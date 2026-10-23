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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsHouse Flies: क्या घर में बढ़ गई हैं बहुत मक्खियां? भगाने का ये देसी नुस्खा करें नोट

House Flies: क्या घर में बढ़ गई हैं बहुत मक्खियां? भगाने का ये देसी नुस्खा करें नोट

How To Get Rid Of House Flies: घर में मक्खियों की संख्या कम करने के लिए हर बार महंगे प्रोडक्ट या केमिकल की जरूरत नहीं पड़ती. घर में मौजूद कुछ चीजों की मदद से भी इन्हें दूर रखने की कोशिश की जा सकती है.

Written By : सोनम |  Updated at : 23 Oct 2026 01:31 PM (IST)
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Best Plants To Repel Flies From Balcony And Doors: घर में अचानक मक्खियां बढ़ जाएं तो परेशानी होना स्वाभाविक है. खासकर किचन, डाइनिंग एरिया या कूड़ेदान के आसपास लगातार मक्खियां मंडराती रहें तो घर की साफ-सफाई को लेकर भी चिंता होने लगती है. मक्खियां सिर्फ परेशान करने वाली नहीं होतीं, बल्कि इनके शरीर और मल के जरिए कई तरह के सूक्ष्मजीव फैल सकते हैं. ये खाने के संपर्क में आकर फूड-बोर्न बीमारियों का खतरा भी बढ़ा सकती हैं.

अच्छी बात यह है कि घर में मक्खियों की संख्या कम करने के लिए हर बार महंगे प्रोडक्ट या केमिकल की जरूरत नहीं पड़ती. घर में मौजूद कुछ चीजों की मदद से भी इन्हें दूर रखने की कोशिश की जा सकती है. हालांकि, अगर मक्खियों की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है और घरेलू उपाय काम नहीं कर रहे हैं, तो प्रोफेशनल पेस्ट कंट्रोल की मदद लेना बेहतर हो सकता है.

घर में अचानक मक्खियां क्यों बढ़ जाती हैं?

मक्खियों को घर में आने की सबसे बड़ी वजह अक्सर खाना और गंदगी होती है. खराब या सड़ा हुआ खाना, खाने के बचे हुए टुकड़े, कूड़ा, पालतू जानवरों का मल और दूसरी जैविक गंदगी मक्खियों को आकर्षित कर सकती है. अगर कूड़ेदान खुला हो या किचन में खाने के अवशेष पड़े हों, तो मक्खियों के लिए यह जगह आसानी से आकर्षक बन जाती है.


House Flies: क्या घर में बढ़ गई हैं बहुत मक्खियां? भगाने का ये देसी नुस्खा करें नोट

मक्खियां नमी वाली जैविक चीजों में अंडे भी दे सकती हैं. सड़ा हुआ कचरा, खाद, सड़ी हुई वनस्पति और दूसरी गीली जैविक सामग्री इनके लिए प्रजनन की जगह बन सकती है. अगर आपका घर ऐसी जगह के आसपास है जहां कचरा, पशु अपशिष्ट या दूसरी जैविक गंदगी ज्यादा है, तो मक्खियों की समस्या बढ़ सकती है. इसके अलावा खिड़कियों, दरवाजों और दीवारों की छोटी दरारों से भी मक्खियां घर में आसानी से प्रवेश कर सकती हैं. खासकर ऐसी जगह जहां जाली नहीं लगी हो या जाली में छेद हो.

एप्पल साइडर विनेगर और डिश सोप का इस्तेमाल करें

मक्खियों को आकर्षित करने के लिए एप्पल साइडर विनेगर का इस्तेमाल किया जा सकता है. एक कटोरी या जार में बराबर मात्रा में डिश सोप और एप्पल साइडर विनेगर लें. इसके ऊपर थोड़ी चीनी डाल दें. विनेगर की गंध मक्खियों को आकर्षित कर सकती है, जबकि डिश सोप उनके लिए ट्रैप की तरह काम करता है. अगर घर में एप्पल साइडर विनेगर नहीं है, तो पुराने वाइन या बीयर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि इसकी गंध भी मक्खियों को आकर्षित कर सकती है.


House Flies: क्या घर में बढ़ गई हैं बहुत मक्खियां? भगाने का ये देसी नुस्खा करें नोट

दरवाजे और खिड़कियों के पास ये पौधे लगाएं

घर में कुछ ऐसे पौधे भी रखे जा सकते हैं जिनकी गंध मक्खियों को पसंद नहीं होती. तुलसी, पुदीना, तेज पत्ता, टैंसी और रू जैसे पौधे मक्खियों को दूर रखने में मदद कर सकते हैं. इन पौधों को दरवाजों और खिड़कियों के पास रखना ज्यादा उपयोगी हो सकता है, क्योंकि यही वे जगहें हैं जहां से मक्खियां घर के अंदर आने की कोशिश करती हैं.

एसेंशियल ऑयल भी आ सकता है काम

लैवेंडर, पेपरमिंट, यूकेलिप्टस और लेमनग्रास जैसे पौधों से बने एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल भी मक्खियों को दूर रखने के लिए किया जा सकता है. इन्हें डिफ्यूजर में इस्तेमाल कर सकते हैं या पानी के साथ मिलाकर उन जगहों पर स्प्रे किया जा सकता है जहां मक्खियां ज्यादा दिखाई देती हैं.

फ्लाई पेपर और ट्रैप लगाएं

अगर घर में मक्खियां ज्यादा हैं, तो फ्लाई पेपर या फ्लाई ट्रैप भी इस्तेमाल किया जा सकता है. जहां मक्खियां ज्यादा बैठती हैं, वहां स्टिकी फ्लाई पेपर लगाया जा सकता है. मक्खियां इसके संपर्क में आने पर चिपक जाती हैं. लाइट ट्रैप भी एक विकल्प है. इसमें रोशनी की तरफ मक्खियां आकर्षित होती हैं और फिर ट्रैप में फंस जाती हैं या इलेक्ट्रिक जैप से मारी जाती हैं. इसे सही जगह पर लगाना जरूरी है. ट्रैप को बाहर से दिखाई देने वाली जगह पर लगाने के बजाय घर के अंदर ऐसी जगह रखना चाहिए जहां आसपास दूसरी तेज रोशनी न हो.

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किचन और कूड़ेदान की सफाई रखें

मक्खियों को हमेशा के लिए घर से दूर रखने के लिए सिर्फ ट्रैप लगाना काफी नहीं है. सबसे जरूरी है कि उन्हें आकर्षित करने वाली चीजों को ही हटा दिया जाए. किचन में खाने के टुकड़े और गिरे हुए पदार्थ तुरंत साफ करें. कूड़े को ढक्कन वाले डस्टबिन में रखें और उसे नियमित रूप से खाली करें. पालतू जानवरों के खाने और मल वाले हिस्से की भी नियमित सफाई करें. घर के बाहर भी खाना या कचरा खुला न छोड़ें.

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About the author सोनम

सोनम एबीपी लाइव में कंटेंट राइटर हैं. यहां वह लाइफस्टाइल कैटिगरी और इसके अंतर्गत आने वाली सब-कैटिगरीज हेल्थ, होम टिप्स, रिलेशनशिप, ट्रैवल, पैरेंटिंग, ब्यूटी और फैशन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.

सोनम करीब 15 साल से लेखन की दुनिया में कार्यरत हैं. इससे पहले वह अमर उजाला, दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. इन सभी जगहों पर उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं. सोनम ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन किया है.
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Published at : 23 Oct 2026 01:31 PM (IST)
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