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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थएक महीना न खाई जाए शक्कर तो शरीर में क्या होंगे बदलाव? जानें सबकुछ

एक महीना न खाई जाए शक्कर तो शरीर में क्या होंगे बदलाव? जानें सबकुछ

एक महीने तक शक्कर और ज्यादा मीठी चीजें कम करने से शरीर में कई बदलाव दिख सकते हैं जानें वजन, एनर्जी, नींद में बदलाव और मीठा खाने की इच्छा पर इसका क्या असर पड़ता है.

Written By : भूमिका पंवार |  Updated at : 26 Aug 2026 12:48 PM (IST)
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आजकल खाने-पीने की चीजों में शक्कर का इस्तेमाल काफी ज्यादा हो गया है. चाय, कॉफी, मिठाई, बिस्किट, केक और कई पैकेज्ड फूड में भी शक्कर होती है. ऐसे में अगर कोई व्यक्ति एक महीने तक शक्कर न खाने का फैसला करता है तो शरीर में क्या बदलाव हो सकते हैं, यह जानना भी जरूरी है. शुरुआत में मीठा खाने की इच्छा ज्यादा हो सकती है और कुछ लोगों को थोड़ी परेशानी महसूस हो सकती है. लेकिन समय के साथ मीठा खाने की आदत कम हो सकती है. आइए जानते हैं एक महीने तक शक्कर कम करने पर शरीर में क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं.

धीरे-धीरे कम हो सकती है मीठा खाने की इच्छा

अगर आप रोज चाय, मिठाई, चॉकलेट, बिस्किट या दूसरी चीजों के जरिए काफी शक्कर लेते हैं, तो अचानक इसे बंद करना थोड़ा मुश्किल लग सकता है. शुरुआत में बार-बार मीठा खाने का मन कर सकता है. लेकिन कुछ समय बाद शरीर को कम मीठे की आदत पड़ने लगती है. इसके बाद फल जैसी प्राकृतिक रूप से मीठी चीजें भी पहले से ज्यादा मीठी लग सकती हैं.

 वजन कम करने में मिल सकती है मदद

ज्यादा शक्कर वाली चीजों में कैलोरी काफी होती है. खासकर कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, केक और मीठे पैकेज्ड फूड को कम करने से रोजाना ली जाने वाली कैलोरी कम हो सकती है. अगर आप एक महीने तक इन चीजों से दूरी रखते हैं और बाकी खाना भी संतुलित रखते हैं, तो वजन कम होने में मदद मिल सकती है. हालांकि सिर्फ शक्कर छोड़ने से हर व्यक्ति का वजन कम हो, यह जरूरी नहीं है.

यह भी पढ़े : शुगर पेशेंट घर के लिए एक महीने में कितनी चाहिए चीनी? नोट कर लें हिसाब किताब

 दिनभर की एनर्जी में बदलाव महसूस हो सकता है

बहुत ज्यादा मीठा खाने के बाद कुछ समय के लिए शरीर में एनर्जी महसूस हो सकती है, लेकिन बाद में थकान भी लग सकती है. अगर आप ज्यादा शक्कर वाली चीजें कम कर देते हैं तो खाने का तरीका थोड़ा बेहतर हो सकता है. इससे दिनभर एनर्जी में होने वाले उतार-चढ़ाव कम महसूस हो सकते हैं. इसके लिए सही मात्रा में खाना और पर्याप्त पानी पीना भी जरूरी है.

दांतों के लिए फायदेमंद हो सकता है

ज्यादा शक्कर खाने से दांतों में कैविटी होने का खतरा बढ़ सकता है. मुंह में मौजूद बैक्टीरिया शक्कर का इस्तेमाल करते हैं, जिससे ऐसा एसिड बन सकता है जो दांतों को नुकसान पहुंचाता है. इसलिए एक महीने तक मिठाई, मीठे ड्रिंक और दूसरी ज्यादा शक्कर वाली चीजें कम करने से दांतों की सेहत को फायदा मिल सकता है. साथ ही रोज ब्रश करना और मुंह की सफाई रखना भी जरूरी है.

खाने की आदत में हो सकता है सुधार

एक महीने तक शक्कर कम करने से आपको यह समझने में मदद मिल सकती है कि आप दिनभर में कितनी मीठी चीजें खाते हैं. शुरुआत में मुश्किल लगने के बाद धीरे-धीरे मीठी चीजों की जरूरत कम हो सकती है. इसके बाद आप खाने के लेबल देखकर उसमें मौजूद added sugar पर भी ध्यान देने लगेंगे. इससे लंबे समय में खाने की आदत को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है.

यह भी पढ़े : डायबिटीज-मोटापा बढ़ा रहे भारत की चिंता, चीन की तुलना में कैसी है हमारी स्थिति?

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About the author भूमिका पंवार

Bhumika Panwar ABP News की Lifestyle डेस्क पर डिजिटल मीडिया इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं. वह Mandsaur University से बीए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की डिग्री कर रही हैं. ABP News में वह आर्टिकल और वेब स्टोरी लिखने का काम कर रही हैं, जिससे उन्हें डिजिटल मीडिया में काम करने का व्यावहारिक अनुभव मिल रहा है. उन्हें हिंदी में कंटेंट लिखने और नई जानकारी जुटाने में रुचि है.
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Published at : 26 Aug 2026 12:48 PM (IST)
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