बाहरी दीवार के साथ दिखाई दे सकता है. सुबह जल्दी या शाम के समय टॉर्च की मदद से देखने पर उनकी गतिविधि ज्यादा आसानी से नजर आ सकती है. बारिश के बाद या लंबे समय तक मौसम सूखा रहने पर भी कई जगहों पर चींटियों की गतिविधि अचानक बढ़ सकती है.

चींटियां अपनी कॉलोनी किन जगहों पर बनाती हैं

चींटियों का  कॉलोनी हमेशा जमीन पर बना बड़ा सा टीला नहीं होता. कई प्रजातियां ऐसी जगहों पर कॉलोनी बनाती हैं जो आसानी से दिखाई नहीं देतीं. कंक्रीट की दरारों, फर्श के नीचे, दीवार के अंदर की खाली जगह, गीली लकड़ी, पुराने पेड़ के ठूंठ, गमले की मिट्टी या घर के आसपास बिछी मल्च के नीचे भी घोंसला हो सकता है. अगर किसी छोटी सी जगह से लगातार चींटियां अंदर-बाहर आती दिखाई दें, तो उसे ध्यान से देखें. प्रवेश वाली जगह के आसपास ढीली मिट्टी, बारीक रेत या छोटे-छोटे कण जमा मिलें तो यह जमीन के अंदर मौजूद घोंसले का संकेत हो सकता है.


Pest Control: घर में बार-बार आ जाती हैं चींटियां? ऐसे करें सफाया

 

घर के अंदर किचन, बाथरूम और कपड़े धोने वाली जगह के आसपास भी चींटियां अपना ठिकाना बना सकती हैं या बाहर मौजूद कॉलोनी से अंदर आने के लिए इन जगहों का इस्तेमाल कर सकती हैं. अगर चींटियों की लाइन किसी अलमारी, फर्श, पाइप या दीवार के पास बनी छोटी दरार से निकल रही है, तो यह जरूरी नहीं कि घोंसला ठीक उसी जगह हो. कॉलोनी बाहर भी हो सकती है और चींटियां दीवार या किसी खाली जगह को सुरक्षित रास्ते की तरह इस्तेमाल कर सकती हैं.

खाने और नमी की वजह से बार-बार लौट सकती हैं चींटियां

चींटियों को घर की तरफ खींचने वाली चीजों पर भी ध्यान देना जरूरी है. बिस्किट के टुकड़े, पालतू जानवरों का बचा हुआ खाना, मीठी चीजों का चिपचिपा हिस्सा या फर्श पर गिरा कोई तरल चींटियों को बार-बार उसी जगह ला सकता है. चींटियां सिर्फ मीठी चीजों की तलाश नहीं करतीं, बल्कि प्रोटीन, तेल और पानी की तरफ भी आकर्षित होती हैं. किचन के उपकरणों के नीचे, कूड़ेदान के आसपास, पालतू जानवरों के खाने की जगह और अलमारी के कोनों को साफ रखें. खाने की चीजों को बंद डिब्बों में रखना और सतह को साबुन वाले पानी से साफ करना उनके छोड़े हुए गंध के निशान को भी कम कर सकता है.


Pest Control: घर में बार-बार आ जाती हैं चींटियां? ऐसे करें सफाया

नमी भी चींटियों की लगातार मौजूदगी की एक वजह हो सकती है. अगर बाथरूम, किचन सिंक, कपड़े धोने की जगह या पानी के पाइप के आसपास बार-बार चींटियां दिख रही हैं, तो वहां रिसाव, जमा नमी या गीली लकड़ी की जांच करें. बाहर टपकते नल, बंद नालियां, गमलों के नीचे जमा पानी और पानी देने वाली पाइप भी चींटियों को घर के पास बनाए रख सकती हैं. घर की दीवार से लगी बहुत ज्यादा मल्च, लकड़ी या घनी वनस्पति भी उन्हें छिपने की जगह दे सकती है.

कैसे समझें कि घोंसला मिल गया है

घोंसला मिलने का सबसे मजबूत संकेत एक ही जगह से चींटियों का लगातार आना-जाना है. लेकिन सिर्फ एक चींटी को किसी दरार से निकलते देखकर यह तय नहीं किया जा सकता कि कॉलोनी वहीं है. किसी जगह पर गतिविधि बार-बार दिखाई दे और दिन के अलग-अलग समय में उसी रास्ते से चींटियां आती-जाती रहें, तो उस स्थान की जांच करना ज्यादा जरूरी हो जाता है.

सिर्फ स्प्रे करने से खत्म नहीं होगी समस्या

सिर्फ ऊपर से दिखाई देने वाली चींटियों पर स्प्रे करना भी हमेशा समस्या खत्म नहीं करता. स्प्रे से सामने मौजूद चींटियां मर सकती हैं, लेकिन घोंसले के अंदर मौजूद पूरी कॉलोनी तक इसका असर नहीं पहुंचता. कुछ मामलों में रास्ते पर स्प्रे करने से चींटियां अलग-अलग समूहों में बंटकर दूसरी जगह जा सकती हैं. चींटी के लिए इस्तेमाल होने वाला चारा कॉलोनी तक पहुंचाने में मदद कर सकता है. 

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कब समझें कि मामला बड़ा हो सकता है

अगर चींटियां बार-बार साफ करने के बाद भी उसी जगह लौट रही हैं, दीवार या छत की खाली जगह से निकल रही हैं या लकड़ी के आसपास लगातार दिखाई दे रही हैं, तो इसे नजरअंदाज न करें. खासकर अगर गीली या सड़ी लकड़ी, नरम स्कर्टिंग बोर्ड, मिट्टी जैसी लकीरें या लकड़ी के नुकसान के संकेत भी मिलें, तो सिर्फ चींटियों की समस्या मानकर न चलें. ऐसे मामलों में दीमक की जांच भी जरूरी हो सकती है, क्योंकि चींटियां दिखाई देने का मतलब हमेशा दीमक होना नहीं है.

दोबारा चींटियां न आएं, इसके लिए क्या करें

चींटियों की समस्या खत्म होने के बाद दोबारा उनका घोंसला बनने से रोकने के लिए पाइप, खिड़की, दरवाजे और दीवार के आसपास मौजूद साफ दिखाई देने वाली दरारों को सील करें. खाने की चीजों को खुला न छोड़ें, नमी के स्रोत को ठीक करें और घर के आसपास की मिट्टी, पौधों और बाहरी दीवारों की समय-समय पर जांच करते रहें. अगर चींटियां बार-बार उसी जगह लौट रही हैं, तो सिर्फ ज्यादा मजबूत केमिकल इस्तेमाल करने के बजाय यह पता लगाना बेहतर है कि उनके लौटने की असली वजह क्या है.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 28 Aug 2026 08:39 AM (IST)
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